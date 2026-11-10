Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Người thầy đặt nền móng cho ngành thần kinh phía Nam - Tác giả: Khoa Nội Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy

Có những người thầy khi còn công tác được nhớ đến bởi sự nghiêm khắc trong chuyên môn. Nhưng khi đã rời vị trí quản lý, điều còn đọng lại không chỉ là những năm tháng cống hiến, mà còn là cách họ đã dạy, đã dìu dắt và hình thành nên những thế hệ kế tiếp.

Tại Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, GS.TS.BS Lê Văn Thành là một người thầy như thế. Hơn bốn thập niên gắn bó với ngành thần kinh tại TP.HCM, ông không chỉ góp phần xây dựng chuyên ngành mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong tư duy khám chữa bệnh của nhiều thế hệ bác sĩ.

Ít ai hình dung, phía sau một chuyên ngành được xây dựng và phát triển qua nhiều thế hệ là những ngày đầu đầy thiếu thốn. Khi ấy, ông không chỉ đảm nhận công tác chuyên môn mà còn cùng đồng nghiệp từng bước gây dựng khoa Thần kinh trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Năm 1977, ông đồng thời tham gia thành lập Bộ môn Thần kinh, Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Từ hai giảng viên ban đầu, bộ môn từng bước phát triển, đào tạo các thế hệ bác sĩ chuyên khoa, góp phần xây dựng nguồn nhân lực thần kinh cho nhiều địa phương phía Nam.

Tất cả những đóng góp đó đã được ông tôi rèn trong những năm tháng học tập, nghiên cứu và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Chính môi trường này đã hình thành nên nền tảng chuyên môn và phương pháp nghiên cứu khoa học của người bác sĩ trẻ.

Từ những bài học lâm sàng và nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, dấu gật gù ngón cái gắn với tên tuổi Lê Văn Thành đã được công bố trên tạp chí y khoa quốc tế năm 1972. Đây là một dấu hiệu thần kinh học được sử dụng trong đánh giá tổn thương bó tháp.

Không dừng lại ở nghiên cứu cá nhân, ông còn tham gia các công trình khoa học về điện não đồ, rối loạn giấc ngủ và bệnh lý thần kinh; sau này tiếp tục đóng góp vào nghiên cứu và điều trị đột quỵ tại Việt Nam.

Và việc rèn luyện cho các học trò của mình được thầy sát sao từ những điều nhỏ nhất.

Nhưng nếu phương pháp khám bệnh là điều người học trò có thể rèn luyện, thì điều mà một người thầy muốn truyền lại sâu sắc hơn chính là trách nhiệm với sinh mạng con người.

Từ những ngày đầu gian khó ở Bệnh viện Chợ Rẫy, đến hành trình xây dựng chuyên ngành Thần kinh và đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, dấu ấn của Giáo sư Lê Văn Thành không chỉ được ghi nhận bằng những công trình khoa học hay những vị trí từng đảm nhiệm.

Điều còn tiếp nối hôm nay là phương pháp làm nghề nghiêm cẩn, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng người bệnh được truyền từ người thầy đến những thế hệ học trò. Bởi với một người thầy thuốc, thành tựu lớn nhất đôi khi không chỉ là những gì mình đã làm được, mà còn là những giá trị mình để lại cho những người tiếp bước.