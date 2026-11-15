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Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Những người ‘khùng’ ở Cà Mau đi rửa đường giao thông

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Nhiều năm nay, cứ hễ vào những ngày mưa dầm là một nhóm nông dân tại Cà Mau lại í ới gọi nhau mang theo máy xịt rửa áp lực cao ra các tuyến đường giao thông nông thôn. Công việc tưởng chừng ngược đời ấy lại đang âm thầm mang lại sự an toàn cho biết bao lượt người qua lại mỗi ngày.

Chuyện những người ‘khùng’ ở Cà Mau đi rửa đường giao thông - THANH HUYỀN

Hơn chục năm trước, những con đường bê tông nông thôn xóm mình vừa hoàn thành xong còn chưa kịp vui hết niềm vui có đường mới thì nỗi lo khác lại tìm đến. Mùa nắng thì không sao, nhưng chỉ cần vài ba trận mưa đầu mùa trút xuống, lớp rong rêu bám sâu dưới nền xi măng lại trồi lên xanh mướt, trơn như mỡ. 

Người bán hàng rong, người đi chợ, đám trẻ nhỏ chạy xe đạp đi học... cứ sơ sẩy một chút là cả người lẫn xe nhào xuống đường.

Chứng kiến cảnh nhiều người ngã xoạch xoạch trước cửa nhà mình, có hôm người chảy máu, xe hư, có hôm học sinh ướt nhẹp hết sách vở, nhóm nông dân trong ấp Thành Vọng, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau không đành lòng. 

Mấy anh em ngồi lại bàn tính rồi cả nhóm đồng tình: "Sức mình có, bỏ ra xíu công chuyện chứ có mất mát gì đâu!".

Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Những người ‘khùng’ ở Cà Mau đi rửa đường giao thông - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Thắp sáng những bản làng heo hút giữa rừng già

Vượt núi, băng rừng, vượt suối giữa mưa lũ, những người trẻ Đà Nẵng bền bỉ mang đèn năng lượng mặt trời đến các bản làng heo hút. Mỗi ánh đèn được thắp lên không chỉ cải thiện cuộc sống đồng bào vùng cao mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: Cuộc thi năng lượng tích cực Lan toả rửa đường giao thông Cà Mau

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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