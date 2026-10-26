Bị nói xấu trong lúc ăn nhậu, thanh niên dùng dao đâm chết người

Tương (trái) và Quân được cơ quan công an triệu tập làm việc sau khi gây án - Ảnh: Công an xã Đak Đoa

Ngày 26-10, ông Huỳnh Siểm, Chủ tịch UBND xã Đak Đoa, Gia Lai, cho hay Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người chết do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Siểm, nạn nhân chết trong vụ án đã được đưa về gia đình lo hậu sự, dự kiến an táng vào chiều nay.

Thông tin từ Công an xã Đak Đoa, chiều 25-10, cơ quan công an nhận được tin báo về việc một nam thanh niên chết tại khu vực đồi thông, xã Đak Đoa.

Ngay sau đó Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trưa 25-10, có một nhóm nam thanh niên tụ tập ăn nhậu ở khu vực đồi thông thuộc thôn Tươh Ktu, xã Đak Đoa.

Nhóm này gồm Tương (17 tuổi), Quân (19 tuổi), Wêt (17 tuổi), Thum (26 tuổi), Đum (26 tuổi), cùng trú tại xã Đak Đoa và một số người khác.

Trong lúc ăn nhậu, giữa Quân và Thum, Đum xảy ra mâu thuẫn do Quân nghe được việc Thum và Đum nói xấu mình. Sau đó Quân cùng Tương, Wêt về nhà chuẩn bị 2 con dao tự chế rồi quay lại tiếp tục nhậu.

Đến khoảng 17h, khi Đum tiếp tục chọc ghẹo Quân thì người này bực tức đi ra mở cốp xe máy lấy một con dao tự chế dài khoảng 60cm xông vào đánh Đum, rồi dùng dao chém khiến Đum bỏ chạy.

Thấy Đum bị đánh, Thum vùng dậy bỏ chạy thì bị Tương đuổi theo dùng dao đâm vào vùng lưng. Thum sau đó được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Đak Đoa, nhưng đã chết với vết thương thấu phổi.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, xử lý những người có liên quan vụ án theo quy định pháp luật.