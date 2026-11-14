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Cựu Chủ tịch Đồng Nai Cao Tiến Dũng sai phạm gì trong vụ Free Land gây thiệt hại 117 tỉ?

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng bị cáo buộc hai lần ký văn bản tham mưu chấp thuận chủ đầu tư dự án khu dân cư 125ha khi còn giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo kết luận điều tra, ông Dũng còn nhận 400 triệu đồng từ bà chủ Công ty Free Land vào các dịp lễ, Tết.

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Ông Cao Tiến Dũng, cựu Chủ tịch tỉnh, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ), bị đề nghị truy tố - Ảnh: T.L.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Free Land và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Cao Tiến Dũng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, sai phạm của ông Dũng liên quan đến việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm xảy ra những sai phạm này, ông Dũng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 8-2019, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Hai lần ký văn bản tham mưu cho doanh nghiệp làm chủ đầu tư

Theo kết luận điều tra, năm 2012, bà Vũ Minh Lý, người sau này điều hành Công ty cổ phần Free Land, biết được chủ trương khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để tạo nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3.

Bà Lý cùng ông Nguyễn Văn Đính, Giám đốc Công ty Hamico, gặp lãnh đạo Tổng công ty Cửu Long, thỏa thuận thành lập liên danh Cửu Long - Hamico để xin thực hiện dự án.

Sau đó thông qua mối quan hệ quen biết, bà Lý gặp ông Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị cho liên danh thực hiện dự án và được đồng ý. Ông Thái chỉ đạo các cấp dưới tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, kết luận nêu.

Đến tháng 2-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận chủ trương triển khai đầu tư dự án của liên danh Cửu Long - Hamico.

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Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái từng bị đưa ra xét xử vụ án liên quan AIC, nay tiếp tục bị đề nghị truy tố - Ảnh: T.L.

Tuy nhiên theo kết luận điều tra, khi chưa có ý kiến của Thủ tướng về việc chuyển mục đích sử dụng 66,5ha đất lúa trong phạm vi dự án, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cụ thể ngày 15-8-2014, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận, ông Cao Tiến Dũng (khi đó là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) ký văn bản tham mưu để UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh.

Trên cơ sở tham mưu này, bà Phan Thị Mỹ Thanh, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh, ký văn bản chấp thuận chủ trương cho liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện dự án.

Cơ quan điều tra xác định đây chính là văn bản chỉ định chủ đầu tư, được thực hiện không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trái quy định pháp luật.

Hơn một năm sau, chủ đầu tư dự án tiếp tục có sự thay đổi. Tổng công ty Cửu Long có văn bản xin rút khỏi liên danh, đồng thời giới thiệu Công ty cổ phần Ngũ Long Tân thay thế làm chủ đầu tư dự án.

Đến ngày 6-11-2015, ông Cao Tiến Dũng tiếp tục ký văn bản tham mưu chấp thuận Công ty cổ phần Ngũ Long Tân thay liên danh thực hiện dự án.

Sau đó UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các văn bản thu hồi chủ trương đầu tư đối với liên danh Cửu Long - Hamico và chấp thuận Công ty cổ phần Ngũ Long Tân thay thế.

Tháng 12-2016, bà Vũ Minh Lý đổi tên Công ty cổ phần Ngũ Long Tân thành Công ty cổ phần Free Land.

Ông Cao Tiến Dũng nhận 400 triệu đồng từ bà chủ Free Land vào dịp lễ, Tết

Ngoài hành vi liên quan đến quá trình tham mưu lựa chọn chủ đầu tư, kết luận điều tra còn đề cập khoản tiền ông Cao Tiến Dũng nhận từ Vũ Minh Lý.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện các thủ tục dự án, bà Lý đã đưa tiền cho một số cựu lãnh đạo tỉnh và cán bộ sở, ngành Đồng Nai.

Trong đó ông Cao Tiến Dũng nhận tổng cộng 400 triệu đồng của bà Lý vào các dịp lễ, Tết.

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng thừa nhận việc nhận tiền, phù hợp với lời khai của Vũ Minh Lý.

Cùng vụ án, ông Trần Văn Vĩnh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, được xác định nhận 800 triệu đồng của bà Lý vào các dịp lễ, Tết. 

Ông Võ Văn Chánh, một cựu Phó chủ tịch tỉnh khác, nhận 400 triệu đồng sau ba lần ký quyết định giao đất cho Free Land và vào các dịp lễ, Tết.

Theo kết luận điều tra, sau khi được chấp thuận làm chủ đầu tư, Free Land được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất năm đợt với tổng diện tích hơn 688.000m², trong đó có gần 317.000 m² đất ở.

Quá trình giao đất, định giá và xác định tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp được cơ quan điều tra xác định có nhiều sai phạm.

Kết quả định giá lại và tính lại nghĩa vụ tài chính cho thấy Free Land đã nộp thiếu hơn 117,4 tỉ đồng tiền sử dụng đất qua ba đợt đầu.

Cơ quan điều tra xác định khoản thiệt hại này là hậu quả của những sai phạm trong việc chỉ định nhà đầu tư không qua đấu thầu, giao đất không qua đấu giá và tính, phê duyệt tiền sử dụng đất trái quy định.

Theo kết luận điều tra, ông Cao Tiến Dũng cùng các bị can Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng (đều là cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) và Đặng Minh Đức, Lê Văn Thư, Nguyễn Ngọc Thường bị xác định phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, với số tiền thiệt hại hơn 117,4 tỉ đồng.

Cùng nhóm này, bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, bị xác định gây thiệt hại hơn 48,16 tỉ đồng trong quá trình xác định tiền sử dụng đất đợt ba cho Công ty Free Land.

Cơ quan điều tra ghi nhận ông Dũng thuộc nhóm bị can thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra và đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai Cao Tiến Dũng từng bị kỷ luật, khai trừ Đảng

Tháng 3-2023, ông Cao Tiến Dũng, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Tháng 6 cùng năm, Thủ tướng tiếp tục quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Dũng.

Sau đó, ông Dũng có đơn từ chức và thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 1-8-2023.

Tháng 8-2025, ông Dũng bị khởi tố trong vụ án liên quan dự án Free Land. Đến tháng 11-2025, Ban Bí thư quyết định khai trừ ông ra khỏi Đảng do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Ảnh 4.Cựu Chủ tịch Đinh Quốc Thái nói 'chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm', sai phạm gây thiệt hại 117 tỉ đồng

Từ đề nghị của một doanh nhân quen biết, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án không qua đấu thầu. Những sai phạm trong quá trình chỉ định chủ đầu tư, giao đất và xác định tiền sử dụng đất gây thiệt hại hơn 117 tỉ đồng.

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THÂN HOÀNG
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    Chủ đề: Cao Tiến Dũng Đồng Nai Đinh Quốc Thái Vũ Minh Lý Free Land

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