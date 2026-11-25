Tập thể lớp 6A năm 1996

Ngôi trường Hòa Mỹ quê tôi ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, nằm tựa mình bên ngọn núi Hòn Ông cao ngất, nơi khởi nguồn của những ước mơ, bóng mát của những ngày thơ dại. Con đường dẫn đến trường chạy song song với con mương dẫn nước từ đập Đồng Cam về tưới mát những cánh đồng.

Đang giờ tập thể dục, từng tốp học sinh bá vai nhau trắng cả sân trường. Bất giác, ký ức đưa tôi về với những năm tháng xa xưa. Mái trường thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm.

Từ mái trường tường đất, mái tranh

Trường Hòa Mỹ thành lập năm 1986. Một dãy nhà tường đất, mái tranh trải qua bao mưa nắng của thời gian. Các lớp học được ngăn cách bởi những vách nứa. Thầy cô giáo hầu hết từ các nơi khác đến, phải tập trung ở một khu nội trú. Xa chợ, xa các khu trung tâm văn hóa.

Có cô giáo tâm sự: "Ban ngày còn có học sinh đỡ hiu quạnh. Ban đêm buồn lắm, nhất là vào mùa mưa nghe tiếng ếch nhái rền vang, lắng tai nghe tiếng mưa gõ đều lên mái lá, nhớ nhà quay quắt".

Còn cái dạo mùa khô năm 1990, giữa cái nóng hầm hập, gió nam tung hoành, ngọn lửa quái ác bốc cao thiêu rụi ngôi nhà tập thể các thầy cô đang ở. Đồ đạc, sách vở theo tàn tro bay lên trời. Lại phải làm lại từ đầu.

Thiếu phòng học, phải thay ca nhau mà học. Mùa nắng bụi tung mù trời, nhưng đó là mùa còn dễ chịu. Mùa mưa, đường sá lầy lội. Đi một bước đường thật khó khăn. Thương lũ học trò nhà quê đói chữ, thầy cô giáo bám trường, bám lớp đem con chữ đến cho học sinh.

Miền Trung quê tôi "cái mảnh đất nghèo mùng tơi chưa kịp rụng", hạn hán, bão lụt triền miên. Cái nghèo hiển hiện lên từng gương mặt khắc khổ của mọi người. Tôi đi học bằng những quyển vở rơm nổi lên, viết lưỡi tre, chân đất đến trường làng.

Tại mái trường Hòa Mỹ, nơi tôi sinh ra, tôi đã được học tập, vui chơi, được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau mà không bao giờ tôi quên. Tại ngôi trường này, chúng tôi đã gặp các thầy cô hết lòng vì học sinh thân yêu: những người đã cho tôi cả khoảng trời mùa hạ, người đã vẽ vào tâm hồn tôi những nét vẽ đẹp nhất mà không sắc màu nào diễn tả được.

Giờ ra chơi 30 năm trước của Trường Hòa Mỹ

Tôi nhớ năm tôi học lớp 6, cô giáo dạy văn, chủ nhiệm lớp kiêm luôn làm công tác thư viện, từ Nha Trang về dạy. Cô tên Liễu, dáng người mỏng manh như một nhành liễu. Cô hay mặc chiếc áo dài màu xanh thiên thanh, làm lũ học trò quê mùa ngày ấy phải nói là thích mê.

Cô thương lũ học trò nhà quê nghèo khó, gầy trơ xương, ngay cả buổi ăn sáng cũng là món ăn xa xỉ. Và hôm nào cũng có bạn đói lả, học không vào. Vậy là trong hộc bàn của cô, ngoài sách vở luôn có đồ ăn thức uống: khi thì miếng bánh, gói xôi, củ sắn… tiếp tế cho các em để các em không bỏ lớp, bỏ trường.

Cô hiền lắm, còn chúng tôi, cái lũ "nhất quỷ, nhì ma", được thể trêu cô đến phát khóc.

Tôi nhớ có một hôm, trong buổi học, nhiều bạn không chịu ghi bài mặc cho cô nhiều lần nhắc. Bạn T. có tiếng ngổ ngáo nhất lớp đứng lên nói trống không: "Các bạn nói cô viết chữ thư pháp không ghi được ạ". (Đó là do cô viết nhanh, chữ ít rõ).

Có tiếng cười thưa thớt góc lớp. Cô lặng đi ít phút, lớp học chùng xuống. Cả lớp hướng ánh mắt trách móc về phía T. vì đã làm cô buồn. Vừa lúc đó, tiếng trống hết giờ vang lên báo hiệu hết tiết học.

Những bài học ngoài trang sách

Sự việc rồi cũng trôi qua theo thời gian. Một hôm, vào ngày nghỉ học, tôi cùng lũ bạn ghé vào trường mượn sách. Từ xa, tôi chợt nhìn thấy T. đang đứng bên cửa sổ lớp, mặt thẫn thờ.

Nhìn vào lớp học, tôi chợt hiểu. Cô giáo chủ nhiệm của tôi đang tập viết trên bảng như một đứa trẻ học phổ thông. Cô chăm chú vào bài viết của mình, quên hẳn mọi vật xung quanh. Không làm phiền đến cô, chúng tôi rời đi trong im lặng, không ai nói với ai một lời.

Bất giác, tôi chợt nhận ra dạo này chữ viết của cô rõ ràng hơn, đẹp hơn, lớp không còn ồn như trước nữa. Thì ra đó là kết quả của những hôm luyện tập thế này đây.

Ngày học sinh cũ về thăm trường xưa

Trong cảm nhận của tôi, những bài giảng của cô thật sâu lắng, mênh mang. Văn miêu tả là thể loại khó, vậy mà cô đã giúp chúng tôi vẽ những bức tranh bằng những ngôn từ thật sống động.

Còn tiết sửa bài mới tuyệt làm sao. Bạn nào lấy cắp câu văn của ai đem vào bài, câu nào sai như thế nào cô đều biết hết. Sao cô tài thế?

"Này nhé, lô gích trong đoạn văn rời rạc, một câu thật dở tự nhiên một đoạn lại thơm hương bưởi, hoa lài mà ý tứ lại xa đề". "Đừng viết lên trang giấy những gì mà không phải là của mình, nghe em. Mở đầu một bài văn cố gắng đầu tư vào, đầu xuôi đuôi lọt là vậy".

Những buổi ngoại khóa, đi tham quan, cô mang lại cho chúng tôi nhiều điều bổ ích. Tình cảm thầy trò, quan hệ bạn bè gắn bó nhau hơn.

Chúng tôi đọc thơ, bắt bẻ lẫn nhau, nhìn ngắm bình minh, hoàng hôn đẹp đến mê hồn, sờ từng bông lúa uốn cong cả mặt trời buổi sớm, lắng tai nghe tiếng nghé ọ của một con bê lạc mẹ... Cô còn ngâm thơ, kể chuyện cho chúng tôi nghe: Trần Đăng Khoa từ bé tí đã làm thơ như thế nào?

Trong con mắt lũ học trò ngày ấy, chúng tôi coi cô như một người thầy, một người mẹ, một người chị… Cô bảo cứ gọi cô là chị khi cô không đứng trên bục giảng. Vậy là những lúc gặp cô, chúng tôi cứ gọi thật to: "Chị Hai ơi! Chị Hai à!". Đứa nào cũng vênh mặt lên đầy vẻ tự hào vì cô giáo là chị. Kêu như vậy cho bọn lớp khác nó nể (trẻ con đứa nào chả thích thế!)

Giờ ra chơi Trường Hòa Mỹ bây giờ

Bao năm rồi nhỉ? Lời cô như nắng hạ ngoài sân, những giọt nắng cứ lung linh kỳ ảo, bừng bừng sức sống. Biết bao con đường gợi nhớ những niềm vui của tuổi học trò, những con bướm trắng, bướm vàng vẽ vòng trên các vườn cải trong thơ Nguyễn Bính, ánh trăng rờn rợn của Hàn Mặc Tử, sắc màu của Đoàn Văn Cừ… cả những lời thơ dài dại của Bùi Giáng vẫn còn in đậm mãi trong tôi.

Tôi theo nghề của cô, cố làm một điều gì đó nhỏ nhoi trong cái biển trời yêu thương mà cô đã để lại cho chúng tôi.

Chào nhé! Tạm biệt sách đèn và hoa cúc, tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt mái trường xưa. Xin gửi lại sau lưng ký ức tuổi học trò. Sâu thẳm trong lòng tôi: Trường xưa mãi là nỗi nhớ.

Hộp thư tòa soạn Từ ngày 29-10 đến ngày 24-11, chuyên mục "Ngôi trường trong tim" của Báo Tuổi Trẻ đã nhận được bài viết từ các tác giả: Bình Nguyễn; Thái Trường Thắng; Thu Hien; Ngọc Nguyễn; Khánh Lê; Nguyễn Thái Bảo; Nguyễn Đước; Nguyễn Văn Hậu; Bình Yên; Ý Mai; Lê Văn Lành; Nguyễn Công Điền; Bình Nguyễn; Dương Thị Kim Ánh; Hạnh Bảo; Lê Đức Đồng; Nguyễn Chung Tú; Thành Nguyễn; Nguyễn Quang Thi; Huynh Hue Binh; Lê Thị Nhung; Tưởng Thị Thuyên; Bùi Thanh Tuấn; Phạm Quốc Tuấn; Khôi Hoàng; Nông Quốc Lập; Nguyễn Quang Thi; Nguyễn Thị Hoài Linh; Nguyễn Hiền Minh; Cao Dung; Đoàn Đức Thắng; Lê Ngô Minh Trúc; Nguyễn Công Khanh; Minh Nhật; Trần Văn Hiếu; Lữ Nghĩa; Nguyễn Thị Bích Quyên; Đoàn Tam Kỳ; Hà Thị Thảo; Thiều Khánh Vi; Nguyễn Thị Ngọc Uyên; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Hương; Hoàng Ngọc Thanh; Nguyễn Phạm Gia Nhi; Hoàn; Trà Đông; Nhân Tâm; Bùi Văn Hiển; Liên Phạm; Nguyễn Thanh Phong; Lê Đức Đồng; Lê Lam Hồng; Nguyễn Văn Khánh; An Hạ; Nguyễn Văn Lực; Đỗ Thành Dương; Phan Hữu Tính; Hương Cỏ; Hạ Thị Xuân Mai; Hien Nguyen; Hoàng Ngọc Doanh; Phan Thị Trang; Trần Thị Thu Hà; Nguyễn Thái Thịnh; Phan Thanh Cẩm Giang; Trần Thị Thu Thuý; Vũ Thị Minh Huyền; Lê Nguyễn Kiều My; Võ Dương Thu Ngân; Giang Đỗ; Kôn Sa; Ngọc Đắc; Nguyễn Thị Diệp; Đỗ Dương Châu Nga; Võ Thị Mộng Tuyền; Diễm Thúy; Nguyễn Văn Công; Dương Châu Giang; Nguyễn Hoàn Thiện; Thu Pham Thi; Chinh Văn; Bùi Hoàng Linh; Thủy Nguyễn; Nguyễn Thị Thu Hiền; Trà Bình; Lê Ngọc Sơn; Nguyễn Hải Bâng; Đăng Trình; Đặng Thị Phương Hoa; Nguyễn Thị Thùy ; Đinh Thành Trung; Trần Văn Tám; Nguyễn Hiếu Nhân, Lê Tấn Thời, Nguyễn Đước; Nguyễn Ngọc Thịnh; Trần Huỳnh Tuyết Như; Nguyễn Hữu Nhân; Huỳnh Thị Ánh Tuyết; Võ Bùi Thanh Duy; Nguyễn Mỹ Hạnh; Đỗ Thành Dương; Rmah H'Xinh; Nguyễn Thanh Bình... Trân trọng cảm ơn những câu chuyện hay, cảm động, ấm áp từ các tác giả! Chúng tôi sẽ tiếp tục chọn đăng các bài viết phù hợp trong những ngày tới. Bạn đọc quan tâm có thể tiếp tục gửi bài viết đến email: giaoduc@tuoitre.com.vn (tiêu đề email ghi rõ "Ngôi trường trong tim tôi"). Lưu ý bài viết dưới 1.200 chữ, kèm hình ảnh, video (nếu có). Tác giả có thể sử dụng bút danh nhưng vui lòng để lại số điện thoại và email để tòa soạn liên hệ khi cần. Trân trọng!