Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp thứ sáu, ngày 30-10, thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin về việc đánh giá, xác định các nhiệm vụ giám sát trọng tâm đến thực hiện Quy hoạch tổng thể được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM cho biết qua cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 26-11.

Theo HĐND TP.HCM, việc phê duyệt và công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác lập không gian phát triển mới, tạo nền tảng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, trước hết, HĐND TP.HCM cho rằng thành phố cần rà soát, điều chỉnh, lập các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành liên quan, bảo đảm thống nhất trong không gian phát triển mới.

Đồng thời, xác định các công trình, dự án ưu tiên, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, phát triển đô thị theo mô hình TOD, hạ tầng logistics, chống ngập, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối giữa các cực tăng trưởng.

HĐND TP.HCM cũng lưu ý việc xây dựng cơ chế, chính sách và phương án huy động nguồn lực để làm quy hoạch, trong đó có nguồn lực đất đai, đầu tư công và nguồn lực xã hội.

Quy hoạch có tầm nhìn 100 năm nhưng cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động trong từng giai đoạn 5 năm, 10 năm và bằng những công việc cụ thể ngay từ hôm nay.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trong thời gian tới, HĐND TP.HCM cho biết hoạt động giám sát sẽ tập trung vào 5 nhóm nội dung, gồm tiến độ lập, rà soát, điều chỉnh và cụ thể hóa các quy hoạch liên quan; việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể, nhất là giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó là tiến độ, hiệu quả đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, nhất là đất đai, ngân sách và tài sản công, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quá trình thực hiện quy hoạch.

HĐND TP.HCM cho biết thêm, việc theo dõi không chỉ tập trung vào tiến độ mà còn quan tâm chất lượng, hiệu quả qua các chỉ tiêu như khả năng tiếp cận giao thông công cộng, mức độ giảm ùn tắc, giảm ngập, diện tích không gian xanh, khả năng tiếp cận nhà ở, giáo dục và y tế của người dân.

HĐND TP.HCM cũng đề cập việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống dữ liệu quy hoạch và theo dõi tiến độ để phục vụ giám sát.

Khu vực trung tâm TP.HCM. Ảnh chụp vào tháng 4-2026 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đôn đốc giải quyết các kiến nghị liên quan đến Quy hoạch tổng thể Theo HĐND TP.HCM, thông tin quy hoạch và tiến độ các dự án cần được công khai, minh bạch để người dân có thể tiếp cận thuận lợi, chính xác, dễ hiểu, nhất là những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. HĐND TP.HCM cho biết sẽ phát huy vai trò của đại biểu HĐND, các tổ đại biểu và HĐND cấp xã trong việc tiếp xúc, lắng nghe, ghi nhận những vấn đề phát sinh, nhất là tại các khu vực có dự án, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cần được theo dõi, đôn đốc giải quyết và phản hồi đầy đủ. HĐND TP.HCM lưu ý việc bảo đảm sinh kế, việc làm, điều kiện sống và khả năng tiếp cận dịch vụ công cộng của người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình phát triển đô thị. Người dân sau khi di dời, tái định cư cần có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.