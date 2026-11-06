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Cựu giáo viên tại Trung Quốc thành tỉ phú USD, sở hữu công ty có nhà máy ở Việt Nam

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Một cựu giáo viên tiểu học vừa gia nhập danh sách tỉ phú USD sau khi công ty của ông, chuyên sản xuất băng keo và sản phẩm kết dính để cung cấp cho các tập đoàn công nghệ, chính thức lên sàn chứng khoán ở Trung Quốc.

Cựu giáo viên tiểu học tại Trung Quốc thành tỉ phú USD, sở hữu công ty có nhà máy ở Việt Nam - Ảnh 1.

Tượng con bò tại Sở Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc - Ảnh: BLOOMBERG

Vị tỉ phú USD mới là ông Michael Mai (Mạch Huệ Quyền), Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty Crown New Materials Technology (Công ty Công nghệ vật liệu mới Crown) tại Trung Quốc.

Đài CNN dẫn thông tin từ trang web doanh nghiệp cho biết công ty này có 4 nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và 1 nhà máy tại Việt Nam. Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm kết dính dùng để liên kết các bộ phận trong nhiều sản phẩm, từ mui xe đến các linh kiện bán dẫn trong điện thoại thông minh.

Tuần này ông Michael Mai đã bước vào hàng ngũ những người giàu có nhất thế giới, khi cổ phiếu công ty này bắt đầu được giao dịch trên Sàn Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào hôm 3-11. Công ty chuyên sản xuất các chất kết dính cung cấp cho những thương hiệu lớn như Tập đoàn Tesla và Apple.

Theo Sàn Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, giá cổ phiếu công ty trên có thời điểm tăng vọt tới 787%, từ mức 16,98 nhân dân tệ (2,55 USD)/cổ phiếu trong hồ sơ niêm yết lên mức đỉnh 150,58 nhân dân tệ (22,57 USD)/cổ phiếu.

Tạp chí Forbes cho biết ông Michael Mai (62 tuổi) hiện mang quốc tịch Úc và là thường trú nhân Hong Kong. Ông có khối tài sản ước tính khoảng 2,5 tỉ USD, căn cứ vào số cổ phần ông nắm giữ tại công ty. 

Trước đây, ông từng là giáo viên tiểu học tại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Đây cũng là nơi Công ty Crown New Materials Technology, được thành lập vào năm 2000, đặt trụ sở.

Chị của ông, bà Mai Huixia (64 tuổi), hiện giữ chức phó chủ tịch công ty, cũng gia nhập hàng ngũ tỉ phú. Tạp chí Forbes ước tính số cổ phần bà nắm giữ mang lại cho bà khối tài sản 2 tỉ USD.

Hôm 4-11, giá cổ phiếu công ty giảm về khoảng 77 nhân dân tệ (12 USD)/cổ phiếu, sau khi đạt đỉnh một ngày trước đó. Đà tăng mạnh lúc đầu khiến công ty phải ra thông báo kêu gọi nhà đầu tư "đầu tư một cách lý trí".

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    Chủ đề: băng keo Việt Nam Michael Mai Trung Quốc tỉ phú

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