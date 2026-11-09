Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Dàn cảnh mua hàng, giả vờ đưa 500.000 đồng để lừa tiền thối ở xã Xuân Thới Sơn

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Hai người đến các sạp rau, củ quả mua món hàng giá trị nhỏ, sau đó dàn cảnh gây mất tập trung rồi giả vờ đưa tờ 500.000 đồng để yêu cầu chủ hàng trả lại tiền thừa, dù thực tế chưa giao tiền.

- Ảnh 1.

Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8-11, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người liên quan đến nhiều vụ việc xảy ra tại các tiểu thương trên địa bàn.

Hai người được xác minh gồm Nguyễn Trọng Nghĩa (62 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (50 tuổi, ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài, Nghĩa và Tuyết bàn bạc thực hiện hành vi lừa đảo tại các sạp bán rau, củ, quả.

Thủ đoạn của hai người này là tìm mua những món hàng có giá trị nhỏ, khoảng 10.000-20.000 đồng. Trong lúc giao dịch, cả hai dàn dựng tình huống lộn xộn nhằm khiến chủ hàng mất tập trung.

Sau đó, Tuyết giả vờ nói đã đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và yêu cầu người bán trả lại tiền thừa. Tuy nhiên, thực tế hai người chưa hề giao tiền cho chủ hàng.

Với thủ đoạn này, Nghĩa và Tuyết được xác định đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tiền của các tiểu thương tại xã Xuân Thới Sơn và những địa bàn lân cận.

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc, làm rõ số tiền chiếm đoạt cũng như những người bị hại có liên quan.

Công an xã Xuân Thới Sơn thông báo những ai từng bị hai người trên lừa đảo với thủ đoạn tương tự cần liên hệ Công an xã tại số 62 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn gặp đại úy Trần Thanh Quang (số điện thoại 0988.619.641) để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

- Ảnh 2.

Công an lấy lời khai Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Ảnh: Công an cung cấp

- Ảnh 3.

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tráo tiền của bà bán rau - Ảnh cắt từ clip

- Ảnh 4.

Tráo tiền nơi bán vé số - Ảnh cắt từ clip

- Ảnh 5.Lật tẩy trò tráo tiền ở cây xăng

TTO - Một số nhân viên cây xăng ở TP.HCM rất thành thạo kỹ xảo đánh tráo tiền thối lại. Khách đổ xăng tận mắt thấy được thối đủ tiền nhưng khi về nhà đếm lại mới biết thiếu, có khi lên đến cả trăm ngàn đồng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lừa đảo đánh tráo tiền lừa đảo, chiếm đoạt tráo tiền Kẻ lừa đảo

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất