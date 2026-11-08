Đắk Lắk dự báo mưa lớn, tháo dỡ cầu tạm để phòng lũ

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (ảnh chụp tháng 11-2025) - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 8-11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động, khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều 9-11 đến hết đêm 11-11, khu vực phía Đông tỉnh, gồm M'Drắk và các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa... có mưa to đến rất to và dông, tập trung từ sáng 10-11.

Lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; riêng cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa có thể đạt 150-300mm, cục bộ trên 400mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Các sông phía đông của tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đạt mức báo động 1 trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 12-11. Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Đắk Lắk sẵn sàng sơ tán dân, sẽ xử lý tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm

Ứng phó với mưa lớn, công tác sơ tán người dân được đặt lên hàng đầu (ảnh chụp tháng 11-2025) - Ảnh: MINH CHIẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, nhất là phía đông tỉnh, rà soát điểm xung yếu, bố trí lực lượng ứng trực, cảnh báo và sẵn sàng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị nơi ở, lương thực, nước uống và thuốc men.

Các địa phương phải lập chốt canh gác tại ngầm tràn, đường ngập sâu, khu vực sạt lở, không để người và phương tiện qua lại khi chưa an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, nhu yếu phẩm tại chỗ và căn cứ tình hình để quyết định cho học sinh nghỉ học.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh yêu cầu chủ hồ theo dõi sát tình hình mưa lũ trên lưu vực, vận hành điều tiết đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; không xả lũ bất thường.

Các hồ đang thi công, xuống cấp hoặc có nguy cơ mất an toàn không được giữ mực nước cao; phải tổ chức cảnh báo sớm, trực gác và bố trí lực lượng, vật tư ứng phó sự cố.

Đáng chú ý, việc vận hành hồ chứa phải tính toán giữa bảo đảm dung tích phòng lũ và chủ động tích nước phục vụ mùa khô, trong bối cảnh nguy cơ thiếu nước do tác động của El Nino.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban đến hết đợt mưa lũ, báo cáo trước 16h hằng ngày và báo cáo ngay khi xảy ra thiệt hại về người hoặc sự cố nghiêm trọng.

Những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra thiệt hại về người sẽ bị xử lý nghiêm.

Dỡ cầu tạm, chuẩn bị lực lượng cứu hộ

Tháo dỡ cầu tạm bắc qua thôn Long Mỹ và Long Hòa, xã Đồng Xuân để đảm bảo an toàn trước mưa lớn - Ảnh: A.T.

Trước nguy cơ mưa lũ, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng tránh.

Ngày 7-11, lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân cho hay nhằm bảo đảm an toàn trước dự báo mưa lớn, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và người dân tổ chức tháo dỡ cầu tạm bắc qua sông Cô, nối hai thôn Long Mỹ - Long Hòa. Địa phương đã thông báo đến người dân để chủ động sắp xếp việc đi lại, lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian cầu tạm được tháo dỡ.

Ông Lê Minh Tuấn (trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân), đội trưởng Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân, cho biết trước mùa mưa lũ năm nay, các thành viên đã kiểm tra lại toàn bộ ca nô, xuồng của đội, sẵn sàng lên đường hỗ trợ người dân ngay khi có tình huống xảy ra.

Trong khi đó, tại các địa phương như xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tuy An Đông..., người dân cũng đã chủ động đưa thóc lúa lên gác, những vị trí cao để tránh ngập từ hơn một tháng trước.

Các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các xã, phường đã được xây dựng hoàn thành, sẵn sàng làm điểm sơ tán, tránh trú cho người dân khi xảy ra ngập lụt.

Người dân xã Hòa Thịnh đã chủ động đưa lúa, thóc lên gác cao trước mùa mưa lũ năm nay - Ảnh: MINH CHIẾN