Cuộc sống hàng chục hộ dân bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Nhiều hộ dân ở ngõ 11 thôn Hạ (nay là thôn Khê Tang, xã Bình Minh, Hà Nội) rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt - Ảnh: PHÚC TÀI

Cuộc sống đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Vừa qua, báo Tuổi Trẻ nhận được phản ánh của người dân ngõ 11 thôn Hạ (nay là thôn Khê Tang, xã Bình Minh, Hà Nội) về tình trạng mất nước sinh hoạt kéo dài từ ngày 10-10-2026.

Theo người dân, trong hơn 20 ngày, nguồn nước cấp đến khu vực này thường xuyên gián đoạn. Có những ngày hoàn toàn không có nước, có ngày nước chỉ chảy nhỏ giọt trong thời gian ngắn.

Để có nước sử dụng, khoảng chục hộ dân phải dùng chung giếng khoan của gia đình bà Vũ Thị G. Đây là chiếc giếng được đào từ năm 1992, trước khi khu vực có hệ thống cấp nước sạch.

"Hơn 20 ngày qua, nước máy chỉ thỉnh thoảng mới có, nhưng lượng nước rất ít. Giếng này đào từ năm 1992, từ ngày có nước sạch đến nay, gia đình không phải dùng lại. Đến bây giờ mất nước trong thời gian dài, mới dùng lại giếng này, nhưng nước đục ngầu", bà G nói.

Nước giếng khoan vẩn màu vàng của bùn đất - Ảnh: PHÚC TÀI

Anh Đỗ Mạnh T cho biết, chỉ có hai ngày 26-10 và 31-10 nước chảy nhỏ giọt vào bể chứa trong khoảng 3 giờ, còn lại hầu như không có nước.

Gia đình anh T. có hai con nhỏ đang học lớp 1 và lớp 5, việc thiếu nước khiến sinh hoạt bị đảo lộn, đặc biệt là chuyện tắm giặt.

"Gia đình không có nước để tắm, còn dùng nước giếng khoan thì các cháu bị ngứa. Quần áo phải mang ra tiệm giặt, mỗi lần hết 150.000 đồng. Nước uống cũng phải mua bên ngoài", anh T. nói.

Cục lọc nước chuyển màu vàng vì bùn đất từ nước giếng khoan - Ảnh: PHÚC TÀI

Còn anh Vũ Ngọc G. phải đưa vợ và con nhỏ mới 1 tuổi về nhà ông bà ngoại ở cách đó khoảng 20km để ở nhờ trong khi nhà mất nước sinh hoạt. Thỉnh thoảng anh G. vẫn trở về nhà để trông nom và kiểm tra xem nước đã được cấp trở lại chưa nhưng nhiều lần vẫn không có nước.

"Vợ con tôi phải về nhà ông bà ngoại ở. Mất điện còn có thể xoay xở chứ mất nước sinh hoạt thì rất bất tiện, cuộc sống đảo lộn. Năm trước cũng có mất nước nhưng chỉ khoảng 1-2 ngày, lần này kéo dài khoảng 20 ngày", anh G. nói.

Ngày 26-10, người dân ngõ 11 thôn Hạ đã làm đơn gửi tới UBND xã Bình Minh và Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát - Ảnh: PHÚC TÀI

Theo anh Nguyễn Văn S, sau nhiều ngày không có nước, người dân trong ngõ đã làm đơn phản ánh gửi UBND xã Bình Minh và Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát - đơn vị cung cấp nước sạch.

Sau khi người dân gửi đơn, ngày 26-10, nước có chảy trở lại nhưng rất yếu. Đến ngày 1-11, khi tiếp tục phản ánh, tình trạng vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

"Nhà tôi phải mua đồ ăn sẵn về vì không có nước để nấu. Đi vệ sinh 2-3 lần mới dám dội nước một lần. Ban ngày đi làm, tối về lại phải tìm cách hút nước giếng, nhưng có hôm được một ít, có hôm không có giọt nào", anh S nói.

Đơn vị cấp nước nói gì về tình trạng mất nước?

Ngày 3-11, thông tin với báo Tuổi Trẻ, đại diện UBND xã Bình Minh (Hà Nội) xác nhận có tình trạng mất nước sinh hoạt tại ngõ 11 thôn Hạ, nay là thôn Khê Tang.

Theo UBND xã Bình Minh, ngày 25-10, sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã giao phòng chuyên môn kiểm tra và làm việc với đơn vị cung cấp nước sạch. Ngày 26-10, xã tiếp tục nhận được đơn phản ánh của người dân và tổ chức kiểm tra.

Đến nay, đơn vị cấp nước đã sửa chữa để khôi phục việc cấp nước. UBND xã Bình Minh cũng đã làm việc với công ty cấp nước, yêu cầu kiểm tra, xử lý ngay khi có phản ánh về tình trạng mất nước hoặc nước cấp không đồng đều, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Hiện nay, UBND xã Bình Minh đã giao phòng chuyên môn theo dõi tình hình, nếu việc cấp nước tiếp tục gián đoạn hoặc kéo dài sẽ yêu cầu đơn vị cung cấp nước cam kết bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Ông Trịnh Hồng Kiên - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát - Ảnh: PHÚC TÀI

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trịnh Hồng Kiên - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát - xác nhận khu vực ngõ 11 thôn Hạ vừa qua xảy ra tình trạng mất nước.

Nguyên nhân dẫn đến việc này là do ngày 24-10, nhà máy bị mất một pha điện khiến hai máy bơm đẩy bị cháy. Đến ngày 26-10, công ty khắc phục xong sự cố và cấp nước trở lại cho khu vực thôn Hạ cũ.

Tuy nhiên, ngõ 11 nằm ở cuối nguồn đường ống cấp nước, đồng thời có địa hình cao hơn các khu vực khác nên một số hộ vẫn bị thiếu nước trong khoảng 7-10 ngày sau đó. Trong các ngày 29 và 31-10, công ty cử nhân viên túc trực, tăng cường bơm áp lực để cấp nước cho người dân.

Máy bơm gặp sự cố hôm 24-10 đã được Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát thay thế và vận hành trở lại - Ảnh: PHÚC TÀI

Lý giải việc người dân phản ánh mất nước từ ngày 10-10, trước thời điểm xảy ra sự cố máy bơm (24-10), ông Kiên cho biết trong khoảng thời gian này cũng có những đợt gián đoạn cấp nước.

Nguyên nhân là do quá trình thi công tuyến đường Cự Đà - Khúc Thủy có hoạt động đào sát đường ống cấp nước chính dẫn về thôn Khê Tang, khiến đường ống nhiều lần bị vỡ. Đơn vị cấp nước phải khóa van để sửa chữa, dẫn đến mỗi lần gián đoạn khoảng 2-3 ngày.

Về thời gian cấp nước, ông Kiên cho biết hệ thống vận hành bơm liên tục 24/24 giờ. Tuy nhiên, do ngõ 11 nằm ở cuối nguồn và có địa hình cao nên nước thường chỉ vào được các hộ ở vị trí này khi áp lực tăng vào ban đêm và sau khi các bể chứa của những hộ ở phía trước đã đầy.

Hiện nay, nguồn nước tại trạm bơm của Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát đang vận hành ổn định - Ảnh: PHÚC TÀI

Ông Kiên cũng cho biết dân cư tại ngõ 11 tăng lên trong khoảng 4 năm gần đây, trong khi hệ thống đường ống chưa được nâng cấp tương ứng. Trong tháng 11, công ty sẽ có phương án nâng cấp đường ống nước để đảm bảo phục vụ người dân.

"Hiện đường ống cấp nước vào khu vực ngõ 11 thôn Hạ có đường kính 63mm, càng về cuối ngõ thu nhỏ còn 50-40mm. Trong tháng 11, công ty sẽ xin phép UBND xã Bình Minh cho cắt đường, nâng cấp đường ống và lắp thêm một tuyến dẫn nước vào khu vực giữa ngõ 11 nhằm tăng lượng nước cấp cho người dân", ông Kiên nói.