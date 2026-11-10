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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Khám phá chợ Hồng Ngự mùa nước nổi

tác giả
Y MINH
Y MINH
Y MINH

Khi màn sương sớm còn bảng lảng trên dòng sông Sở Thượng, chợ đầu mối Hồng Ngự thuộc phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bừng thức bằng âm thanh rộn rã, quen thuộc của xứ đầu nguồn châu thổ.

Khám phá chợ hồng ngự mùa nước nổi - Tác giả: Y MINH

Ở vùng đất phù sa này, phiên chợ sớm không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa, mà là bức tranh sống động nhất về nhịp thở, sinh kế và cái tình nồng hậu của người dân miền Tây sông nước.

Nơi nhộn nhịp nhất của phiên chợ lúc rạng đông có lẽ chính là khu chợ cá. Vào mùa nước nổi, hoạt động mua bán nơi đây tấp nập hơn. 

Bên cạnh các loại cá nuôi, đặc sản cá đông chính là điểm nhấn cho phiên chợ mùa này. Hầu hết các loại cá đồng được người dân đánh bắt đều có mặt ở đây, như cá chạch, cá linh, cá kết, cá lăn…

Rời khu cá thịt sang khu rau củ quả, chợ Hồng Ngự lại khoác lên mình một nét riêng đầy màu sắc. Nông sản từ các vùng chuyên canh trù phú như cù lao Long Khánh, Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp hay An Giang được bà con nông dân chuyên chở về đây. 

Từng mớ rau xanh non, bông súng, điên điển vàng rực, đến bầu, bí, dưa leo... được tiểu thương bày biện tươm tất, thẳng tắp trên sạp. Màu sắc tươi rói hòa quyện cùng cách bài trí khéo léo, giữa cái tất bật của buổi chợ sớm mai.

Bước vào chợ người mua rất dễ bị cuốn theo những thanh âm nhộn nhịp người mua, người bán của những khu đông chật người. Nhưng cũng có 1 vài góc nhỏ trong chợ, có mấy cụ, mấy bà cũng tranh thủ phiên chợ sáng chở mớ rau, vài loại trái cây từ vườn nhà đem ra chợ bán.

Cùng với sự phát triển chung của 1 đô thị vùng biên, nét chuyển mình của chợ Hồng Ngự cũng mang nhiều xúc cảm đặc biệt. Khu chợ mới này, được quy hoạch khang trang, sạch sẽ từ khoảng gần chục năm nay. Nơi đây mở ra diện mạo sung túc, hiện đại cho vùng đô thị biên giới.

Chợ Hồng Ngự không chỉ là một trung tâm buôn bán đầu mối, mà đích thực là không gian sinh hoạt văn hóa mang đậm hồn cốt phương Nam. Ở đó có mồ hôi của người thức khuya dậy sớm, có sự trù phú trời ban qua từng mùa nước nổi, và có cả sợi dây vô hình, kết nối giữa quá khứ với hiện tại.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Khám phá chợ Hồng Ngự mùa nước nổi - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Ngắm mùa hồng đặc trưng của Đà Lạt

Khác với những mùa hoa rực rỡ vốn là thương hiệu của thành phố ngàn hoa, mùa hồng mang một vẻ đẹp trầm hơn, nằm lẫn trong đời sống nông nghiệp thường ngày.

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Y MINH
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    Chủ đề: Đồng Tháp mùa nước nổi chợ Hồng Ngự năng lượng tích cực

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