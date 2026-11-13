Bà chủ Free Land chi 700 triệu để 'dìm' giá đất dự án, Nhà nước thiệt hại 117 tỉ

Hai cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và Cao Tiến Dũng cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án - Ảnh: T.L.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, quá trình xác định tiền sử dụng đất tại dự án khu dân cư 125ha ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có nhiều sai phạm, khiến ngân sách nhà nước bị thiệt hại hơn 117 tỉ đồng.

Đằng sau những chứng thư định giá đất và các quyết định phê duyệt nghĩa vụ tài chính là việc bà Vũ Minh Lý, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Free Land, thỏa thuận đưa tiền cho định giá viên Đỗ Đình Ngoan để giảm giá đất.

Hai lần đưa 700 triệu đồng để giảm giá đất

Theo kết luận điều tra, dự án khu dân cư 125ha tại xã Long Tân ban đầu được chấp thuận cho liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện. Sau quá trình thay đổi chủ đầu tư, Công ty cổ phần Ngũ Long Tân được chấp thuận thay thế liên danh, rồi đổi tên thành Công ty cổ phần Free Land.

Trong quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành năm quyết định giao đất cho Free Land với tổng diện tích hơn 688,8 ngàn m², trong đó có gần 317 ngàn m² đất ở.

Để xác định số tiền sử dụng đất doanh nghiệp phải nộp ngân sách, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai được giao tư vấn xác định giá đất.

Đây cũng là thời điểm bà Vũ Minh Lý tìm cách giảm số tiền doanh nghiệp phải nộp.

Kết luận điều tra xác định, tháng 11-2018, bà Lý giao Lâm Văn Tính, nhân viên Công ty Free Land, liên hệ với Đỗ Đình Ngoan, định giá viên của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, xin giảm giá đất khi tính tiền sử dụng đất đợt một.

Ông Ngoan thỏa thuận Free Land phải đưa 200 triệu đồng để làm hồ sơ giảm giá đất.

Một tháng sau, bà Lý giao Tính mang 200 triệu đồng đến trụ sở Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đưa cho Ngoan.

Sai phạm trong vụ án xảy ra trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư liên quan Công ty cổ phần Free Land - Ảnh: HÀ MI

Theo cơ quan điều tra, khi Nguyễn Đình Vinh (thời điểm đó chưa được công nhận là định giá viên) trình dự thảo chứng thư, ông Ngoan biết việc xác định giá đất trái quy định nhưng vẫn trình Lê Văn Tân, giám đốc trung tâm, ký ban hành.

Chứng thư số 32 xác định giá đất là hơn 1,8 triệu đồng/m², tương ứng tiền sử dụng đất Free Land phải nộp đợt một hơn 130,86 tỉ đồng.

Đến năm 2020, khi thực hiện xác định tiền sử dụng đất đợt ba, bà Lý tiếp tục liên hệ ông Ngoan đề nghị giảm giá đất.

Ngoan nói với Lý, đợt này giá đất khoảng 3 triệu đồng/m², tăng khoảng 70% so với giá đất đợt một. Bà Lý đề nghị Ngoan xác định còn 2,7 triệu đồng/m² và hứa đưa 500 triệu đồng. Ngoan đồng ý.

Khoảng tháng 9-2020, bà Lý tiếp tục giao Lâm Văn Tính mang 500 triệu đồng đưa cho ông Ngoan tại đường Nguyễn Thái Học, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, qua hai lần giao tiền, bà Lý đã đưa tổng cộng 700 triệu đồng cho định giá viên Đỗ Đình Ngoan để giảm giá đất cho Free Land.

Giá đất được xác định sát mức doanh nghiệp đề nghị

Điểm đáng chú ý, sau lần đưa 500 triệu đồng kết quả xác định giá đất đợt ba rất gần mức mà bà Lý đề nghị.

Theo kết luận điều tra, cùng thời gian liên hệ Ngoan, bà Lý còn liên hệ Nguyễn Quốc Hùng, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, đề nghị giảm giá đất.

Ông Hùng đồng ý, từ đó chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định gồm Lê Văn Thư, Phó giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Thường, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thị Giang Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch và Lê Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, thực hiện việc giảm giá đất.

Theo kết luận điều tra, ông Đỗ Đình Ngoan chỉ đạo định giá viên Nguyễn Đình Vinh tính giá đất đợt ba không cao quá 50% so với giá tại chứng thư số 32.

Ông Vinh sau đó sử dụng tài sản so sánh không tương đồng để xác định giá đất ở mức 2.698.767 đồng/m², gần như trùng với mức 2,7 triệu đồng/m² mà bà Vũ Minh Lý đề nghị.

Ngày 7-10-2020, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường ban hành chứng thư định giá. Sau khi Hội đồng thẩm định thông qua, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất, xác định số tiền Free Land phải nộp đợt ba hơn 160,14 tỉ đồng.

Ngoài 700 triệu đồng đưa cho ông Ngoan để giảm giá đất, bà Lý còn đưa 150 triệu đồng cho ông Lê Văn Thư, Phó giám đốc Sở Tài chính, sau ba lần họp Hội đồng thẩm định giá đất; đưa 400 triệu đồng nhờ bà Nguyễn Thị Giang Hương chuyển cho bốn người, mỗi người 100 triệu đồng.

Riêng ông Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ban đầu khai nhận 150 triệu đồng của bà Lý sau ba lần họp Hội đồng thẩm định giá đất, nhưng sau đó thay đổi lời khai, không thừa nhận.

Kết luận điều tra xác định việc định giá đất có sai phạm, trong đó sử dụng tài sản so sánh không phù hợp quy định. Ông Đỗ Đình Ngoan đã nộp lại toàn bộ 700 triệu đồng nhận từ bà Lý để khắc phục hậu quả.

Ba đợt tính tiền sử dụng đất gây thiệt hại hơn 117 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, sau khi định giá lại đất và tính lại nghĩa vụ tài chính, cơ quan chức năng xác định Công ty Free Land đã nộp thiếu hơn 117 tỉ đồng tiền sử dụng đất qua ba đợt. Trong đó, đợt một chênh lệch hơn 46,5 tỉ đồng, đợt hai hơn 22,6 tỉ đồng và đợt ba hơn 48,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định khoản thiệt hại này xuất phát từ những sai phạm trong việc chỉ định chủ đầu tư không qua đấu thầu, giao đất không qua đấu giá và xác định tiền sử dụng đất trái quy định.

Liên quan vụ án, bà Vũ Minh Lý bị đề nghị truy tố về ba tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và trốn thuế. Ông Đỗ Đình Ngoan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ do nhận 700 triệu đồng để giảm giá đất cho Free Land.

Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, trong đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cùng các cựu phó chủ tịch tỉnh, cũng bị đề nghị truy tố. Ông Thái cùng nhóm cựu lãnh đạo tỉnh bị cáo buộc gây thiệt hại 117 tỉ đồng.

Tính cả khoản thiệt hại hơn 14 tỉ đồng do trốn thuế, tổng thiệt hại của vụ án được xác định hơn 131 tỉ đồng.