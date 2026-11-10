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Cứu sống một bệnh nhân ở An Giang bị dao đâm thủng tim, phổi

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vừa kịp thời phẫu thuật cứu sống bệnh nhân N.T.G. (36 tuổi, ở xã An Biên, tỉnh An Giang) bị dao đâm 8 nhát, trong đó có vết dao đâm thủng tim và phổi.

Cứu sống một bệnh nhân ở An Giang bị dao đâm thủng tim, phổi - Ảnh 2.

ThS.BS Nguyễn Hữu Nghĩa (bìa trái) - điều trị khoa ngoại lồng ngực ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang (tỉnh An Giang) - thăm khám cho bệnh nhân G. - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 10-11, ThS.BS Nguyễn Hữu Nghĩa - điều trị khoa ngoại lồng ngực ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang (tỉnh An Giang) - cho biết bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân N.T.G. (36 tuổi, ở xã An Biên, tỉnh An Giang) nhập viện trong tình trạng bị dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, tay và chân. 

Bệnh nhân G. bị sốc mất máu, thủng tâm thất trái, thủng phổi trái, tràn máu màng tim, tràn khí máu màng phổi.

Các bác sĩ bệnh viện tiến hành thăm khám và ghi nhận trên người bệnh nhân có 8 vết thương, trong đó có vết dao đâm thủng tim (kích thước khoảng 1cm) và phổi.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử trí khâu vết thương tim, lấy khoảng 50g máu đông trong màng tim, bơm rửa và đặt dẫn lưu; khâu nhu mô phổi, cầm máu, lấy khoảng 300g máu đông trong khoang màng phổi và đặt ống dẫn lưu màng phổi trái. Ngoài ra còn khâu nối cân cơ và khâu da cho bệnh nhân.

"Vết thương tim là cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể gây mất máu nhanh và đe dọa tính mạng. Bệnh nhân G. bị tổn thương tâm thất trái và nhu mô phổi cần phải phẫu thuật và xử trí kịp thời. Đến nay, bệnh nhân G. được theo dõi, điều trị ở bệnh viện. Sức khỏe của bệnh nhân cũng đã ổn định, tự đi lại và sinh hoạt bình thường", ThS.BS Nghĩa thông tin thêm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về sự việc trên, anh G. cho biết tối 3-11, trên đường đi lấy đồ về nhà anh vô tình chạy xe va quẹt vào xe của anh K. (ở xã Tây Yên, tỉnh An Giang) đậu ven đường. Sau sự cố trên, anh K. đánh và lấy dao đâm nhiều nhát vào người của anh G..

"Lúc đó bị đâm nhiều quá nên tôi bất tỉnh, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu. Tôi cũng đã ổn định và chờ xuất viện về nhà", anh G. nói.

Công an đang điều tra và xử lý vụ việc theo pháp luật.

Kịp thời cứu sống một bệnh nhân ở An Giang bị dao đâm thủng tim, phổi - Ảnh 2.Cứu sống một bệnh nhân tự đâm thủng tim

TTO - Sáng 1-12, bác sĩ Sử Sơn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai), cho biết bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Võ Minh Chánh bị thủng tim.

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CHÍ CÔNG
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    Chủ đề: dao đâm Bệnh viện đa khoa Kiên Giang bệnh nhân đâm thủng phổi đâm thủng tim

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