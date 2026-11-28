Tô “mì Quảng cá leo” thơm ngon với nhiều màu sắc và hương vị - Ảnh: Tác giả cung cấp

Mưa dầm mấy ngày liền, sông Vu Gia (xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) đục ngầu phù sa, nước từ thượng nguồn đổ về tràn qua những cánh đồng ven bờ. Khi con nước bắt đầu rút, các loại cá tôm theo dòng lũ mắc lại trong mương, vũng ruộng.

Người dân Đại Lộc quê tôi lại rủ nhau đi soi, đặt lờ, giăng lưới, đứng tủ... Những chợ quê vì thế cũng rộn ràng hơn, nhất là chợ Ái Nghĩa, nơi cá đồng tươi rói được bày kín trong các rổ tre, thau nhôm…

Cá leo thân dài, đầu lớn, miệng rộng, da xám nâu, thịt trắng, ngọt. Cá leo mùa lũ được nhiều người ưa chuộng bởi thường có thân chắc, thịt bùi béo, vị ngọt đậm. Hôm ấy, tôi chọn hai con cá hơn ký, đem về nhờ chị Hải, người hàng xóm nấu mì Quảng ngon, chế biến.

Chị Hải nhìn con cá rồi cười: “Cá này mà nấu mì thì khỏi cần quảng cáo, chỉ cần mở nắp nồi là hàng xóm mặc sức hít hà!”. Nhưng để có nồi nước như ý, chị bảo, cá ngon mới chỉ là một nửa; nửa còn lại nằm ở cách làm sạch, ướp cá và phối gia vị.

Cá leo có thể nướng, chiên, kho nghệ, nấu cháo, lẩu hay canh chua. Nhưng khi nấu mì Quảng, vị ngọt của cá hòa vào nước nhưn (nước dùng), quyện cùng nghệ tươi, củ nén, dầu phụng (lạc) và ăn kèm rau sống, ớt sừng trâu, bánh tránh Đại Lộc nướng giòn, tạo nên hương vị rất riêng của tô mì Quảng cá leo Đại Lộc.

Sau cơn mưa người dân đi bắt cá leo trên cánh đồng làng ngập nước

Cá leo bán ở chợ Ái Nghĩa với giá 150.000-220.000 đồng/kg tùy loại và kích cỡ

Chị Hải bắt đầu bằng việc cạo sạch nhớt trên da cá, bỏ mang và ruột, giữ lại hai buồng trứng nếu cá có trứng, rồi rửa sạch, để ráo. Chị cắt cá thành từng khúc vừa ăn, phần đầu và đuôi để riêng, sau đó ướp với nghệ tươi giã nát, củ nén đập dập, hành tím, tiêu, chút muối, nước mắm và ít bột nêm. Một ít ớt chín thái lát được thêm vào để tạo vị cay dịu và sắc đỏ bắt mắt.

“Ướp vừa tay thôi, đừng để gia vị lấn át vị cá”, chị vừa nói vừa xoa đều hỗn hợp lên từng khúc cá. Chừng 15 phút là đủ để gia vị thấm vào thớ thịt. Trong lúc chờ, chị chuẩn bị cà chua, hành tây, đậu hũ chiên, hành lá, ngò và đĩa rau sống gồm bắp chuối, cải non, xà lách, rau thơm.

Điểm tạo nên mùi thơm đặc trưng của món ăn là dầu phụng. Chị đặt nồi lên bếp, cho dầu phụng vào đun nóng rồi phi củ nén giã dập cùng hành tím. Khi mùi thơm lan khắp gian bếp, chị thêm chút nghệ, đảo nhẹ cho dậy màu vàng óng. Những khúc cá leo được xếp vào nồi, trở nhẹ tay để cá săn mặt và thấm gia vị.

Khi cá săn, chị châm nước dùng vừa đủ rồi đun liu riu. Đậu hũ chiên được cho vào để hút vị nước nhưn. Cà chua, hành tây thêm sau cùng, tạo vị chua ngọt nhẹ. Chị nêm nước mắm, muối, chút đường và tiêu cho vị cá, nghệ, củ nén hòa quyện. Nồi nhưn không cần nhiều nước; mì Quảng chỉ chan vừa đủ để sợi mì thấm đẫm.

Đứng tủ bắt cá mùa nước lũ ở quê tôi

Trong lúc nồi cá sôi lăn tăn, mùi nghệ, củ nén phi dầu phộng quyện hương cá lan khắp nhà. Cậu con trai chị Hạnh chạy xuống hỏi: "Mẹ ơi, mì chín chưa?". Chị cười: "Món ngon phải đợi một chút, ăn vội là "phụ lòng" con cá!".

Mì Quảng được trụng nóng, cho vào tô, xếp lên trên vài khúc cá, miếng đậu hũ và buồng trứng cá vàng ươm nếu có. Chan một vá nước nhưn sánh nhẹ, rắc đậu phụng rang giã dập, hành lá, ngò, thêm vài quả ớt sừng trâu. Bên cạnh là đĩa rau sống xanh non, bánh tráng nướng giòn và chén nước mắm ớt. Tô mì đủ sắc vàng nghệ, trắng ngà của sợi mì, xám nâu của cá, đỏ cà chua và xanh rau thơm.

Gắp miếng cá leo, thịt chắc, mềm mà không bở, vị ngọt tự nhiên quyện chút béo bùi. Nước nhưn thơm nồng, cay nhẹ và có vị ngọt hậu. Sợi mì thấm nước cá, ăn cùng rau sống và bánh tráng nướng càng thêm hấp dẫn. Buồng trứng cá, nếu có, vàng óng, dai nhẹ, bùi béo, là phần nhiều người mong đợi.

Tô “mì Quảng cá leo” thơm ngon, hấp dẫn

Mì Quảng cá leo ngon không chỉ nhờ cá tươi mùa nước nổi. Cái tài của người nấu là biết canh lửa, nêm nếm vừa vặn. Nghệ tươi tạo màu vàng, củ nén đem vị nồng, dầu phụng làm dậy hương, ớt sừng trâu thêm chút cay thơm, rau gia vị cân bằng độ béo. Tất cả làm nên món ăn đậm đà mà mộc mạc.

Bữa ấy, cả nhà quây quần bên mâm mì. Người lớn xuýt xoa vì vị cay, trẻ nhỏ tranh phần đậu hũ. Ngoài kia, nước lũ còn loang trên cánh đồng, nhưng trong căn bếp ấm, mùa mưa bỗng gần gũi hơn.

Người vùng sông Vu Gia vẫn truyền nhau câu nói vui: “Đậm đà mì Quảng cá leo, ăn một tô rồi lại muốn thêm tô nữa”. Có lẽ chẳng cần lời quảng bá nào hơn.

Bởi trong tô mì ấy có vị ngọt của cá leo mùa lũ, có hương thơm của những gia vị thân thuộc và có cả sự khéo léo, tảo tần của các chị, các mẹ xứ Quảng. Một món ăn dân dã, nhưng đủ sức níu chân người xa quê, để mỗi khi mùa nước lũ về, người ta lại nhớ chợ quê, nhớ bếp nhà và nhớ tô mì đậm đà chưa nhiều sắc màu và hương vị bên dòng Vu Gia.