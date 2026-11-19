Unilever Việt Nam và Trường Đại học Ngoại thương (FTU) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược - Ảnh: DNCC

Thực tế cho thấy có khoảng cách đáng kể giữa năng lực sinh viên mới tốt nghiệp và kỳ vọng của doanh nghiệp. Vì vậy, Unilever đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục để thu hẹp khoảng cách này.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn đồng hành với các trường đại học và tổ chức sinh viên, mở rộng cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế cho người trẻ, hướng tới mục tiêu trao quyền và góp phần nâng cao năng lực cho 100.000 nhân lực trẻ trên toàn quốc đến năm 2030.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, nhấn mạnh: "Trong hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi luôn tin rằng sức mạnh cốt lõi của một doanh nghiệp nằm ở con người.

Và để phát triển những nhà lãnh đạo tương lai, bên cạnh kiến thức, chúng ta cũng cần trao cho người trẻ cơ hội thử sức với những vấn đề thực tế, được tin tưởng giao trách nhiệm và học hỏi từ chính trải nghiệm của mình.

Tôi tin rằng sự kết hợp giữa nền tảng học thuật của FTU và kinh nghiệm thực tiễn của Unilever sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội để sinh viên khám phá tiềm năng, phát triển năng lực và tự tin bước vào hành trình sự nghiệp."

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam phát biểu - Ảnh: DNCC

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương bày tỏ: "Với cùng tầm nhìn, mục tiêu gắn liền với sự phát triển bền vững của Việt Nam, từ hành trình hợp tác 10 năm đã qua, chúng tôi tin tưởng về một hành trình 10 năm tiếp tới có nhiều ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị thiết thực."

Đưa bài toán kinh doanh thực tế vào giảng đường

Trọng tâm hợp tác giữa Unilever Việt Nam và FTU là kết hợp thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của nhà trường với kinh nghiệm quản trị và thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp.

Hai bên sẽ tập trung vào ba nhóm lĩnh vực: (1) Marketing và truyền thông mạng xã hội - Social-first Marketing; (2) Năng lực lãnh đạo và hội nhập quốc tế; (3) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ trong kinh doanh, sản xuất và vận hành.

Unilever Việt Nam và FTU kết hợp, phát triển năng lực cho sinh viên - Ảnh: DNCC

Các nội dung về đổi mới sáng tạo, kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững cũng sẽ được lồng ghép trong những hoạt động hợp tác phù hợp.

Một trong những hướng triển khai đáng chú ý là đưa các tình huống kinh doanh thực tế từ hoạt động xây dựng thương hiệu, phát triển ngành hàng và vận hành của doanh nghiệp vào những môn học, học phần và chương trình chuyên đề tại FTU.

Thay vì chỉ tiếp cận những kết quả đã có, sinh viên sẽ trực tiếp phân tích vấn đề, đánh giá các phương án và đề xuất giải pháp.

Bên cạnh đó, hai bên dự kiến tăng cường kết nối giữa giảng viên, chuyên gia và các nhóm nghiên cứu; tổ chức các hoạt động cố vấn, chia sẻ chuyên môn và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Sinh viên FTU cũng có thêm cơ hội tìm hiểu các chương trình phát triển tài năng của Unilever như Internship, UFresh, University Placement và Unilever Future Leaders Programme (UFLP).

Đầu tư nhân tài, nâng cao năng lực cạnh tranh

Mỗi năm, doanh nghiệp tiếp cận khoảng 20.000 sinh viên thông qua các chương trình hợp tác với trường đại học, hướng nghiệp và phát triển kỹ năng; đồng thời tạo cơ hội bồi dưỡng trực tiếp cho hơn 5.000 sinh viên.

Những hoạt động này góp phần hướng đến nâng cao năng lực cho 100.000 sinh viên Việt Nam đến năm 2030 thông qua nhiều đối tác trên toàn quốc.

Bên cạnh các trường đại học, doanh nghiệp còn đồng hành cùng các tổ chức sinh viên. Tiêu biểu là quan hệ hợp tác kéo dài 18 năm với AIESEC tại Việt Nam, tổ chức thanh niên quốc tế đã có 20 năm hoạt động tại Việt Nam.

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác chiến lược này, Chị Đào Hoàng Phương Thảo - Chủ tịch AIESEC tại Vietnam cho biết : "Trong 18 năm đồng hành, Unilever đã mang đến cho hơn 10.000 các bạn trẻ của tổ chức AIESEC cơ hội học hỏi về năng lực lãnh đạo qua những buổi chia sẻ và trải nghiệm thực tế.

Điều các bạn học được không chỉ là tư duy lấy con người làm trung tâm, mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm với kết quả".

Đại diện AIESEC chia sẻ về cột mốc 18 năm Hợp tác Chiến lược với Unilever Vietnam - Ảnh: DNCC

Song song với các hoạt động hợp tác, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào các chương trình phát triển lãnh đạo trẻ như Unilever Future Leaders Programme (UFLP). Trải qua 29 năm, chương trình đã góp phần phát triển nhiều thế hệ nhân tài, trong đó có những người hiện đảm nhận các vị trí lãnh đạo tại Unilever và các doanh nghiệp khác.

Trước đó, ngày 14-11, sự kiện PREMIER DAY khởi động Chương trình Quản trị viên Tập sự - Unilever Future Leaders Programme (UFLP) 2027. đã thu hút hơn 300 sinh viên và bạn trẻ tham gia.

Với thông điệp "Grow Three Steps Ahead", chương trình khuyến khích người trẻ chủ động học hỏi, nhìn xa hơn những cách làm quen thuộc và sẵn sàng đảm nhận những thử thách lớn hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Bùi Lê Hồng Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc Sắc đẹp và Sức khỏe của Unilever Việt Nam, trưởng thành từ chương trình UFLP hơn 20 năm trước, đã chia sẻ những trải nghiệm trên hành trình phát triển sự nghiệp, cùng những góc nhìn về tư duy, tinh thần học hỏi và bản lĩnh cần có để người trẻ không ngừng tiến xa hơn.

Bà Bùi Lê Hồng Ngọc chia sẻ về lời khuyên cho các bạn sinh viên để bứt phá sự nghiệp - Ảnh: DNCC

Thông qua việc mở rộng những cơ hội phát triển ấy đến với sinh viên, Unilever mong muốn góp phần xây dựng thế hệ nhân tài có đủ năng lực và bản lĩnh để tạo ra giá trị tại bất kỳ tổ chức nào các bạn lựa chọn, qua đó đóng góp lâu dài vào chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của Việt Nam.