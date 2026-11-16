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Cuộc chiến nghẹt thở giữa Nhan Phúc Vinh, Jung Il Woo trong 'Viên đạn cuối cùng'

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Teaser trailer Viên đạn cuối cùng tái hiện khoảnh khắc nghẹt thở trước phát súng quyết định của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016.

Cuộc chiến nghẹt thở giữa Nhan Phúc Vinh, Jung Il Woo trong 'Viên đạn cuối cùng' - Ảnh 2.

Tạo hình của Nhan Phúc Vinh trong Viên đạn cuối cùng - Ảnh chụp màn hình

Ngày 16-11, phim điện ảnh Viên đạn cuối cùng tung teaser trailer, hé lộ hành trình thi đấu đầy áp lực của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016. 

Với sự tham gia của Nhan Phúc Vinh, Thanh Hương, Jung Il Woo, Lee Kyung Young... phim tái hiện câu chuyện phía sau khoảnh khắc làm nên lịch sử thể thao Việt Nam.

26 giây căng thẳng trong Viên đạn cuối cùng

Trailer mở đầu với khoảnh khắc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Nhan Phúc Vinh) xuất hiện, giương súng, ngắm bắn. 

Góc máy trực diện, khung hình thu hẹp dần, kết hợp nhịp dựng dồn dập, đặt người xem vào không khí căng thẳng trước phát súng quyết định. Sức nặng của cuộc thi được thể hiện qua từng giây đếm ngược, khi một phát súng có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả hành trình. 

Teaser trailer Viên đạn cuối cùng

Những mâu thuẫn giữa Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung (Thanh Hương) cũng được hé lộ. Những lời thoại về gia đình và trách nhiệm với đất nước cho thấy Hoàng Xuân Vinh phải chịu nhiều sức ép trong quá trình thi đấu. 

Trailer cũng nhắc đến những lần thất bại, những bất đồng với huấn luyện viên và sự giằng co giữa cuộc sống riêng với nhiệm vụ của một tuyển thủ quốc gia.

Cùng Nhan Phúc Vinh và Thanh Hương, phim có sự tham gia của Lương Gia Huy, Sở Lam trong vai các xạ thủ thuộc đội tuyển Việt Nam. 

Dàn diễn viên Hàn Quốc gồm Lee Kyung Young, Lee Jung Eun và Jung Il Woo cũng góp mặt, hứa hẹn tạo nên những màn tương tác đa sắc thái, từ hài hước, bất đồng đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Cuộc chiến nghẹt thở giữa Nhan Phúc Vinh, Jung Il Woo trong 'Viên đạn cuối cùng' - Ảnh 3.

Jung Il Woo đảm nhận vai xạ thủ Jin Jong Oh - một trong những đối thủ lớn của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Park Chung Gun (Lee Kyung Young) được xem là một chi tiết đáng trông chờ. Hai nhân vật phải tìm cách vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và phương pháp huấn luyện để xây dựng sự thấu hiểu, tin tưởng.

Chia sẻ về cơ duyên thực hiện phim, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết ý tưởng bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

"Khi có cơ hội gặp anh Vinh, được trực tiếp nghe anh kể về câu chuyện của mình, tôi mới có dịp hiểu hơn về hành trình phía sau những thành tích ấy. Và khi cơ hội làm bộ phim này đến, tôi cảm thấy đó là một cơ hội rất đáng trân trọng" - đạo diễn chia sẻ.

Cuộc chiến nghẹt thở giữa Nhan Phúc Vinh, Jung Il Woo trong 'Viên đạn cuối cùng' - Ảnh 4.

Viên đạn cuối cùng dự kiến ra rạp vào dịp Tết dương lịch 2027 - Ảnh chụp màn hình

Quá trình làm việc với ê kíp Hàn Quốc để lại cho Đinh Tuấn Vũ nhiều ấn tượng, đặc biệt là sự tôn trọng dành cho đạo diễn và tinh thần phối hợp tại hiện trường. 

Theo anh, dù bảng phân cảnh đã được thống nhất từ trước, ê kíp vẫn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ khi anh có thêm ý tưởng. Điều này giúp nam đạo diễn chủ động hơn trong việc thực hiện những suy nghĩ của mình.

Cuộc chiến nghẹt thở giữa Nhan Phúc Vinh, Jung Il Woo trong 'Viên đạn cuối cùng' - Ảnh 4.Phim về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Ngoài Nhan Phúc Vinh, còn có diễn viên Doctor X

Ngoài các diễn viên Việt Nam, phim Viên đạn cuối cùng tái hiện cuộc đời xạ thủ Hoàng Xuân Vinh gây chú ý khi có sự góp mặt của ba diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, trong đó có Lee Jung Eun phim Doctor X đang gây sốt màn ảnh.

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LAN HƯƠNG
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    Chủ đề: Jung Il Woo Đinh Tuấn Vũ Viên đạn cuối cùng Lee Kyung Young Nhan Phúc Vinh

    Dòng sự kiện: Phim Việt

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