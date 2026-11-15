Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Mở rộng điểm khám sức khỏe toàn dân ban đêm

Phường Bình Tây và nhiều phường, xã ở TP.HCM tổ chức khám sức khỏe ban đêm, tạo điều kiện cho người dân không thể đi khám ban ngày. Đây là giải pháp mà ngành y TP.HCM đẩy nhanh quá trình để người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
TP.HCM mở rộng điểm khám ban đêm, tăng tốc khám sức khỏe toàn dân - Tác giả: XUÂN MAI
Từ khi triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân theo chỉ đạo của thành phố và Sở Y tế, phường Bình Tây đã tổ chức nhiều đợt khám ngoài giờ. Cách tổ chức này giúp tiếp cận những nhóm người khó thu xếp thời gian khám ban ngày, đặc biệt là lao động tự do, người làm việc trong giờ hành chính.
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