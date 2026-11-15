Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Những người ‘khùng’ ở Cà Mau đi rửa đường giao thông

Chuyện những người ‘khùng’ ở Cà Mau đi rửa đường giao thông - THANH HUYỀN

Hơn chục năm trước, những con đường bê tông nông thôn xóm mình vừa hoàn thành xong còn chưa kịp vui hết niềm vui có đường mới thì nỗi lo khác lại tìm đến. Mùa nắng thì không sao, nhưng chỉ cần vài ba trận mưa đầu mùa trút xuống, lớp rong rêu bám sâu dưới nền xi măng lại trồi lên xanh mướt, trơn như mỡ.

Người bán hàng rong, người đi chợ, đám trẻ nhỏ chạy xe đạp đi học... cứ sơ sẩy một chút là cả người lẫn xe nhào xuống đường.

Chứng kiến cảnh nhiều người ngã xoạch xoạch trước cửa nhà mình, có hôm người chảy máu, xe hư, có hôm học sinh ướt nhẹp hết sách vở, nhóm nông dân trong ấp Thành Vọng, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau không đành lòng.

Mấy anh em ngồi lại bàn tính rồi cả nhóm đồng tình: "Sức mình có, bỏ ra xíu công chuyện chứ có mất mát gì đâu!".