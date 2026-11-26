Người dân, sinh viên tham quan các mô hình công nghệ được trưng bày tại hội thảo - Ảnh: PHẠM DIỄM

Ngày 26-11, Đại học Cần Thơ phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật phát triển nông nghiệp và thủy sản xanh, giảm phát thải hướng đến phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hội thảo thu hút khoảng 150 đại biểu đến từ Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh ĐBSCL, cán bộ nông nghiệp cơ sở, hợp tác xã, trung tâm khuyến nông cùng các doanh nghiệp tham dự.

Đây là hoạt động thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật pha 2 (JICA-ODA Nhật Bản) nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng, qua đó thắt chặt liên kết giữa "4 nhà", gồm nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân, để nhân rộng các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các nhà khoa học của Đại học Cần Thơ đã giới thiệu, trưng bày sản phẩm và báo cáo chi tiết 12 mô hình công nghệ cao, bao gồm: quy trình canh tác lúa cải tiến giảm phát thải; kỹ thuật cải tiến canh tác xoài Cát Chu; quy trình sinh học nuôi vịt chất lượng cao.

Kỹ thuật giám sát chất lượng xoài và chế biến nâng cao giá trị nông sản (bún từ bột gạo mầm biến tính, vịt xông khói); nuôi tôm thẻ chân trắng tuần hoàn đa loài (CTU-RAS); nuôi lươn tuần hoàn cải tiến (CTU-RAS); mạng cảm biến quan trắc môi trường lúa - tôm và hệ thống nhật ký sản xuất; mô hình kết nối tri thức Knowledge Hub cùng các giải pháp kỹ thuật ứng dụng khác từ Trường Bách khoa và Trường Thủy sản.

Các giải pháp được chuyển giao đều tiêu biểu, đơn cử ba mô hình về lúa, tôm và vịt, nhận được sự quan tâm đặc biệt của các địa phương và doanh nghiệp nhờ tính thực tiễn cao.

Thu hoạch tôm từ mô hình siêu thâm canh tuần hoàn kết hợp đa loài (CTU-RAS), thuộc nhóm nghiên cứu của PGS.TS Lê Quốc Việt (Trường Thủy sản - Đại học Cần Thơ), đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích - Ảnh: CTU

Xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Nông Gia Kinh Cùng, nơi đã và đang triển khai mô hình ứng dụng quy trình kỹ thuật sinh học trong nuôi vịt chất lượng cao, do GS.TS Nguyễn Trọng Ngữ (Trường Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ) chủ trì - Ảnh: PHẠM DIỄM



Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Trần Ngọc Hải - Quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ, nhấn mạnh việc đưa các quy trình kỹ thuật xanh từ phòng thí nghiệm ra thực tiễn sản xuất không chỉ giúp bà con nông dân giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận mà còn góp phần quan trọng thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững toàn vùng ĐBSCL.