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Đã tìm ra tài xế ô tô tông cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa rồi rời khỏi hiện trường

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được tài xế lái ô tô tông từ phía sau khiến cô gái ngã xuống đường, xe máy mắc vào ô tô bị kéo lê tóe lửa rồi rời khỏi hiện trường.

Đã tìm ra tài xế ô tô tông cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa rồi rời khỏi hiện trường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc - Ảnh cắt từ video

Ngày 16-11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định được tài xế lái ô tô tông cô gái từ phía sau rồi bỏ mặc nạn nhân, rời khỏi hiện trường trong vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Thọ Phong.

Người được xác định liên quan là ông H. (47 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi). Bước đầu, ông H. thừa nhận chiều tối 13-11 đã lái ô tô va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước tại Km1051+100, quốc lộ 1.

Sau cú va chạm, thay vì dừng xe kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn, ông H. lại bỏ mặc nạn nhân, lái ô tô rời khỏi hiện trường. Người này cũng không đến trình báo ngay với cơ quan công an hoặc UBND nơi gần nhất.

Nói với cảnh sát, ông H. bảo do hoảng loạn nên lái xe rời đi, đồng thời xin lỗi nạn nhân. Trên mạng xã hội, nhiều người xem video tỏ ra bất bình với tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn và đề nghị xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 15-11, anh B.V.N. (36 tuổi, trú xã An Phú) cho biết đã gửi đơn trình báo công an, đề nghị điều tra vụ việc khiến vợ anh là chị C.T.T.L. (30 tuổi) bị thương.

Theo hình ảnh camera an ninh, thời điểm xảy ra tai nạn, chị L. đang chạy xe máy với tốc độ chậm thì bất ngờ bị ô tô màu trắng lao tới tông mạnh từ phía sau.

Cú tông khiến chị L. văng xuống mặt đường. Chiếc xe máy mắc vào ô tô, bị kéo lê một đoạn dài, ma sát với mặt đường tóe lửa.

Chị L. sau đó được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân bị chấn động mạnh vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể bị sây sát, tinh thần hoảng loạn. Hiện chị vẫn còn đau đầu, chóng mặt và đang được bác sĩ theo dõi.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 14-11, sau khi nắm thông tin phản ánh về vụ việc trên mạng xã hội và tiếp nhận đơn trình báo của người dân, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp Công an xã Thọ Phong và Công an phường Trương Quang Trọng khẩn trương truy xét.

Chỉ hơn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và hơn 1 giờ kể từ khi nhận đơn trình báo, người lái ô tô đã được xác định, hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý.

Đã tìm ra tài xế ô tô tông cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa rồi rời khỏi hiện trường - Ảnh 3.Tông cô gái té xuống đường, ô tô kéo lê xe máy tóe lửa rồi bỏ chạy

Một cô gái bị ô tô tông văng xuống đường, chiếc xe máy của cô bị kéo lê tóe lửa trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi. Sau tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại mà lái xe rời khỏi hiện trường.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: Ô tô tài xế cảnh sát giao thông xe máy

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