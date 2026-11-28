Người dân TP.HCM tranh thủ dịp cuối tuần tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM tại Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM - Ảnh: ÁI NHÂN

Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM đã mở cửa đón khách ngày đầu tiên vào ngày 23-11 - đúng thời điểm TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM, để người dân TP.HCM nói riêng được vào "ngắm nhìn" tương lai 100 năm của thành phố.

Với vị trí đắc địa, nằm cạnh công viên bờ sông Sài Gòn, Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM là điểm nhấn của diện mạo tươi đẹp, hiện đại bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm.

Với việc mở cửa "đúng dịp, đúng thời điểm" phục vụ triển lãm Quy hoạch tổng thể TP.HCM, công trình này đã "hoàn thành sứ mệnh" đầu tiên cũng như mục tiêu đầu tư xây dựng.

Khi đến tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể những ngày qua, không ít người dân thích thú khi được nhìn thấy sự mới mẻ, đẹp đẽ, hiện đại của công trình trung tâm triển lãm như chính tương lai phát triển của siêu đô thị TP.HCM.

Người dân cũng được xem lịch sử phát triển đô thị Sài Gòn - TP.HCM, tận mắt thấy tầm nhìn 100 năm đô thị TP.HCM mới. Được chạm vào sa bàn, hệ thống tương tác số, người dân như được chạm vào hình hài tương lai của đô thị nơi mình sống.

Vì vậy với những gì người dân, du khách được trải nghiệm, tham quan những ngày qua không chỉ là ấn tượng với công trình đẹp đẽ ở bờ sông Thủ Thiêm, mà còn là cảm giác hào hứng, thích thú, khơi gợi sự tự hào khi nhìn dấu ấn khát vọng phát triển mới từ quy hoạch 100 năm của siêu đô thị TP.HCM.

Trung tâm triển lãm có khu sa bàn quy hoạch, bản đồ số, hệ thống thuyết minh tự động/tương tác số, phòng họp, hội nghị và hội trường chiếu phim khoảng 240 - 250 chỗ ngồi ở tầng 5, cùng bãi đỗ xe ngầm - Ảnh: ÁI NHÂN

Công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM có quy mô 5 tầng, cao hơn 30m với màu trắng chủ đạo. Thiết kế với 2 cánh nhà đặt nghiêng hướng vào nhau thành hình khối chữ A, trên không gian thông tầng, kết hợp hệ cột chữ V giúp không gian bên trong được giải phóng, rộng rãi để trưng bày, triển lãm - Ảnh: MINH HÒA

Tranh thủ cuối tuần, vợ chồng ông Trần Hữu Hiệp (69 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, TP.HCM) đến xem triển lãm quy hoạch. Ông Hiệp cho hay nghe được thông tin triển lãm qua các kênh thông tin đại chúng nên tranh thủ đi ngay.

"Là người dân sinh ra và trưởng thành ở TP.HCM, vợ chồng tôi rất muốn biết quy hoạch hình hài thành phố ra sao trong những năm tới. Đến đây, vợ chồng tôi cũng tranh thủ tham quan trung tâm triển lãm mới hoàn thành cùng với công viên bờ sông Sài Gòn...", ông Hiệp nói.

Cũng nhân dịp cuối tuần, không vướng lịch học, Huỳnh Nhã Quyên (18 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) cùng em trai đến tham quan triển lãm.

"Em đang học lớp 12, theo học môn vẽ mỹ thuật với định hướng vào đại học ngành kiến trúc. Vì vậy hay tin thành phố triển lãm quy hoạch tại trung tâm triển lãm, em rất háo hức tranh thủ cuối tuần rủ em trai cùng đi tham quan...", Quyên chia sẻ.

Với vị trí đắc địa, nằm cạnh công viên bờ sông Sài Gòn, Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM là điểm nhấn của diện mạo tươi đẹp, hiện đại bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm - Ảnh: MINH HÒA

Một số hình ảnh khang trang, tươi mới, nhộn nhịp tại Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP.HCM

Trung tâm triển lãm bố trí nhiều màn hình cảm ứng để người tham quan tương tác, quét mã QR để xem các bản đồ quy hoạch tổng thể TP.HCM - Ảnh: ÁI NHÂN

Tại khu vực tầng 2 có màn hình LED lớn chiếu clip lịch sử phát triển đô thị, quy hoạch TP.HCM qua các thời kỳ. Tại khu vực này cũng bố trí các ki ốt thông minh giúp người tham quan tương tác, xem các đoạn clip tư liệu; các ki ốt chụp hình lưu niệm với các công trình biểu tượng của TP - Ảnh: ÁI NHÂN

Tầng 3 ngoài khu vực triển lãm còn có khu vực cho các trẻ em và bạn trẻ trải nghiệm vẽ hình và hiển thị trên màn hình LED các bức hình vẽ của các bạn trẻ, khiến nhiều bạn trẻ, trẻ em thích thú - Ảnh: MINH HÒA

Bên trong trung tâm triển lãm khang trang, hiện đại, nhiều góc cho người dân tham quan, check-in - Ảnh: ÁI NHÂN

Khung kết cấu kim loại tạo điểm nhấn đồng bộ cùng mặt đứng với vách kính xuyên tầng, lam kim loại, rèm che nắng giúp lấy sáng tự nhiên và giảm nhiệt cho công trình - Ảnh: MINH HÒA