Ông Dư Thái Bình (áo vàng) và con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam - Ảnh: THANH HUYỀN

Cua "vua" bước ra từ tán rừng ngập mặn

Với diện tích nuôi hơn 365.000ha, chiếm khoảng 78% diện tích và đóng góp 53% sản lượng cua toàn quốc (đạt trên 36.000 tấn mỗi năm), Cà Mau từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ cua Việt Nam".

Tháng 2-2026, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã trao quyết định xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam" cho Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Con cua biển này có trọng lượng 1,82kg, được ông Dư Thái Bình - Phó Giám đốc công ty - thu mua từ một hộ nuôi tôm cua ven biển với giá 7,5 triệu đồng.

Trước đó vào năm 2022, doanh nghiệp của ông Bình cũng từng giành giải nhất cuộc thi cua sumo trị giá 15 triệu đồng với con cua nặng hơn 1,42kg.

Trong những đợt tuyển chọn cua "khủng" để trưng bày và dự thi tại ngày hội cua, ông Bình từng sở hữu những con cua gạch nặng tới 1,1kg và nhiều cua đực vượt ngưỡng 1,8kg. Theo kinh nghiệm của những người gắn bó với nghề thu mua và nuôi cua lâu năm tại đất Mũi, các dòng cua càng xanh hay càng lửa thông thường chỉ đạt trọng lượng tối đa khoảng 1,5kg đối với cua đực và dưới 1,2kg đối với cua cái.

Để vượt mốc 1,5kg, thậm chí chạm ngưỡng trên 2kg, chỉ có duy nhất giống cua càng sen bản địa sinh sống trong các vuông nuôi tôm cua sinh thái dưới tán rừng ngập mặn ven biển.

Ông Nguyễn Hoàng Ân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã thủy sản Cái Bát (xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau), người có hàng chục năm thâm niên nuôi cua ở vùng Năm Căn - cho biết cua càng sen có đặc trưng cặp càng rất to, mang sắc tím sen sẫm. Loài này thường đào hang trú ẩn sâu dưới các hốc cây mắm, cây đước nên rất khó đánh bắt.

Một con cua đạt trọng lượng trên 2kg phải trải qua quá trình sinh trưởng tự nhiên ít nhất hơn hai năm. Cua giữ kỷ lục về kích thước luôn là cua đực bởi cặp càng phát triển vượt trội giúp chúng giành lợi thế trong mùa giao phối. Mặt khác, vòng đời của cua đực trong vuông nuôi cũng dài hơn cua cái.

Cua cái khi đến kỳ mang gạch sẽ tìm đường bơi ra cửa sông, biển khơi để sinh sản, nếu bị giữ lại quá lâu trong vuông nước lợ khép kín, chúng sẽ tự rũ chết. Chính sự khắc nghiệt của tự nhiên và hệ sinh thái rừng ngập mặn đã tôi luyện nên những "vua cua" trứ danh của vùng cực Nam.

Hành trình săn "vua tôm" ngoài biển khơi

Nếu "vua cua" ẩn mình dưới tán rừng ngập mặn thì những "vua tôm" thực thụ lại đến từ biển khơi. Tại cuộc thi "Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026" do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức nhằm chào mừng Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, giải nhất trị giá 15 triệu đồng đã thuộc về con tôm sú nặng 380,9g, dài 34,3cm của ông Từ Văn Toàn - Giám đốc Công ty Chí Toàn (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

"Vua tôm" Cà Mau năm 2026 được xác định có trọng lượng gần 400g - Ảnh: THANH HUYỀN

Với ông Toàn, những con tôm sú nặng khoảng 400g không phải là hiếm gặp trên các chuyến tàu đánh bắt của gia đình. Do nhận thông tin cuộc thi khá sát ngày lại gặp lúc thời tiết ngoài khơi bất lợi, tàu không thể vươn khơi xa như những chuyến biển êm, ông chỉ chọn hai con lớn nhất trong số tôm sẵn có tại vựa để mang đi dự thi.

Giải thích về việc tôm nuôi trong vuông nội địa khó vượt ngưỡng 300g, ông Võ Chí Công (Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau) cho biết tôm trong vuông thường được thu hoạch theo chu kỳ cải tạo đầm nên còn non, đồng thời môi trường nước lợ không đủ điều kiện để tôm phát triển tối đa.

Tôm sú chỉ thực sự đạt kích thước khổng lồ và thành thục sinh dục khi theo dòng nước ra biển, sống trên nền đáy cát pha bùn ở độ sâu 20 - 50m, nơi có độ mặn trên 30 phần ngàn và dòng chảy mạnh.

Những cánh rừng ngập mặn ven biển là nơi trú ẩn lý tưởng để cho cua tôm phát triển đạt trọng lượng khủng - Ảnh: THANH HUYỀN

Đối với giới làm nghề, giá trị của một con tôm sú bố mẹ không chỉ đo bằng trọng lượng mà nằm ở sức sống và khả năng sinh sản. Mỗi năm, đội tàu sử dụng lưới chuyên dụng của Công ty Chí Toàn đánh bắt hàng ngàn con tôm sú bố mẹ cỡ chuẩn từ 200 - 400g.

Thỉnh thoảng lưới cũng kéo lên những con nặng hơn 600g, nhưng theo ông Toàn, tôm quá lớn thường đã già, khả năng đẻ kém nên các trại giống không mặn mà. Những con tôm mẹ đẹp, nặng từ 200g đến hơn 300g, khỏe mạnh có giá bán từ 5 - 10 triệu đồng mỗi con.

Trung bình mỗi lần đẻ, một tôm mẹ cho ra đời khoảng 1 triệu con giống và có thể khai thác từ 3 - 4 lứa.

Để giữ được những "nàng hậu" biển khơi này còn nguyên sức sống khi về đến các trại giống ở Khánh Hòa, Đà Nẵng hay Hải Phòng là một cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian.

Bắt đầu đi làm thuê từ năm 17 tuổi, trải qua 30 năm lăn lộn với nghề biển, ông Toàn hiện sở hữu đội tàu 10 chiếc, gồm 6 tàu chuyên đánh bắt và 4 tàu thu mua và tiếp tế. Tàu lưới bám biển suốt hơn ba tháng trời, ban ngày tôm vùi mình dưới đáy cát, ban đêm mới ra kiếm ăn nên ngư dân phải canh con nước để thả lưới.

Tôm vừa lên boong lập tức được đưa vào bể sục khí oxy, sau đó chuyển sang tàu tiếp tế chạy luân phiên đưa gấp về bờ. Ông Toàn tính toán từng ngày tàu cập bến khớp với lịch đặt hàng của trại giống, bởi một con tôm mẹ khỏe trị giá 5 triệu đồng nhưng chỉ cần chậm trễ 3 - 4 ngày khiến tôm yếu đi, phải bán làm tôm thịt thì giá trị rớt xuống chưa tới 200.000 đồng.

Những ký ức về một thời chợ tôm bố mẹ họp ngay trên ca nô cặp mạn tàu ở vùng cửa biển Rạch Gốc nay đã lùi xa khi chi phí đánh bắt tăng cao và nguồn vốn rủi ro lớn, chỉ còn lại những người dày dạn kinh nghiệm như ông Toàn bám trụ với nghề giữ nguồn gen quý cho ngành tôm cả nước.

Đưa "tôm vua" thành đặc sản tiền triệu

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn giống hay bán tươi sống cho các nhà hàng, những con tôm sú cỡ đại 5 - 10 con/kg ở Cà Mau còn được nâng tầm giá trị thông qua bàn tay chế biến kỳ công của người dân địa phương.

Tại không gian trưng bày Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, sản phẩm tôm sú khô nguyên con cỡ đại của Hợp tác xã Ba khía Đầm Dơi (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách dù mức giá lên tới 2,5 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 250.000 đồng mỗi con, cao gần gấp đôi so với các loại tôm sú khô thông thường.

Những con tôm khô khủng được làm từ những con tôm tươi khoảng 5 con/kg có giá bán trên thị trường khoảng 2,5 triệu đồng/kg - Ảnh: THANH HUYỀN

Chị Trần Thị Xa - Giám đốc Hợp tác xã Ba khía Đầm Dơi - chia sẻ bí quyết tạo nên dòng đặc sản cao cấp này nằm ở sự khắt khe ngay từ khâu chọn nguyên liệu. Tỉ lệ tôm sú đạt kích cỡ 5 - 10 con/kg trong các vuông nuôi tự nhiên chỉ chiếm khoảng 2% nên nguồn hàng rất khan hiếm.

Tôm vừa thu hoạch từ vuông phải được vận chuyển ngay về xưởng và sục khí oxy liên tục để giữ tôm sống hoàn toàn trước khi chế biến. Theo chị Xa, nếu tôm đã ướp qua nước đá trước khi luộc thì phần gạch ở đầu tôm khi thành phẩm sẽ bị vỡ, mất đi độ béo bùi và thẩm mỹ.

Sau khi luộc ở nhiệt độ chuẩn, người thợ tỉ mỉ bẻ tạo dáng cho từng con tôm rồi đưa ngay vào máy sấy suốt 24 giờ để định hình, giữ trọn độ tươi ngọt. Tiếp đó, tôm được mang ra nhà kính hong thêm 2 nắng tự nhiên để thịt đạt độ dẻo vừa phải, không bị khô cứng hay dai, rồi mới đóng gói hút chân không.

Từ 1kg tôm tươi cỡ đại, sau khi hoàn tất quy trình chỉ còn lại 10 - 15 con thành phẩm, mỗi con nặng từ 70 - 100g, giữ nguyên sắc đỏ tự nhiên bắt mắt và không hề bị đen đầu.

Hợp tác xã Ba khía Đấm Dơi chuyên sản xuất những sản phẩm tôm khô "khổng lồ" để tăng giá trị cho đặc sản - Ảnh: THANH HUYỀN

Giữa tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi xa và những cánh rừng đước bạt ngàn nơi cực Nam Tổ quốc, thiên nhiên đã âm thầm ban tặng cho Cà Mau những loài thủy sản vượt xa kích thước thông thường.

Không chỉ là câu chuyện về trọng lượng hay những con số kỷ lục, đằng sau mỗi "vua cua", "vua tôm" là cả một hành trình mưu sinh bền bỉ, sự am hiểu tường tận quy luật tự nhiên và khát vọng nâng tầm đặc sản quê hương của người dân đất Mũi.