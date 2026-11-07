Con sen nuôi con mèo hay con mèo là ... dì con sen

Chú mèo cưng của Ngọc Dung - Ảnh: YÊN CHÂU

Nuôi thú cưng ngày càng phổ biến tại các đô thị Việt Nam, kéo theo những thay đổi trong thói quen chăm sóc và chi tiêu của người trẻ.

Còng lưng gỡ xương cá cho mèo xơi

Ngọc Dung (28 tuổi, làm marketing ở quận 7 cũ, TP.HCM) là "mẹ" của hai chú mèo Anh lông ngắn, một bé 2,5 tuổi và một bé mới 4 tháng tuổi. Dung cho hay từ khi nuôi mèo, nỗi lo mỗi ngày của cô không chỉ là "hôm nay mình ăn gì" mà còn phải nghĩ xem "hai đứa nhỏ" nên ăn món nào để khỏi ngán.

Ngoài hạt và pate đóng gói nhiều vị, Dung thường xuyên đổi thực đơn cho mèo bằng pate tươi, ức gà, tôm, lươn, cá hấp gỡ xương, trứng gà, thịt bò, thịt heo nạc, thỉnh thoảng cả … trứng vịt lộn.

"Không chỉ thịt cá, tôi còn mua bắp, bí đỏ, bí xanh, cà rốt về luộc chín cho "con" bổ sung chất xơ. Đồ ăn vặt cũng có 3-4 loại thay phiên nhau, chưa kể men vi sinh và vitamin bổ sung đều đặn mỗi ngày. Nói không ngoa chứ thực đơn của hai chú mèo có khi còn phong phú hơn thực đơn của tôi", Dung kể.

Chưa gỡ xương cá cho ba mẹ già lần nào, nhưng Ngọc Dung gỡ xương cho mèo ăn - Ảnh: YÊN CHÂU

Mỗi tháng, Dung chi mấy triệu đồng cho thức ăn, cát vệ sinh, đồ ăn vặt, thực phẩm bổ sung và phụ kiện của hai chú mèo. Đó là chưa tính những khoản phát sinh khi mua đồ chơi, chích ngừa hoặc đưa mèo đi khám bệnh và … massage giải stress con đứa "con" bốn chân.

Với Dung, tiền nuôi mèo đã trở thành một khoản cố định trong ngân sách sinh hoạt hằng tháng, chẳng khác tiền ăn uống hay điện nước. Không chỉ chuẩn bị thức ăn khô, thức ăn ướt và thực phẩm tươi để đổi bữa, chị còn tính toán cả chi phí spa, chăm sóc sức khỏe cho hai "đứa con" những lúc đau bệnh. Thu nhập không quá dư dả, Dung luôn phải tìm cách cân đối cả khoản dành cho mèo lẫn chi tiêu cá nhân.

"Tôi thường canh các đợt khuyến mãi lớn trên sàn thương mại điện tử để săn voucher, gom hạt và đồ ăn khô. Với tôm, cá, thịt, tôi tranh thủ chiều tối muộn ra chợ hoặc cửa hàng thực phẩm tìm hàng giảm giá nhưng vẫn còn khá tươi. Có những món ngon tôi đắn đo mãi chưa dám mua cho mình, nhưng đồ ăn của hai con mèo thì luôn cố gắng có đủ", Dung chia sẻ.

Không dám đi du lịch để dành tiền cho mèo đi massage Nguyễn Thùy Linh, 27 tuổi, nhân viên văn phòng, đang lãnh lương 15 triệu đồng một tháng ở TP.HCM, kể cô đang nuôi tới … bốn đứa con là gái chị, gái em, thằng út lớn, thằng út nhỏ có bốn chân mang tên mèo. "Từ khi ra trường tới giờ, tôi chưa dám đi du lịch ở đâu vì phải dành tiền để cho đàn con bốn chân đi massage thư giãn", Linh cười méo miệng kể. Tất cả các khoản cô dành cho "con" ngốn gần nửa lương mình, nên cô chỉ còn cách chắt bóp chi tiêu cho bản thân để dành tiền vỗ béo đàn con suốt ngày cứ kêu cô "nghèo nghèo" .

Cùng nỗi niềm bóp bụng, nhịn ăn để nuôi mèo

Xung quanh Dung, nhiều người bạn nuôi mèo cũng chung một... nỗi niềm. Chị kể một người bạn nuôi mèo Anh lông ngắn từng tâm sự rằng, hôm nào "lỡ tay" mua tôm tươi và thịt bò phi lê cho mèo, tối đó ra quán ăn đĩa cơm sườn bì lại ngậm ngùi không dám gọi thêm miếng chả hay tô canh khổ qua.

Nghe bạn kể, Dung vừa buồn cười vừa thấy quen thuộc: mèo có thịt bò ăn, còn chủ gọi thêm món phụ cũng phải đắn đo.

Nhiều bạn trẻ hiện nay rất thích nuôi thú cưng - Ảnh: THANH HIỆP

Tương tự, Minh Nhân (30 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, ở quận 9 cũ) có thói quen mua đủ vị pate để mèo thay đổi khẩu vị. Nhân kể lúc chốt đơn đồ ăn cho "hoàng thượng" bốn chân lông lá thì thao tác nhanh như chớp, đôi khi chẳng cần nhìn giá. Nhưng đến giờ đặt cơm trưa cho mình, Nhân lại ngồi so sánh từng quán, áp đủ loại mã giảm giá và cân nhắc cả phí giao hàng.

"Bạn tôi hay trêu rằng làm vất vả cả tháng, mục tiêu lớn nhất rốt cuộc là để lo cho mấy đứa con thơ. Còn tôi vẫn đùa rằng con trâu (ý chỉ người nuôi là tôi) đi làm mỗi ngày để có tiền mua đồ ăn ngon cho con méo con mèo ", Nhân hóm hỉnh.

Tất nhiên, cũng có lúc Dung và Nhân thấy xót ví, nhất là khi mèo đau ốm. Nhưng mỗi lần nhìn các "boss" ăn no nê rồi lăn ra ngủ ngon lành bên cạnh, thậm chí tăng cân vùn vụt, những "con sen" lại thấy các khoản chi ấy cũng... đáng giá.

"Chỉ là đôi khi nhìn hai chú mèo ăn tôm tươi bóc vỏ, còn mình húp mì với đầu tôm, tôi vẫn tự hỏi: Có phải chúng tôi ... dở hơi như con dơi bị ghẻ không?", Dung cười nói.

Hai "con" của Ngọc Dung được ăn đồ tươi ngon mỗi ngày

Nuôi thú cưng trở thành khoản chi thường xuyên Theo khảo sát năm 2026 của TGM Research tại 6 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, 79% người được hỏi tại các thành phố lớn ở Việt Nam (18-65 tuổi) cho biết đang nuôi thú cưng, thuộc nhóm cao nhất khu vực, chỉ sau Philippines. Trong đó, 55% nuôi từ hai con trở lên và 45% xem vật nuôi là thành viên trong gia đình. Xu hướng này cũng thể hiện qua mức chi tiêu. Khoảng 22% người được khảo sát chi 21-40 USD mỗi tháng (khoảng 500.000 đến hơn 1000.000 đồng) cho các sản phẩm chăm sóc thú cưng, trong khi 55% dự định tăng ngân sách trong ba năm tới. Với nhiều gia đình, đây không còn là khoản chi "phát sinh", mà đã trở thành chi phí cố định, giống như tiền điện, tiền nước hay tiền ăn uống hàng ngày. Không chỉ vậy, nếu trước đây việc chăm sóc thú cưng thường mang tính "có gì ăn nấy", thì nay chế độ dinh dưỡng đã được chú trọng hơn, với xu hướng kết hợp thức ăn khô và thức ăn ướt để đa dạng khẩu phần cho vật nuôi. Bên cạnh thức ăn và phụ kiện, việc chăm sóc sức khỏe, khám thú y định kỳ cũng ngày càng được quan tâm.

Mèo lười được yêu nhất trong các loài thú cưng Phù hợp với lối sống đô thị, mèo đã trở thành thú cưng thân thiết của nhiều người nhờ các đặc điểm lười, không cần đi dạo, không cần không gian chạy nhảy quá lớn.







