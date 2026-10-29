Công tố viên đề nghị tử hình cựu Tổng thống Hàn Quốc sau vụ thiết quân luật

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến tòa án tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ do các công tố viên đặc biệt đề nghị, ngày 9-7-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 29-10, nhóm cố vấn pháp lý đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên tòa phúc thẩm xét xử các tội danh nổi loạn, liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông.

Nhóm của cố vấn pháp lý đặc biệt Cho Eun Suk đưa ra đề nghị này tại Tòa án Cấp cao Seoul, tám tháng sau khi tòa cấp dưới tuyên phạt ông Yoon mức án tù chung thân, với tội dẫn đầu cuộc nổi loạn thông qua lệnh thiết quân luật ban bố ngày 3-12-2024.

"Không có lý do gì phải ngần ngại khi tuyên mức án tử hình. Lập luận mạnh mẽ nhất để phản đối án tử hình là khả năng xảy ra phán quyết sai lầm, nhưng trong vụ án này, hoàn toàn không có chỗ cho điều đó", một thành viên trong nhóm cho biết.

Ông Yoon khẳng định ban bố thiết quân luật nhằm triệt phá các thế lực phản quốc, song sắc lệnh này đã bị Quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ sáu giờ sau đó.

Trong sáu giờ ấy, quân đội được triển khai đến khuôn viên Quốc hội. Hồi tháng 2, tòa cấp dưới nhận định đây là nỗ lực nhằm làm tê liệt Quốc hội và bắt giữ các chính trị gia chủ chốt.

"Tổng tư lệnh - người đã tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp - lại cử binh lính mang súng chĩa vào người dân", thành viên nhóm cố vấn đặc biệt nói. "Đây là tội ác không thể dung thứ, đã phá hủy trật tự hiến pháp và tìm cách kéo lùi lịch sử của Đại Hàn Dân Quốc 40 năm".

Bị buộc tội là kẻ chủ mưu cuộc nổi loạn, ông Yoon vẫn khẳng định lệnh thiết quân luật nhằm cảnh báo Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, khi cơ quan này liên tiếp luận tội các quan chức cấp cao của chính phủ và tìm cách cắt giảm ngân sách nhà nước.

Nhóm cố vấn đặc biệt cho rằng mức án chung thân của tòa cấp dưới là quá khoan hồng, nhấn mạnh thông lệ không thi hành án tử hình không nên là lý do để từ chối tuyên mức án này.

Theo Hãng tin AP, việc thi hành án tử hình trên thực tế khó có khả năng xảy ra, bởi Hàn Quốc chưa thi hành án tử hình với bất kỳ ai kể từ năm 1997.

Theo luật hình sự Hàn Quốc, kẻ chủ mưu một cuộc nổi loạn chỉ có thể bị áp dụng một trong ba hình phạt: tử hình, tù chung thân hoặc tù chung thân không lao động. Tòa án Cấp cao Seoul dự kiến tổ chức thêm hai phiên điều trần nữa trước khi ấn định ngày tuyên án.