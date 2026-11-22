Chim nhạn bay về khu vực cống sông Kiên ở phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) săn cá đồng lạc ra biển mặn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 22-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy mực nước tại các khu vực cống sông Kiên, cống kênh Nhánh và dọc theo khu lấn biển phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) đang chảy ra phía biển Tây. Dòng nước ngầu đục phù sa đã mang theo nguồn lợi cá đồng, tôm, tép bơi lạc ra biển.

Lúc này cá đồng bị "say mặn" nổi lờ đờ trên mặt nước. Đây chính là thời điểm tốt nhất để hàng ngàn chim nhạn, hải âu bay về săn cá.

Chị Nguyễn Thu Hồng - du khách TP Cần Thơ - cho biết nhân dịp Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026 nên chị Hồng và bạn bè về Rạch Giá để vui chơi, tham dự lễ hội.

Ngoài việc ngắm mặt trời lặn xuống biển Tây, chị còn "đã mắt" nhìn hàng ngàn con chim nhạn bay thành đàn chao liệng bắt cá.

"Cảnh tượng đàn chim nhạn kéo thành đàn bay là đà trên mặt biển bắt cá nhìn rất ấn tượng, thú vị. Chim nhạn về đông như vậy tôi cũng mới thấy lần đầu. Cảnh tượng này làm cho biển Rạch Giá càng thêm đẹp và thu hút khách", chị Hồng vui vẻ nói.

Hằng năm, cứ đến mùa nước trên đồng rút cạn, chim nhạn, hải âu về khu lấn biển Rạch Giá để săn mồi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Lãnh - Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh An Giang - cho biết vùng đất lấn biển ở Rạch Giá (An Giang) nổi tiếng chim nhạn, chim hải âu về săn mồi.

Hằng năm, hễ đến mùa nước trên đồng rút cạn nước để gieo sạ lúa, hàng ngàn chim nhạn kéo về rồi bay dọc theo cửa kênh, sông đổ ra biển để săn mồi.

Cảnh tượng đẹp mắt này đã thu hút du khách và nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước về chụp ảnh nghệ thuật.

Hàng ngàn chim nhạn bay về săn mồi ở vùng biển Rạch Giá rất đẹp - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Chúng tôi sẽ chụp ảnh về khoảnh khắc chim nhạn, hải âu săn mồi soi bóng mặt biển hay lúc hoàng hôn rất đẹp. Các ảnh chim này đi dự thi cũng đoạt nhiều giải cao. Nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế cũng về đây chụp ảnh chim nhạn và hải âu", ông Lãnh chia sẻ thêm.

Cảnh hoàng hôn đẹp soi bóng chim nhạn, hải âu - Ảnh: CHÍ CÔNG