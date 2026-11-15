Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Dân dã mít hông mà thương nhớ đất Tam Kỳ

tác giả
THÚY HIỀN
THÚY HIỀN
THÚY HIỀN

Giữa bản đồ ẩm thực miền Trung phong phú, mít hông hiện lên như một nét chấm phá độc đáo, chỉ riêng vùng Tam Kỳ (Đà Nẵng) mới có.

Mít hông: Thức quà độc nhất vô nhị níu chân thực khách đất Tam Kỳ - Ảnh 1.

Những múi mít vàng ươm được xếp kín trong khay hấp - Ảnh: THÚY HIỀN

Từ những múi mít chín, hạt mít thơm và các loại đậu dân dã, người Tam Kỳ làm nên món mít hông bùi béo, mang hương vị riêng của vùng đất xứ Quảng.

Không phải cao lương mỹ vị, cũng chẳng cần nguyên liệu cầu kỳ, mít hông vẫn có sức hấp dẫn riêng trong bản đồ ẩm thực địa phương. Món ăn với sự kết hợp giữa múi mít hấp, nhân hạt mít nghiền nhuyễn, đậu phộng và dừa đã trở thành một thức quà dân dã mà nhiều người tìm thưởng thức khi đến Tam Kỳ.

Độc đáo từ những múi mít hông

Thoạt nhìn, mít hông có vẻ giống những món ăn chế biến từ mít chín thông thường. Thế nhưng điểm đặc biệt nằm ở phần nhân được làm từ hạt mít, các loại đậu và gia vị truyền thống, tạo nên sự hòa quyện giữa vị bùi, ngọt và béo.

Mít hông: Thức quà độc nhất vô nhị níu chân thực khách đất Tam Kỳ - Ảnh 2.

Phần nhân bên trong gồm hạt mít và đậu tạo nên hương vị bùi béo riêng cho món mít hông - Ảnh: THÚY HIỀN

Để làm món này, người chế biến phải chuẩn bị nguyên liệu khá công phu. Hạt mít được luộc khoảng 2 giờ cho mềm, sau đó xay nhuyễn cùng đậu, nêm gia vị rồi đem xào. Phần nhân được cho vào từng múi mít đã sơ chế, sau đó hấp chín. Tùy độ dày của múi mít, thời gian hấp khoảng nửa tiếng.

Khi hoàn thành, từng múi mít căng đầy phần nhân, bên trên rắc thêm đậu phộng và dừa nạo. Một số nơi còn sử dụng dầu nén để tăng độ béo và hương thơm cho món ăn này.

Điều làm nên hương vị riêng của mít hông còn nằm ở khâu chọn nguyên liệu. 

Theo bà Trần Thị Duyên (55 tuổi, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) - người có nhiều năm kế nghiệp nghề làm mít hông từ mẹ (quán mít hông bà Nam), nguyên liệu phải được lựa chọn tùy theo mùa.

Từ tháng 3-5, gia đình bà ưu tiên sử dụng mít ở các vùng Tiên Phước, Tam Xuân. Khi hết mùa, mít được nhập từ Gia Lai hoặc các tỉnh miền Tây. Mỗi loại mít có độ ngọt, chua khác nhau nên người làm phải điều chỉnh gia vị cho phù hợp.

Mít hông: Thức quà độc nhất vô nhị níu chân thực khách đất Tam Kỳ - Ảnh 3.

Món mít hông dân dã gắn với nét ẩm thực truyền thống xứ Quảng được bà Duyên kế nghiệp từ mẹ - Ảnh: THÚY HIỀN

“Cái hương vị mít của quê mình có đủ chua, đủ ngọt. Còn mít ở trong miền Nam thì độ ngọt nhiều hơn, không có vị chua. Vì vậy, mình phải gia giảm gia vị theo từng loại mít”, bà Duyên chia sẻ.

Không chỉ mít, các nguyên liệu đi kèm cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Đậu phộng thường được lấy từ vùng Hà Lam, Thăng Bình, bởi hạt nhỏ và thơm. Dừa phải chọn loại vừa độ già để giữ được độ béo. Phần nhân có thể sử dụng đậu đỏ hoặc đậu đen tùy mùa, miễn sao hạt đậu đạt độ bở, bùi khi chế biến.

Thức quà níu vị quê nhà

Mít hông thường được thưởng thức khi đã nguội. Theo người chế biến, đây là thời điểm món ăn giữ được độ dẻo, chắc của múi mít và sự hòa quyện của phần nhân bên trong. Nếu ăn khi còn nóng, mít dễ mềm nhũn, không giữ được hương vị như mong muốn.

Mít hông: Thức quà độc nhất vô nhị níu chân thực khách đất Tam Kỳ - Ảnh 4.

Với giá chỉ 10.000 đồng một đĩa, mít hông bà Nam là món ăn bình dân, phù hợp với nhiều đối tượng thực khách - Ảnh: THÚY HIỀN

Không chỉ người dân địa phương, món ăn này còn thu hút khách từ các vùng lân cận. Có người đi công tác, ghé Tam Kỳ rồi mua vài phần mang về làm quà; cũng có những người xa quê, mỗi lần trở về lại tìm đến thưởng thức hương vị thân thuộc.

Anh Huỳnh Tấn Quốc (30 tuổi, ở xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) cho biết: “Tôi gom mít hông ở đây về bán lại cho khách suốt 6-7 năm nay. Món này vị bùi, béo, thơm mùi mít, hột mít, đậu và dừa nạo, chỉ riêng Tam Kỳ mới có vị chuẩn như vậy”.

Mít hông: Thức quà độc nhất vô nhị níu chân thực khách đất Tam Kỳ - Ảnh 5.

Thực khách thích thú thưởng thức món ngon chỉ có duy nhất ở Tam Kỳ, xứ Quảng - Ảnh: THÚY HIỀN

Đồng quan điểm, bạn trẻ Nguyễn Duy Bình (22 tuổi, xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng) chia sẻ: “Chiều tan làm, tôi hay ghé quán làm một đĩa mít hông, cũng thường cùng bạn đến quán mít hông bà Nam này ăn. Vị ngọt thanh của mít hấp quyện với nhân đậu bùi bùi khiến ăn một lần là nhớ mãi”.

Trải qua bao thăng trầm, đĩa mít hông giản dị ấy không chỉ là một món ăn vặt độc đáo mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa ẩm thực của đất và người Tam Kỳ xứ Quảng.

Mít hông: Thức quà độc nhất vô nhị níu chân thực khách đất Tam Kỳ - Ảnh 6.Ngọt bùi mít hông

TTO - Một đĩa mít hông vàng ươm, rắc thêm một ít đậu phộng rang và dừa nạo phía trên trở thành món ăn quen thuộc với các bạn trẻ thành phố Tam Kỳ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THÚY HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mít mít hông ẩm thực Đà Nẵng Tam Kỳ

    Dòng sự kiện: Món quê nhà

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất