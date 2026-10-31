Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Bữa ăn học đường bắt đầu từ sự tận tâm lúc rạng sáng

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
và 1 tác giả khác
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
NHƯ HÙNG
NHƯ HÙNG

4h sáng, khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày mới, khu bếp ăn bán trú của Trường THPT Nguyễn Hiền, phường Bình Thới, TP.HCM đã sáng đèn.

Bữa ăn học đường bắt đầu từ sự tận tâm lúc rạng sáng - Tác giả: HOÀNG HƯƠNG - NHƯ HÙNG

Để chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng bữa ăn, trường đã dành gần 200m² trong khuôn viên rộng hơn 5.000m² để bố trí bếp ăn và các công trình phụ trợ.

Mỗi ngày, bếp phục vụ gần 800 học sinh với hai lựa chọn: cơm hoặc các món nước như bún, phở, miến, bánh canh. Với suất cơm, học sinh được chọn một trong ba món mặn chính, kèm món mặn phụ, rau xào, canh và trái cây. 

Thực đơn được thay đổi thường xuyên, công bố trước một tuần để học sinh lựa chọn. Các em cũng có thể chủ động lấy thêm thức ăn tại khu vực phục vụ riêng.

Đến giờ ăn trưa, khu vực nhà ăn và các sảnh bên hông trường nhanh chóng đông vui. Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên và thành viên ban giám hiệu cũng dùng bữa tại đây. Thầy hiệu trưởng Thái Quang Cường thường đi từng bàn hỏi han, lắng nghe ý kiến học sinh để góp ý với nhà bếp.

Theo nhà trường, nấu ăn tại chỗ giúp chủ động giám sát quy trình chế biến. Bữa ăn có thể chưa hợp khẩu vị tất cả học sinh, nhưng an toàn thực phẩm, dinh dưỡng đầy đủ và chất lượng tương xứng với số tiền phụ huynh đóng góp là những yêu cầu nhà trường luôn nỗ lực bảo đảm.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Bữa ăn học đường bắt đầu từ sự tận tâm lúc rạng sáng - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Người lưu giữ ‘hồn’ gốm Nam Bộ

Anh Lê Hoàng Nghĩa (31 tuổi) cùng vợ đã dành hơn 10 năm miệt mài góp nhặt hơn 10.000 hiện vật. Qua từng chiếc lu, cái bình, cái chén cũ, các em sẽ hiểu và trân trọng hơn lịch sử của vùng đất phương Nam.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀNG HƯƠNG - NHƯ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bữa ăn học đường bếp ăn bán trú năng lượng tích cực

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất