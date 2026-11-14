Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Đêm văn nghệ ấm tình quân dân

Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh, Đoàn Văn công Quân khu 7 tổ chức chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 738 và nhân dân trên địa bàn xã Thạnh Hóa.
Đêm văn nghệ ấm tình quân dân - Tác giả: PHÚC NGUYÊN
Chương trình được tổ chức nhằm bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nghệ thuật cách mạng, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội năm 2026. Qua đó góp phần xây dựng tình cảm, nhận thức đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.
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