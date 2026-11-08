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Cục An toàn thực phẩm yêu cầu làm rõ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm ở Tây Ninh

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Ngày 8-11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, yêu cầu nhanh chóng xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại công ty trên địa bàn xã Cần Giuộc.

Theo thông tin ghi nhận, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 7-11 trên địa bàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Cơ quan chức năng ghi nhận có 29 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, xảy ra sau khi ăn bữa trưa tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh (Khu công nghiệp Long Hậu 3, giai đoạn 1).

Hiện tại những công nhân này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (xã Nhà Bè, TP.HCM).

Ngay khi xảy ra vụ việc, ngành y tế đã có báo cáo và thực hiện các biện pháp điều tra dịch tễ, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa; kịp thời xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Tây Ninh phối hợp Sở Y tế TP.HCM và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho các bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. 

Bên cạnh đó cần tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. 

Đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. 

Khi phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm cần xử lý nghiêm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu làm rõ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm ở Tây Ninh - Ảnh 2.12 người nghi ngộ độc sau khi ăn ở 3 tiệm bánh mì tại Quảng Ngãi

Chưa đầy một tháng sau vụ ngộ độc bánh mì Bà Được khiến 175 người nhập viện, Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận 12 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại các điểm bán ở hai xã Đông Sơn và Tịnh Khê.

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THÁI LŨY
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    Chủ đề: Ngộ độc thực phẩm Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Cục An toàn thực phẩm nguyên nhân

    Dòng sự kiện: An toàn thực phẩm

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