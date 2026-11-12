Bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị cáo buộc gây thiệt hại 48 tỉ

Bà Nguyễn Thị Giang Hương - cựu chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ) - bị đề nghị truy tố - Ảnh: A. B.

Trong bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Free Land và các đơn vị liên quan ở Đồng Nai, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ trách nhiệm của nhiều cựu lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và cán bộ địa phương trong quá trình chỉ định chủ đầu tư, giao đất, xác định tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Một trong những người bị đề nghị truy tố là bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ), người từng được dư luận đặc biệt chú ý sau vụ bị nhóm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt hơn 171 tỉ đồng vào năm 2024.

Theo kết luận điều tra, thời điểm tham gia thẩm định giá đất cho Công ty Free Land vào năm 2020, bà Nguyễn Thị Giang Hương giữ chức phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, đồng thời là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đồng Nai.

Trong vụ án này, bà bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu chủ tịch huyện Nhơn Trạch gây thiệt hại hơn 48 tỉ đồng khi thẩm định giá đất

Theo kết luận điều tra, dự án khu dân cư 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, ban đầu được đề xuất thực hiện bởi liên danh Cửu Long - Hamico.

Sau quá trình thay đổi chủ đầu tư, Công ty cổ phần Ngũ Long Tân được chấp thuận thay liên danh thực hiện dự án. Doanh nghiệp này sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Free Land, do bà Vũ Minh Lý điều hành.

Cơ quan điều tra xác định quá trình chỉ định chủ đầu tư, giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có nhiều sai phạm. Việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách cũng không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành năm quyết định giao đất cho Free Land, với tổng diện tích hơn 688,8 ngàn m², trong đó có gần 317 ngàn m² đất ở.

Để xác định nghĩa vụ tài chính, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thực hiện tư vấn xác định giá đất.

Sau khi các chứng thư định giá được ban hành, hồ sơ được chuyển đến Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đồng Nai xem xét, trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sai phạm trong vụ án xảy ra trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư liên quan Công ty cổ phần Free Land - Ảnh: HÀ MI

Theo cơ quan điều tra, quá trình tính tiền sử dụng đất, Vũ Minh Lý đã thỏa thuận đưa tiền cho Đỗ Đình Ngoan, định giá viên của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, nhằm xác định giá đất thấp.

Bà Lý đồng thời liên hệ ông Nguyễn Quốc Hùng, khi đó là phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, đề nghị giảm giá đất để Free Land giảm số tiền phải nộp ngân sách.

Đáng chú ý, ở lần xác định giá đất vào năm 2020, bà Lý tiếp tục liên hệ ông Ngoan đề nghị giảm giá đất.

Kết luận điều tra nêu, bà Lý muốn giá đất đợt ba còn khoảng 70% so với giá đất đợt một, nên đề nghị ông Ngoan xác định mức 2,7 triệu đồng/m² và hứa đưa 500 triệu đồng.

Khoảng tháng 9-2020, bà Lý giao nhân viên Lâm Văn Tính mang 500 triệu đồng đến đưa cho ông Ngoan tại đường Nguyễn Thái Học, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cùng thời gian, bà Lý liên hệ ông Nguyễn Quốc Hùng để đề nghị giảm giá đất. Theo kết luận điều tra, ông Hùng chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó có bà Nguyễn Thị Giang Hương "thực hiện việc giảm giá đất".

Đỗ Đình Ngoan đã chỉ đạo một định giá viên xác định giá đất sao cho không cao quá 50% so với giá đất tại chứng thư định giá đợt một.

Trên cơ sở đó, giá đất đợt ba được xác định là gần 2,7 triệu đồng/m². Ngày 7-10-2020, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường ban hành chứng thư định giá, sau đó được Hội đồng thẩm định thông qua, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kết luận điều tra xác định quá trình thẩm định đã sử dụng tài sản so sánh không tương đồng với tài sản cần định giá, đồng thời áp dụng phương pháp xác định giá đất không đúng quy định.

Đến khi định giá lại phục vụ điều tra, tiền sử dụng đất đợt ba mà Free Land phải nộp được xác định là hơn 208,3 tỉ đồng, tăng hơn 48,16 tỉ đồng so với số tiền đã nộp trước đó.

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Giang Hương gây thiệt hại 48,1 tỉ đồng trong quá trình thẩm định giá đất đợt ba, thuộc tổng thiệt hại hơn 117,4 tỉ đồng của vụ án.

Nhận 700 triệu đồng, được nhờ chuyển thêm 400 triệu cho bốn người

Ngoài sai phạm trong quá trình thẩm định giá đất, kết luận điều tra còn đề cập những khoản tiền bà Nguyễn Thị Giang Hương nhận từ Vũ Minh Lý.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình xác định giá đất, bà Lý đã đưa cho bà Hương 700 triệu đồng vào năm 2019.

Kết luận điều tra nêu mục đích khoản tiền này là hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng của huyện Nhơn Trạch và hỗ trợ bà Hương đi chữa bệnh, không liên quan đến việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất cho Free Land.

Đáng chú ý, bà Hương còn nhận 400 triệu đồng từ bà Lý, thông qua nhân viên Nguyễn Thanh Tuấn Anh, để chuyển cho bốn người liên quan đến quá trình xác định giá đất.

Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố trong vụ án - Ảnh: T.L.

Theo kết luận, bốn người được nhờ chuyển tiền gồm Nguyễn Ngọc Thường, khi đó là phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hồng Quế, Nguyễn Văn Tạc và Lê Văn Tân, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường. Mỗi người được dự kiến nhận 100 triệu đồng.

Bà Hương khai đã đưa tiền cho cả bốn người. Tuy nhiên theo kết luận, chỉ ông Nguyễn Ngọc Thường thừa nhận nhận 100 triệu đồng vào lần định giá đất thứ ba.

Ba người còn lại là Nguyễn Hồng Quế, Nguyễn Văn Tạc và Lê Văn Tân không thừa nhận đã nhận tiền từ bà Hương.

Đối với toàn bộ vụ án này, cơ quan điều tra xác định các sai phạm trong việc chỉ định chủ đầu tư, giao đất và xác định tiền sử dụng đất gây thiệt hại hơn 117,4 tỉ đồng. Ngoài ra, vụ án còn có hành vi trốn thuế gây thiệt hại hơn 14,24 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can, trong đó có cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, các cựu phó chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ sở, ngành.

Riêng bà Nguyễn Thị Giang Hương bị xác định chịu trách nhiệm về khoản thiệt hại hơn 48,16 tỉ đồng trong quá trình thẩm định giá đất đợt ba cho Free Land.

Vụ cựu chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỉ đồng qua mạng Tháng 3-2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương, khi đó là chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), bị nhóm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt hơn 171 tỉ đồng. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo giả danh người của cơ quan bảo vệ pháp luật, thông báo bà Hương liên quan đến một vụ án, yêu cầu mở tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này tìm cách xâm nhập tài khoản để chiếm đoạt tiền. Công an Đồng Nai xác định nhóm lừa đảo có người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại Campuchia, sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi. Cơ quan điều tra đã khởi tố một số bị can liên quan việc sử dụng tài liệu giả. Sau vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xác định bà Hương kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, quanh co, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai. Bà bị kỷ luật cách chức phó bí thư Huyện ủy và chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch. Sau khi bị kỷ luật, bà chuyển về công tác tại Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Đồng Nai. Đến ngày 28-9-2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Hương liên quan những sai phạm trong thời gian công tác tại huyện Nhơn Trạch. Nay, kết luận điều tra xác định cụ thể hành vi và trách nhiệm của bà trong vụ án Free Land.