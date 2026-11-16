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Đà Nẵng tiếp tục đầu tư gần 500 tỉ vào bãi rác Khánh Sơn

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đầu tư gần 500 tỉ để bổ sung hạ tầng xử lý chất thải rắn ở khu vực phía đông hộc rác số 6 tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh).

Đà Nẵng tiếp tục đầu tư gần 500 tỉ vào bãi rác Khánh Sơn - Ảnh 1.

Nhà máy xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn phía đông hộc rác số 6 tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh).

Theo đó, dự án có quy mô khoảng 9,14ha, gồm khu chôn lấp chất thải rắn không nguy hại và khu chôn lấp chất thải rắn nguy hại.

Trong đó, các hạng mục đầu tư chính gồm hệ thống thu gom nước rỉ rác, nước thải; mương thu nước rỉ rác toàn khu chôn lấp; trạm xử lý nước rỉ rác giai đoạn 3 công suất 500m³/ngày đêm.

Đồng thời, xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, rãnh tiêu ngầm, hệ thống thu gom và thoát khí rác cùng các hạng mục phục vụ vận hành và công trình phụ trợ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 492 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có kết luận về việc xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn, trong đó yêu cầu trước mắt tiếp tục vận hành hộc chôn lấp số 6 tại bãi rác Khánh Sơn để xử lý rác thải, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không phát sinh sự cố trong quá trình vận hành.

Khi hộc chôn lấp số 6 hết khả năng tiếp nhận rác thải, thành phố sẽ thực hiện theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc cho phép tạm đưa hộc chôn lấp số 7 vào vận hành quy trình để bảo đảm an ninh rác thải trên địa bàn.

Đà Nẵng tiếp tục đầu tư gần 500 tỉ vào bãi rác Khánh Sơn - Ảnh 3.

Toàn cảnh bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt của Đà Nẵng trung bình dao động 1.600-1.700 tấn/ngày và liên tục tăng cao vào mùa du lịch, dịp lễ, Tết.

Đối với khu vực Đà Nẵng cũ, toàn bộ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Theo báo cáo, các hộc rác từ số 1 đến số 6 dự kiến hết dung tích chứa vào năm 2026.

Trong những năm qua, Đà Nẵng liên tục mở rộng và xây dựng thêm các hộc chôn lấp mới tại bãi rác Khánh Sơn.

Đà Nẵng tiếp tục đầu tư gần 500 tỉ làm khu xử lý chất thải rắn bãi rác Khánh Sơn - Ảnh 4.Bãi rác Khánh Sơn cao như núi, đang tiếp tục cao thêm

TTO - Đứng trên đỉnh bãi rác Khánh Sơn, người nhặt rác có thể đảo mắt nhìn bao quát thành phố Đà Nẵng phía bên dưới. Rác ngày một dâng cao phản ánh thực trạng quá tải tại bãi rác duy nhất của thành phố.


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    Chủ đề: Khánh Sơn phường Hoà Khánh Nhà máy xử lý nước rỉ rác Đà nẵng xử lý rác

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