Cựu Chủ tịch Đinh Quốc Thái nói 'chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm', sai phạm gây thiệt hại 117 tỉ đồng

Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái trong phiên tòa xét xử vụ án liên quan AIC - Ảnh: T.L.

Ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Free Land và các đơn vị liên quan tại Đồng Nai.

Trong số này có ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành. Ông Thái bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu chủ tịch tỉnh: "Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm"

Theo kết luận điều tra, từ mối quan hệ quen biết với ông Thái, doanh nhân Vũ Minh Lý, người điều hành Công ty Free Land, đã tìm cách đưa doanh nghiệp tham gia dự án khu dân cư rộng khoảng 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nguồn gốc vụ án bắt đầu từ chủ trương khai thác quỹ đất khoảng 125ha dọc tuyến đường vành đai 3, đoạn qua huyện Nhơn Trạch, để tạo nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án giao thông.

Nắm được thông tin này, năm 2012, Vũ Minh Lý cùng ông Nguyễn Văn Đính, Giám đốc Công ty Hamico, gặp lãnh đạo Tổng công ty Cửu Long, thỏa thuận thành lập liên danh Cửu Long - Hamico để thực hiện dự án khu dân cư.

Tuy nhiên, để liên danh được chấp thuận làm chủ đầu tư, ông Lý đã tìm đến những người có thẩm quyền tại UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị đề nghị truy tố - Ảnh: H.M.

Kết luận điều tra xác định, do quen biết từ trước, Vũ Minh Lý đến gặp ông Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị cho liên danh thực hiện dự án và được ông Thái đồng ý.

Sau cuộc gặp, ông Thái chỉ đạo bà Phan Thị Mỹ Thanh, khi đó là Phó chủ tịch tỉnh, tạo điều kiện cho liên danh thực hiện dự án. Ông cũng chỉ đạo ông Võ Thanh Nhuận, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Đến tháng 2-2014, khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa có ý kiến, ông Thái ký văn bản đề nghị Thường trực Tỉnh ủy "sớm xem xét, thông qua chủ trương đầu tư".

Đến năm 2015, khi Công ty cổ phần Ngũ Long Tân được đề xuất thay thế liên danh làm chủ đầu tư, ông Thái tiếp tục chỉ đạo cấp dưới sớm hoàn tất thủ tục.

Theo kết luận điều tra, trước khi văn bản chấp thuận thay đổi chủ đầu tư được ban hành, ông Thái có bút phê "Đồng ý" trên văn bản số 9376/UBND-ĐT.

Cũng theo kết luận, sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định 911 ngày 22-6-2017 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (không xác định chủ đầu tư là công ty nào), ông Đinh Quốc Thái đã nói với ông Trần Văn Vĩnh, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, rằng Thủ tướng đã đồng ý và yêu cầu khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Sau đó, khi cơ quan tham mưu trình ông Vĩnh ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định điều chỉnh quy hoạch, ông Thái đều nói với cấp dưới: "Chú ký các quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm".

Cơ quan điều tra xác định việc ông Thái cùng các cựu lãnh đạo tỉnh và cán bộ liên quan thực hiện thủ tục, ký các văn bản chỉ định chủ đầu tư, giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là trái quy định pháp luật.

Doanh nghiệp 8 lần hối lộ cựu phó chủ tịch tỉnh 30 tỉ đồng

Sau quá trình thay đổi chủ đầu tư, Công ty cổ phần Ngũ Long Tân được đổi tên thành Công ty cổ phần Free Land.

Dù biết doanh nghiệp được chỉ định làm chủ đầu tư không qua đấu thầu và dự án không thuộc trường hợp giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, theo kết luận điều tra các cán bộ có trách nhiệm vẫn thực hiện thủ tục giao đất cho doanh nghiệp.

Từ tháng 9-2018 đến 10-2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành năm quyết định giao đất cho Free Land, với tổng diện tích hơn 688,8 ngàn m², trong đó có 317.000m² đất ở.

Đáng chú ý, song song quá trình hoàn tất thủ tục dự án là những khoản tiền được Vũ Minh Lý đưa cho nhiều cán bộ.

Cơ quan điều tra xác định, để được bà Phan Thị Mỹ Thanh thực hiện thủ tục chỉ định nhà đầu tư, Vũ Minh Lý đã tám lần đưa tổng cộng 30 tỉ đồng cho bà Thanh thông qua ông Võ Thanh Nhuận.

Trong đó, bà Thanh sử dụng cá nhân 22 tỉ đồng, chia lại cho ông Nhuận 8 tỉ đồng. Theo kết luận, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã nộp lại 22 tỉ đồng, ông Võ Thanh Nhuận nộp 8,15 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Lý còn đưa tiền cho một số cán bộ khác trong quá trình phê duyệt chủ đầu tư, giao đất và xác định tiền sử dụng đất.

Ông Cao Tiến Dũng, cựu Chủ tịch tỉnh, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) bị đề nghị truy tố - Ảnh: T.L.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện các thủ tục phê duyệt chủ đầu tư, giao đất cho Công ty Free Land, bị can Vũ Minh Lý đã đưa 800 triệu đồng cho ông Trần Văn Vĩnh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vào các dịp lễ, Tết.

Bị can Lý còn đưa 400 triệu đồng cho ông Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, trong đó 300 triệu đồng sau ba lần ông Chánh ký quyết định giao đất và 100 triệu đồng vào các dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, bà Lý đưa 400 triệu đồng cho ông Cao Tiến Dũng, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vào các dịp lễ, Tết; đưa 200 triệu đồng cho ông Đặng Minh Đức, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, sau năm lần ký tờ trình đề nghị giao đất cho Free Land.

Riêng ông Đỗ Đình Ngoan, cựu định giá viên Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai, bị xác định đã nhận 700 triệu đồng qua hai lần từ Vũ Minh Lý để giảm giá đất cho Công ty Free Land.

Theo cơ quan điều tra, quá trình xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp có nhiều sai phạm về phương pháp định giá và thẩm định giá đất, dẫn đến số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách bị xác định thấp hơn quy định.

Kết quả định giá lại cho thấy số tiền sử dụng đất chênh lệch so với số tiền Free Land đã nộp trong ba đợt lên tới hơn 117 tỉ đồng. Đây là khoản thiệt hại được xác định từ các sai phạm trong việc chỉ định nhà đầu tư, giao đất và tính, phê duyệt tiền sử dụng đất.

Theo kết luận điều tra, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cùng 8 cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh bị xác định có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong đó, Nguyễn Thị Giang Hương gây thiệt hại hơn 48,1 tỉ đồng; các bị can còn lại gây thiệt hại hơn 117,4 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đinh Quốc Thái cùng các bị can Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, Cao Tiến Dũng và một số cán bộ khác về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Phan Thị Mỹ Thanh bị đề nghị truy tố về hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Vũ Minh Lý bị đề nghị truy tố về ba tội, gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và trốn thuế. Theo kết luận điều tra, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và khắc phục hậu quả vụ án, với tổng số tiền hơn 332 tỉ đồng và 753.300 USD.

Trước đó, tháng 1-2023, ông Đinh Quốc Thái bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Theo bản án, ông Thái đã nhận 14,5 tỉ đồng để tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Ông không kháng cáo bản án sơ thẩm. Đến tháng 7-2023, Thủ tướng ban hành quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Thái trong hai nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021. Trước đó, ông đã bị Ban Bí thư khai trừ khỏi Đảng.

Cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái khai nhận hối lộ để cho con du học Mỹ TTO - Việc đưa hối lộ của cựu chủ tịch Công ty AIC kéo dài trong suốt 10 năm. Có lần cựu bí thư tỉnh Đồng Nai nhận 5 tỉ đồng cho vào va li đem từ Hà Nội về nhà. Còn cựu chủ tịch tỉnh này thì khai nhận tiền hối lộ để nuôi hai con du học Mỹ.



