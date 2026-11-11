Từ đặc sản vùng đất Cần Giờ đến câu chuyện rừng ngập mặn, Rừng Sác và bàn tay sáng tạo của người dân, mỗi sản phẩm OCOP đều góp phần kể câu chuyện về một TP.HCM năng động, nghĩa tình và giàu bản sắc.

Đại sứ OCOP TP.HCM: Nét duyên cô giáo, sắc màu sản vật Việt - Thực hiện: Quang Vinh - Bích Ngọc