Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Bữa ăn học đường bắt đầu từ sự tận tâm lúc rạng sáng

Bữa ăn học đường bắt đầu từ sự tận tâm lúc rạng sáng - Tác giả: HOÀNG HƯƠNG - NHƯ HÙNG

Để chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng bữa ăn, trường đã dành gần 200m² trong khuôn viên rộng hơn 5.000m² để bố trí bếp ăn và các công trình phụ trợ.

Mỗi ngày, bếp phục vụ gần 800 học sinh với hai lựa chọn: cơm hoặc các món nước như bún, phở, miến, bánh canh. Với suất cơm, học sinh được chọn một trong ba món mặn chính, kèm món mặn phụ, rau xào, canh và trái cây.

Thực đơn được thay đổi thường xuyên, công bố trước một tuần để học sinh lựa chọn. Các em cũng có thể chủ động lấy thêm thức ăn tại khu vực phục vụ riêng.

Đến giờ ăn trưa, khu vực nhà ăn và các sảnh bên hông trường nhanh chóng đông vui. Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên và thành viên ban giám hiệu cũng dùng bữa tại đây. Thầy hiệu trưởng Thái Quang Cường thường đi từng bàn hỏi han, lắng nghe ý kiến học sinh để góp ý với nhà bếp.

Theo nhà trường, nấu ăn tại chỗ giúp chủ động giám sát quy trình chế biến. Bữa ăn có thể chưa hợp khẩu vị tất cả học sinh, nhưng an toàn thực phẩm, dinh dưỡng đầy đủ và chất lượng tương xứng với số tiền phụ huynh đóng góp là những yêu cầu nhà trường luôn nỗ lực bảo đảm.