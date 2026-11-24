Thi đạp xe chậm của học sinh Trường cấp 3B Yên Khánh cách đây 40 năm - Ảnh: Fanpage Trường THPT Yên Khánh B - Ninh Bình

Trường cấp 3B Yên Khánh được thành lập năm 1966, trên đất sơ tán thuộc xã Khánh Hòa (huyện Yên Khánh cũ, tỉnh Ninh Bình). Năm học 1969-1970, trường chuyển về xã Khánh An (cùng huyện Yên Khánh). Lớp học là những dãy nhà vách đất, mái rạ (như trong ảnh). Sau đó chúng còn được "hạ thổ" nửa nổi nửa chìm để phòng không.

Mái trường sơ tán giữa bom đạn

Còn nhớ năm lớp 10 (tương đương lớp 12 bây giờ), nhà trường vận động các học sinh từ nơi xa đến trọ học và học sinh địa phương ở quanh trường mỗi tối xách đèn dầu có hộp che ánh sáng tới trường, chui xuống những phòng học "bán âm bán dương" ấy ôn luyện tập trung, có các thầy cô (phần lớn ở trong khu tập thể sơ tán) tới kèm cặp, tất nhiên phụ đạo thời ấy không có đồng thù lao nào.

Nhưng hình như tối tối rủ nhau đi phụ đạo học sinh như thế đã giúp nhiều thầy cô độc thân có cơ hội gặp nhau dưới bầu trời đêm đầy trăng sao hoặc nhì nhằng ánh chớp lửa đạn, ánh đèn hàn cầu Non Nước sau cả ngày bị máy bay thù đánh phá. Nhiều thầy cô đã nên duyên chồng vợ, rồi gắn bó mãi ở vùng quê nghèo cho đến tận bây giờ. Đúng như nguyên lý: môi trường lao động làm nảy sinh tình yêu lứa đôi mà chúng tôi được truyền dạy trong bài học về văn học dân gian thuở ấy…

Bom đạn, thiếu thốn, đói khổ là thế, mà đến nay một ngôi trường quê cũng đào tạo ra hàng chục tướng lĩnh, nhiều nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo giỏi và các cán bộ lãnh đạo các cấp… Đặc biệt, có hàng ngàn liệt sĩ, thương binh từ mái trường này đã cống hiến tuổi xuân và một phần máu thịt cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày ấy, khóa 1969-1972 chúng tôi có vinh dự "vác vai" cả một ngôi trường từ xã Khánh Hòa về xã Khánh An (nay đều thuộc phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để xây dựng cơ ngơi mới, trên địa điểm ổn định tới tận bây giờ. Đang khuân vác chuyển trường thì thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Bào cầm chiếc loa tay thông báo: "Các em ơi, có một tin thật buồn, Bác Hồ kính yêu của chúng ta không còn nữa". Đám học sinh chúng tôi vứt nguyên vật liệu, đứng chôn chân và khóc nức nở dưới trời mưa…

Năm học mới bắt đầu bằng một tang lễ chung cùng toàn dân tộc. Khóa học kết thúc bằng kỳ thi tốt nghiệp có trận đánh phá của máy bay Mỹ vào khu công nhân K3 của Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình (đang sơ tán ở xã Khánh Phú).

Quả rốc két hủy diệt cây đa đầu làng tôi (hướng đi từ thị xã Ninh Bình xuống) và làm một cô công nhân thiệt mạng. Đó là buổi chiều, khi chúng tôi đang thi môn vật lý, có câu hỏi lý thuyết về quy tắc bàn tay trái, về gương cầu lồi… Giám thị phải cho thí sinh nhanh chóng theo đường hầm rời phòng thi sơ tán.

Những người thầy in dấu suốt cuộc đời

Các thầy giáo dạy khóa 1969-1973 ở Trường cấp 3B Yên Khánh

Tấm ảnh đen trắng có các thầy đáng kính của chúng tôi thuở ấy. Nhiều bạn không nhớ hết tên các thầy. Nhưng chúng tôi có phúc lớn được học lứa các thầy cô đa phần là người Hà Nội, mới ra trường tỏa về các miền quê "giơ cao bó đuốc xua tan bóng đêm mờ tối, mở đường người dân đi tới đỉnh đồi văn hóa ngày mai"…

Đặc điểm chung của các thầy cô là rất tài (cả tài hoa, tài lẻ), rất vô tư, yêu học trò, yêu con người. Có những cô thầy đã in dấu ấn trong cả đời tôi: Thầy Phạm Tuynh chủ nhiệm và dạy văn lớp 8, chữ nghĩa trong đầu, chỉ một cuốn sách giáo khoa cuộn trong tay và… dạy, hay như ru mà khúc chiết. Cô Dương Quỳnh Sâm trẻ đẹp có mái tóc phi-dê, lên lớp với ngồn ngộn tư liệu sử, tra hỏi chúng tôi đến cùng những đúc kết ý nghĩa - bài học của sự kiện.

Thầy Trần Cảnh Kham (đã mất) chủ nhiệm, dạy văn, bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi năm lớp 10. Thầy có hoàn cảnh riêng nên rời sư phạm ra phổ thông. Tiếng Pháp, tiếng Hán thầy làu làu, thông tuệ, lời bình văn của thầy ngọt mà sâu. Chính thầy khi biết tin hồ sơ thi vào đại học của tôi bị trục trặc đã đội mưa đến nhà một lãnh đạo địa phương hỏi thăm. Hôm đi thi, thầy tìm tôi và động viên: "Giờ em chỉ còn cách thi điểm thật cao, may ra…".

Thầy Niên dạy địa thật có tài, đoán đề đâu trúng đấy, có cách vẽ bản đồ dễ mà đẹp, rất hữu ích cho học trò. Còn khả năng viết chữ và trang trí đẹp của tôi là nhờ ảnh hưởng từ thầy Ngô Quốc Ân dạy tiếng Nga. Thầy như một họa sĩ, viết vẽ, trang trí bảng tin thì không ai nỡ xóa. Nó như một tờ báo lớn. Tôi được thầy chọn trong Đội thông tin tuyên truyền của trường, không phải tham gia các tổ đội lao động khi trường học theo mô hình Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình.

Các thầy cô giỏi giang như thế, cho nên năm 1972, tôi thi đại học, ba môn văn, sử, địa mỗi môn một điểm 7, tổng cộng 21 điểm, cao nhất khối C toàn tỉnh Ninh Bình, được gọi đi học Tổng hợp văn ở Leningrad (nay là thành phố Saint Petersburg, Nga)…

Năm 2026 là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Sang năm 2027, cũng là năm kỷ niệm 55 năm khóa chúng tôi ra trường, nhưng các bạn đều nhất trí kết hợp tổ chức kỷ niệm luôn đợt này cho vui và ý nghĩa…

Về trường xưa, thầy cô và bạn bè người còn, người mất. Bùi ngùi nhớ thương, biết ơn và tự hào về mái trường rơm rạ một thời nhưng mãi mãi…

Thi đạp xe chậm của học sinh Trường Yên Khánh ngày nay - Ảnh: Fanpage Trường THPT Yên Khánh B - Ninh Bình

Các hoạt động của học sinh Trường THPT Yên Khánh B, tiền thân là Trường cấp 3B Yên Khánh - Ảnh: Fanpage Trường THPT Yên Khánh B - Ninh Bình

Ngôi trường trong tim Mỗi người đều có một ngôi trường để nhớ, một người thầy, người cô để thương và những kỷ niệm theo suốt cuộc đời. Từ ngày 29-10, báo điện tử Tuổi Trẻ mở chuyên mục "Ngôi trường trong tim tôi", mời bạn đọc chia sẻ những kỷ niệm về mái trường yêu dấu, những câu chuyện và bài học từ người thầy, người cô đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời mình. Bài viết dưới 1.200 chữ, kèm hình ảnh, video (nếu có). Tác giả có thể sử dụng bút danh, vui lòng để lại số điện thoại và email để tòa soạn liên hệ khi cần. Bài viết gửi về giaoduc@tuoitre.com.vn, ghi rõ "Ngôi trường trong tim tôi" ở tiêu đề email.