Đại sứ OCOP TPHCM: Nữ sinh Ngoại thương đưa vị ngọt Cần Giờ vươn xa

Qua đó, cô gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về sản vật Việt cùng mong muốn quảng bá giá trị OCOP. Bởi đằng sau mỗi hương vị riêng ấy còn là câu chuyện văn hóa và tâm huyết của người Việt.

Đại sứ OCOP TPHCM: Nữ sinh Ngoại thương và hành trình đưa vị ngọt Cần Giờ vươn xa - Thực hiện: Quang Tùng - Ngọc Ngân