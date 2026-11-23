Ông Ferreira dos Santos đã sống sót nhờ ăn quả cây cọ buriti, uống nước từ các nguồn tự nhiên - Ảnh: AGRONEWS

Theo Hãng tin AFP, ngày 22-11, lực lượng cứu hộ và truyền thông Brazil cho biết một cụ ông 74 tuổi mắc bệnh Alzheimer đã được tìm thấy còn sống sau 11 ngày đi lạc trong rừng nhiệt đới Amazon.

Suốt thời gian đó, ông sống sót nhờ ăn trái cây dại và ngủ trên những chiếc giường làm bằng lá cây.

Lực lượng chức năng tìm thấy cụ ông vào ngày 20-11, tại địa điểm cách nơi ông mất tích khoảng 10km. Hình ảnh ghi lại từ cuộc giải cứu cho thấy ông chỉ mặc đồ lót và trông khá hoang mang. Một đoạn video khác ghi lại cảnh nhiều người khiêng ông băng qua rừng trên chiếc cáng tự chế.

Truyền thông địa phương ngày 22-11 đưa tin ông Ferreira dos Santos, vốn là cựu thợ mỏ tự do rất thông thuộc địa hình rừng nhiệt đới, đã duy trì sự sống bằng cách ăn quả cây cọ buriti (loài cọ đặc trưng của vùng Amazon) và uống từ các nguồn nước tự nhiên.

Nhân viên kiểm lâm Nerivan da Silva chia sẻ với trang g1 news - trang tin điện tử lớn của Brazil - rằng lực lượng tìm kiếm phát hiện những chiếc giường được ông Ferreira dos Santos kết từ lá cọ, cùng nhiều dấu chân cho thấy ông đã đi vòng tròn trong rừng.

Ở những khu rừng nhiệt đới rậm rạp như nơi diễn ra cuộc tìm kiếm, thảm thực vật dày đặc có thể hạn chế tầm nhìn xuống chỉ còn vài mét.

Khoảng chín ngày sau khi ông mất tích, cháu gái ông là Sara Montes đã khẩn thiết kêu gọi lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Trong đoạn video đăng trên Instagram, cô cho biết đội cứu hộ dự định tạm dừng tìm kiếm vào ngày 22-11.

"Xin đừng quên chúng tôi. Xin đừng quên ông tôi", cô khẩn cầu.

Đến sáng 22-11, ông Ferreira dos Santos vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Ông Ferreira dos Santos được khiêng đi bằng cáng tự chế - Ảnh: G1 NEWS