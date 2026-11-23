Đại diện Unilever Việt Nam nhận giải thưởng giải thưởng Đổi mới Sáng tạo vì Kinh tế Tuần hoàn tại AmCham Awards 2026 và giải thưởng Doanh nghiệp Xanh của Năm tại DBAV Business Awards 2026 - Ảnh: DNCC

Chuyển đổi xanh từ hoạt động nội bộ

Theo Unilever Việt Nam, chuyển đổi xanh không chỉ gắn với đầu tư công nghệ mà còn đòi hỏi thay đổi trong tư duy và cách thức vận hành của doanh nghiệp. Từ đội ngũ kỹ sư tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyên gia phát triển bao bì giảm nhựa nguyên sinh đến các bộ phận xây dựng quan hệ đối tác thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nhiều nhóm nhân sự cùng tham gia vào quá trình này.

Chính sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn, tinh thần chủ động và sự hợp tác xuyên phòng ban đã góp phần giúp Unilever Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động nội bộ thuộc phạm vi 1 và 2 từ năm 2021. Kết quả này sớm hơn 9 năm so với cam kết toàn cầu của tập đoàn.

Theo Unilever, chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay đầu tư, mà còn là hành trình thay đổi tư duy, cách làm việc và khả năng hợp tác của cả tổ chức - Ảnh: DNCC

Theo Unilever, phát triển bền vững không chỉ là một mục tiêu doanh nghiệp cần đạt được, mà còn là cơ hội để nhân viên tạo nên những giá trị thông qua công việc của mình.

Doanh nghiệp cũng cho biết chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo đảm phúc lợi, đa dạng và hòa nhập, đồng thời khuyến khích nhân viên phát triển năng lực, đề xuất sáng kiến và tham gia giải quyết các vấn đề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khi nhân viên được khuyến khích đề xuất sáng kiến và tham gia giải quyết các vấn đề chung, các mục tiêu phát triển bền vững có điều kiện được triển khai cụ thể hơn trong hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp.

Các hoạt động đổi mới được triển khai ở nhiều khâu, từ vận hành nhà máy đến phát triển sản phẩm và hợp tác với đối tác.

Ở cấp độ nhãn hàng, Lifebuoy và Dove đã ứng dụng nhựa tái sinh sau tiêu dùng (PCR) trong bao bì một số dòng sản phẩm, nhằm giảm sử dụng nhựa nguyên sinh. Trong khi đó, OMO phối hợp với các đối tác trồng hơn một triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 và đặt mục tiêu trồng thêm một triệu cây trong giai đoạn 2026-2030.

Tại Unilever, phát triển bền vững không chỉ là một mục tiêu doanh nghiệp cần đạt được, mà còn là cơ hội để nhân viên tạo nên những giá trị có ý nghĩa thông qua công việc của mình - Ảnh: DNCC

Để triển khai các sáng kiến này, doanh nghiệp cần sự phối hợp giữa nhiều bộ phận, từ nghiên cứu và phát triển, chuỗi cung ứng đến marketing, đối ngoại và phát triển bền vững. Đây cũng là cách các mục tiêu môi trường được đưa vào hoạt động cụ thể của từng nhãn hàng.

Từ sức mạnh nội bộ đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Bên cạnh hoạt động nội bộ, Unilever Việt Nam còn hợp tác với các đối tác, startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và cộng đồng nghiên cứu để tìm kiếm giải pháp cho kinh tế tuần hoàn, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và tái chế rác thải nhựa.

Một trong những hoạt động là Cuộc thi Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026 (PCIC 2026). Ngày 20-11, cuộc thi công bố Top 30 dự án sau hơn hai tháng tiếp nhận hồ sơ, với hơn 380 hồ sơ tham gia.

Theo ban tổ chức, Top 30 gồm 15 doanh nghiệp SME, 7 startup, 5 dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng hai tập đoàn lớn. Các giải pháp tập trung vào nhiều khâu của chuỗi giá trị nhựa, gồm 8 dự án về mô hình kinh doanh tuần hoàn, 6 giải pháp tái chế và 5 công cụ số hóa dữ liệu phục vụ thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Sau vòng tuyển chọn, các dự án sẽ được hỗ trợ thông qua hoạt động đào tạo, cố vấn và kết nối đối tác. Mục tiêu là giúp các nhóm hoàn thiện mô hình, đánh giá khả năng ứng dụng và từng bước tiếp cận cơ hội thương mại hóa.

Cuộc thi "Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026" chính thức mở cổng ngày 26.08.2026 - Khởi động Hành trình tuần hoàn nhựa, kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo để khơi thông nguồn lực kinh tế xanh - Ảnh: DNCC

Sau vòng tuyển chọn, PCIC hướng đến hỗ trợ các dự án hoàn thiện mô hình thông qua đào tạo, cố vấn và kết nối. Đây là cơ hội để các nhóm tiếp cận yêu cầu kỹ thuật, từng bước đánh giá khả năng ứng dụng và thương mại hóa giải pháp.

GRAC là một trường hợp được Unilever dẫn chứng về khả năng đưa sáng kiến vào thực tế. Từng được ghi nhận tại PCIC 2024, đơn vị này sau đó tham gia triển khai giải pháp công nghệ tại Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF) ở phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Nền tảng số của GRAC hỗ trợ theo dõi và quản lý vật liệu tái chế, tăng tính minh bạch của dữ liệu và kết nối các khâu trong hoạt động thu gom, phân loại và tái chế. Đến tháng 10-2026, mô hình ghi nhận gần 10 tấn vật liệu tái chế được tiếp nhận.

Dù vẫn ở quy mô thí điểm, MRF Tân Mỹ cho thấy vai trò của công nghệ trong việc kết nối hoạt động thu gom với hệ thống tái chế, qua đó tạo điều kiện để các sáng kiến tuần hoàn được triển khai trong thực tế.

Trạm MRF đã thu hồi hơn 8,5 tấn vật liệu tái chế, ghi nhận gần 2.000 lượt người dân tham gia - Ảnh: DNCC

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi tự hào về những giải thưởng, nhưng điều khiến chúng tôi tự hào hơn cả là những con người đứng sau thành tựu ấy. Từ nhà máy, văn phòng đến cộng đồng, chính tinh thần dám nghĩ khác, dám đổi mới và cùng nhau hành động đã biến những mục tiêu đầy tham vọng thành kết quả thực tế".

Con người là sức mạnh cốt lõi phía sau những thành tựu của Unilever - Ảnh: DNCC

Theo bà Nhi, doanh nghiệp hướng đến việc tạo cơ hội để nhân viên phát triển nghề nghiệp, đồng thời nhận thấy ý nghĩa và tác động tích cực từ công việc của mình. Đây cũng là một trong những yếu tố được Unilever xem là nền tảng để duy trì các hoạt động đổi mới và phát triển bền vững.