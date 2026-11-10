Đại sứ OCOP TP.HCM: Thầy giáo với nhiều biến tấu từ bún khô

Không chỉ tận tâm truyền dạy tri thức mỗi ngày trên bục giảng, thầy Hậu còn là người lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước thông qua việc khơi dậy niềm tự hào về nông sản Việt, sản phẩm làng nghề truyền thống và các sản phẩm OCOP đến với các em học sinh.

Với thông điệp "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thầy mong muốn gieo vào lòng các em tình yêu, niềm tin và ý thức trân trọng những giá trị được tạo nên từ chính bàn tay, khối óc của người Việt. Đại sứ OCOP TP.HCM: Thầy giáo với nhiều biến tấu từ bún khô - Thực hiện: Quang Vinh - Ngọc Hậu Đọc tiếp Về trang Chủ đề Trở lại chủ đề BTC

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Chủ đề: OCOP