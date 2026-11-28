Công nương Kate Middleton đến thăm bệnh viện Christie ở Manchester, Anh vào tháng 6 - Ảnh: Andrew Parsons

Theo People, Công nương Kate Middleton vừa trở thành người bảo trợ Bệnh viện The Christie và tổ chức từ thiện hỗ trợ cơ sở y tế này tại Manchester, Anh.

Đây là một trong những trung tâm điều trị ung thư hàng đầu châu Âu, mỗi năm chăm sóc hơn 64.000 bệnh nhân.

Vai trò mới của Công nương Kate Middleton

Thông qua vai trò mới, Công nương xứ Wales tiếp tục thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của các dịch vụ hỗ trợ thể chất, tinh thần và tâm lý bên cạnh điều trị y khoa.

Văn phòng Cung điện Kensington cho biết quyết định này phản ánh mối quan tâm lâu dài của cô đối với sức khỏe toàn diện của bệnh nhân ung thư.

Kate Middleton vỗ tay tán thưởng khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc quá trình điều trị cho một bệnh nhân tại bệnh viện The Christie ở Manchester, Anh, trong chuyến thăm của cô vào tháng 6 - Ảnh: Andrew

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 27-11, Công nương Kate Middleton kể cô từng trực tiếp chứng kiến chất lượng chăm sóc tại The Christie trong chuyến thăm hồi tháng 6.

"Khi đối mặt với bệnh hiểm nghèo, chính lòng trắc ẩn, những mối quan hệ và sự hỗ trợ từ những người xung quanh thường giúp chúng ta duy trì hy vọng và nghị lực trong những thời điểm khó khăn nhất" - cô chia sẻ.

Công nương đánh giá cao cam kết chăm sóc bệnh nhân toàn diện của bệnh viện, song hành với chuyên môn lâm sàng hàng đầu thế giới.

Công nương Kate Middleton bày tỏ mong muốn đồng hành cùng đội ngũ nhân viên tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bệnh nhân - Ảnh: IGNV

Bên cạnh hoạt động điều trị, tổ chức The Christie Charity cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ người bệnh trong quá trình hồi phục, bao gồm liệu pháp bổ trợ, phòng nghệ thuật, khu vườn chăm sóc sức khỏe và chương trình dành riêng cho thanh thiếu niên mắc ung thư.

Việc trở thành người bảo trợ The Christie bổ sung vào những hoạt động thiện nguyện liên quan đến lĩnh vực y tế của Kate Middleton.

Trước đó, cô cùng Hoàng tử William đã đồng hành với Bệnh viện Royal Marsden tại London - nơi Công nương từng được điều trị ung thư.

Thông tin công bố ngay trước khi phim tài liệu dài 30 phút Heal ra mắt. Tác phẩm ghi lại những suy ngẫm cá nhân của Công nương Kate Middleton về hành trình phục hồi sức khỏe sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2024, cũng như những thay đổi trong cách cô nhìn nhận cuộc sống.

Trailer phim tài liệu Heal

Trong đoạn trailer, Công nương Kate Middleton thừa nhận rất khó để trở lại con người trước đây sau khi trải qua bệnh ung thư.

Cô cho biết việc đối diện với lằn ranh sinh tử đã làm thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và cuộc sống. Trải nghiệm ấy cũng khiến cô trở nên cởi mở hơn, đồng thời nhận ra những giá trị sâu sắc mà trước đây có thể chưa từng để tâm.

"Với tôi, hành trình này thực sự là cơ hội để khám phá cuộc sống sẽ như thế nào, sự chữa lành mang ý nghĩa gì khi nhìn xa hơn chẩn đoán và quá trình điều trị" - Công nương nói.

Phim tài liệu Heal dự kiến phát sóng từ ngày 29-11.