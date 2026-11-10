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Cá bông lau đặc sản miền Tây lần đầu được sinh sản nhân tạo thành công

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Đại học Cần Thơ lần đầu cho sinh sản nhân tạo thành công cá bông lau, mở ra triển vọng chủ động nguồn giống, phát triển nghề nuôi loài cá giá trị cao này.

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Nhóm thực hiện vuốt trứng từ cá bông lau mẹ - Ảnh: ĐHCT

Thông tin từ Đại học Cần Thơ cho biết đây là kết quả của dự án hợp tác quốc tế "Đa dạng hóa loài thủy sản nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long", do Trường Thủy sản thuộc Đại học Cần Thơ thực hiện cùng các đối tác Bỉ.

Dự án có tên DIVERSAQUA, do Viện Hàn lâm về Nghiên cứu và Giáo dục sau đại học và Ủy ban Hợp tác Quốc tế (ARES-CCI), Vương quốc Bỉ, tài trợ. Phía Bỉ có Đại học Namur (đơn vị chủ trì, với GS.TS Patrick Kestemont làm chủ nhiệm dự án) và Đại học Liège tham gia. Phía Việt Nam, Đại học Cần Thơ do GS.TS Nguyễn Thanh Phương làm chủ nhiệm.

Theo Đại học Cần Thơ, cá bông lau (Pangasius krempfi) là loài cá da trơn thường sống ở vùng nước lợ, có tập tính di cư sinh sản từ thượng nguồn sông Mekong. Cá có kích thước lớn, thịt ngon, giá trị kinh tế cao.

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Tuy nhiên, việc phát triển nghề nuôi loài cá này trước đây gặp nhiều khó khăn do chưa chủ động được nguồn giống. Một số hộ dân ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long đã thử nghiệm nuôi cá bông lau trong ao nước lợ, nhưng con giống vẫn phải khai thác từ tự nhiên ở các cửa sông.

Sau hơn hai năm nghiên cứu, nhóm thực hiện đã nuôi thành công cá bông lau bố mẹ thành thục từ nguồn cá giống trong hệ thống bể tuần hoàn do Đại học Cần Thơ thiết lập.

Các nhà khoa học sau đó sử dụng những loại kích dục tố thường dùng trong nuôi trồng thủy sản để kích thích cá bố mẹ sinh sản nhân tạo thành công.

Cá bột tiếp tục được ương nuôi trong bể đến giai đoạn cá hương và cá giống. Đây là lần đầu tiên nhóm nghiên cứu ghi nhận thành công trong việc nuôi vỗ cá bố mẹ và sinh sản nhân tạo loài cá này.

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Cá bông lau con được sinh sản nhân tạo thành công sau 3 tuần tuổi - Ảnh: ĐHCT

Kết quả nghiên cứu tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện quy trình nuôi vỗ, sinh sản nhân tạo cá bông lau thuần chủng. Qua đó, hướng đến chủ động nguồn cá bố mẹ và sản xuất con giống phục vụ nghiên cứu, phát triển nghề nuôi thương phẩm.

Đại học Cần Thơ đánh giá kết quả này mở ra triển vọng bổ sung một đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cho ngành thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long. Cá bông lau có khả năng thích nghi với môi trường nước lợ, phù hợp với định hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi trong bối cảnh biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Trong thời gian tới, thông qua dự án DIVERSAQUA, Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục nghiên cứu sản xuất giống các loài cá da trơn khác, đồng thời phát triển kỹ thuật nuôi phù hợp với những thay đổi của môi trường, góp phần thúc đẩy ngành thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững.

- Ảnh 3.Cá đá vừa được Đại học Cần Thơ kích thích sinh sản thành công: Có gì mà 'ai cũng thèm, cũng nhớ'?

Cá đá, loài cá trứ danh của sông Ba, vừa được nhóm nghiên cứu Trường Thủy sản - Đại học Cần Thơ kích thích sinh sản thành công. Chúng có gì đặc biệt mà 'ai cũng thèm, cũng nhớ'?

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    Chủ đề: sinh sản cá bông lau Đại học Cần Thơ đồng bằng sông Cửu Long nhân tạo

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