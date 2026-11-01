Đã quá Thái Nguyên, Hòa Minzy và Võ Hạ Trâm vừa về, lại có Đông Hùng, Hoàng Thùy Linh đến

Hoàng Thùy Linh, Anh Tú, Đông Hùng, Hồ Ngọc Hà sẽ góp mặt tại Rock concert - Ảnh: FBNV

Chương trình Tự hào là người Việt Nam diễn ra tối nay (1-11); còn Rock concert: Thái Nguyên bừng sáng diễn ra tối mai 2-11. Cả hai đều tổ chức tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, dự kiến mỗi đêm thu hút khoảng 30.000 khán giả.

Như vậy, trong hai ngày liên tục, cả hai đêm concert tại tỉnh này có tổng cộng khoảng 60.000 khán giả.

Rock concert hẹn gặp 30.000 khán giả ở Thái Nguyên

Rock concert do Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế đang diễn ra tại đây, có sự tham gia biểu diễn của Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh, Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền, ban nhạc Ngũ Cung và ban nhạc Bộ Đội.

Trong đó Anh Tú sẽ hát mash-up Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm; Hồ Ngọc Hà chắc chắn không thiếu Cô đơn trên sofa.

Đặc biệt ban nhạc Rock Ngũ Cung sẽ gặp lại khán giả bằng các bài mang âm hưởng dân gian như Cô Đôi thượng ngàn, Người ở đừng về, Viết tiếp câu chuyện hòa bình…

Ban tổ chức không bán vé, mở cửa đón khán giả đến khi sân vận động kín chỗ. Người xem qua ba vòng kiểm soát an ninh trước khi vào concert.

Đêm nhạc khép lại bằng Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 30.000 cánh tay giơ cao, 30.000 giọng ca cùng cất lên giữa bầu trời đêm Thái Nguyên, xóa mờ mọi khoảng cách thế hệ.

Rock và trà thì có liên quan gì nhau?

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ Rock concert là đêm nhạc độc lập nhưng nằm trong mạch chảy tiếp nối trực tiếp ngọn lửa tự hào từ concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam diễn ra tối 1-11.

Ê kíp dự kiến dùng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại để khơi gợi tình đoàn kết của triệu triệu trái tim Việt, trong đó rock được chọn làm chất xúc tác.

Theo anh, "rock có sự gai góc, cuồn cuộn nội lực nhưng cũng rất chân thành. Nhịp rung cảm xúc sẽ được dịch chuyển từ niềm tự hào chung của dân tộc sang sức trẻ sục sôi, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của người dân xứ trà trong kỷ nguyên hội nhập".

Ngũ Cung sẽ thổi bùng "lửa" ở sân vận động Thái Nguyên tối 2-11 - Ảnh: FBNV

Ông Dũng nói thêm, Thái Nguyên không chỉ có vị chát ngọt dịu của những đồi chè Tân Cương trập trùng, còn mang trong mình sức mạnh kiên cường của vùng căn cứ địa cách mạng 195 năm lịch sử (1831 - 2026).

Việc chọn ngôn ngữ rock để kỷ niệm dấu mốc trọng đại này là một lựa chọn "dũng cảm" của ban tổ chức.

"Sự kiện diễn ra ngay trong khuôn khổ của Festival Trà quốc tế 2026. Âm nhạc cuồng nhiệt kết hợp với văn hóa trà tưởng như đối lập nhưng lại hòa quyện đến kỳ lạ: Đều cần thời gian tích tụ nội lực, đều mang chiều sâu cảm xúc và đều mang khát vọng kết nối bạn bè quốc tế bằng tinh thần hiếu khách, năng động", tổng đạo diễn phát biểu.

Trước đó concert Tự hào là người Việt Nam diễn ra có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Tùng, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi (Ngũ Cung), Bùi Lê Mận, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa… Đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức concert dự kiến quy mô lên tới 30.000 khán giả, nên thu hút sự chú ý và quan tâm của nhân dân. Trước tình trạng vé concert hot, xuất hiện tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trái quy định, tỉnh đã có công văn "chấn chỉnh".