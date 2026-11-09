Dàn cảnh mua hàng, giả vờ đưa 500.000 đồng để lừa tiền thối ở xã Xuân Thới Sơn

Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8-11, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người liên quan đến nhiều vụ việc xảy ra tại các tiểu thương trên địa bàn.

Hai người được xác minh gồm Nguyễn Trọng Nghĩa (62 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (50 tuổi, ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài, Nghĩa và Tuyết bàn bạc thực hiện hành vi lừa đảo tại các sạp bán rau, củ, quả.

Thủ đoạn của hai người này là tìm mua những món hàng có giá trị nhỏ, khoảng 10.000-20.000 đồng. Trong lúc giao dịch, cả hai dàn dựng tình huống lộn xộn nhằm khiến chủ hàng mất tập trung.

Sau đó, Tuyết giả vờ nói đã đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và yêu cầu người bán trả lại tiền thừa. Tuy nhiên, thực tế hai người chưa hề giao tiền cho chủ hàng.

Với thủ đoạn này, Nghĩa và Tuyết được xác định đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tiền của các tiểu thương tại xã Xuân Thới Sơn và những địa bàn lân cận.

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc, làm rõ số tiền chiếm đoạt cũng như những người bị hại có liên quan.

Công an xã Xuân Thới Sơn thông báo những ai từng bị hai người trên lừa đảo với thủ đoạn tương tự cần liên hệ Công an xã tại số 62 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn gặp đại úy Trần Thanh Quang (số điện thoại 0988.619.641) để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

Công an lấy lời khai Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tráo tiền của bà bán rau - Ảnh cắt từ clip

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