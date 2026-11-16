Chuyển từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Phụ nữ cần một hệ sinh thái đồng hành

Chị Nguyễn Thị Mơ, một hộ kinh doanh ngành mây tre lá, chia sẻ tại tọa đàm - Ảnh: K.ANH

Tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ chương trình hội nghị truyền thông pháp luật về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với phụ nữ khởi nghiệp TP.HCM.

Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu, trong đó có đại diện các sở, ngành, ngân hàng, chuyên gia, nữ doanh nhân và các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Phụ nữ không đơn độc trên hành trình khởi nghiệp

Chia sẻ tại tọa đàm, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Linh cho biết phụ nữ hiện chiếm hơn 50% dân số thành phố. Lực lượng lao động nữ tham gia thị trường lao động chiếm khoảng 48%. Đây là những con số cho thấy vai trò đáng kể của phụ nữ trong phát triển kinh tế đô thị.

Phụ nữ TP.HCM vốn năng động, sáng tạo, nghĩa tình và có khát vọng vươn lên. Nhiều người đã xây dựng được những doanh nghiệp lớn, tạo việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, phần đông phụ nữ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ vẫn hoạt động ở quy mô nhỏ, còn hạn chế về năng lực quản trị, kiến thức pháp luật và khả năng ứng dụng công nghệ.

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Linh (thứ hai từ phải sang) chia sẻ tại tọa đàm - Ảnh: K.ANH

Bà Linh nêu những băn khoăn lớn nhất của hội viên khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp là thủ tục pháp lý, chính sách thuế, hệ thống sổ sách kế toán, chi phí vận hành, bảo hiểm xã hội và nhân sự quản lý.

Nếu trước đây việc kinh doanh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quy mô gia đình thì khi trở thành doanh nghiệp, người chủ phải đáp ứng nhiều quy định và trách nhiệm hơn. Điều này khiến không ít phụ nữ e ngại, dù nhìn thấy cơ hội phát triển rộng mở.

"Chúng tôi xác định không vận động chuyển đổi bằng mọi giá hay chạy theo chỉ tiêu, mà cần giúp phụ nữ hiểu rõ lợi ích, đánh giá đúng quy mô và năng lực kinh doanh để lựa chọn mô hình phù hợp", bà Linh cho hay.



Một trong những hướng đi được hội chú trọng là xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thay vì hỗ trợ đơn lẻ từng trường hợp. Với mạng lưới tổ chức hội tại 168 phường, xã, đặc khu cùng gần 3.000 chi hội phụ nữ ở khu dân cư, hội có điều kiện tiếp cận và nắm bắt nhu cầu của hội viên.

Đáng chú ý, các chi hội phụ nữ tại chợ truyền thống được thành lập nhằm kết nối trực tiếp với tiểu thương. Những tổ tư vấn cộng đồng cũng được xây dựng với sự tham gia của chuyên gia tại địa phương, giúp hội viên có thể tìm đến đúng người để được giải đáp về pháp luật, thuế, vốn và quản trị kinh doanh.

Song song đó, hội phối hợp các sở, ngành thúc đẩy mô hình "Phụ nữ số - kích cầu xanh", khuyến khích phụ nữ tham gia thương mại điện tử, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và tiêu dùng xanh. Các hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ quảng bá sản phẩm cũng được chú trọng.

Bà Trần Thị Thu Hà (thứ hai từ trái qua) đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giới thiệu một ứng dụng AI hỏi - đáp về những vấn đề phụ nữ khởi nghiệp cần quan tâm - Ảnh: K.ANH

Có ý tưởng khởi nghiệp - hãy cứ mạnh dạn bước đi

Tại tọa đàm, doanh nhân Lâm Thúy Ái chia sẻ hành trình chuyển đổi thành doanh nghiệp từ năm 2003. Những ngày đầu thành lập, ngay cả việc đăng ký tên công ty bằng tiếng Anh cũng khiến chị gặp không ít trở ngại.

Khó khăn tiếp tục xuất hiện trong quá trình vận hành. Khi tiếp quản một doanh nghiệp đang có khoản nợ thuế và bảo hiểm xã hội, chị phải đối diện với áp lực tài chính lớn. Riêng khoản nợ bảo hiểm xã hội hơn 260 triệu đồng thời điểm năm 2005 là thử thách không nhỏ.

Nhưng điều giúp chị đi tiếp không chỉ là sự quyết tâm mà còn là những mối quan hệ đồng hành. Từ năm 2013, khi tham gia các hội, câu lạc bộ doanh nhân và đặc biệt là Hội Nữ doanh nhân TP.HCM, chị có thêm cơ hội học hỏi, chia sẻ khó khăn và nhận được những lời góp ý thẳng thắn.

"Muốn phát triển toàn diện thì không thể đơn thân độc mã", chị Thúy Ái chia sẻ. Theo chị, tham gia các tổ chức hội không chỉ giúp mở rộng kết nối mà còn là cơ hội để người làm kinh doanh nhìn lại mình, điều chỉnh cách ứng xử và hoàn thiện năng lực quản trị.

Một câu chuyện khác khiến nhiều người dự tọa đàm suy ngẫm là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mơ, một hộ kinh doanh ngành mây tre lá. Từng khởi nghiệp từ những thanh tre, khúc gỗ tận dụng, chị tự làm sản phẩm rồi đạp xe đi chào hàng.

Từ công việc nhỏ ban đầu, chị tạo được sinh kế cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nuôi con nhỏ và người chưa có việc làm ổn định. Chị cho biết trong hơn chục năm làm nghề, mô hình của mình từng giúp khoảng 500-1.000 người có việc làm.

Thế nhưng, thị trường thay đổi, sản phẩm mây tre lá truyền thống dần mất sức cạnh tranh trước những mặt hàng giấy, nhựa và các sản phẩm mới. Dù đã giảm giá bán từ 30-50%, hàng hóa vẫn khó tiêu thụ. Vốn liếng tích lũy nhiều năm đứng trước nguy cơ khó thu hồi.

Điều chị Mơ mong mỏi không chỉ là được hỗ trợ bán hàng mà còn là có giải pháp để ngành nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển, giữ được việc làm cho phụ nữ yếu thế.

Những câu chuyện tại tọa đàm cho thấy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp không đơn thuần là thay đổi một mô hình pháp lý. Đó còn là hành trình thay đổi tư duy, cách quản trị, phương thức tiếp cận thị trường và khả năng thích ứng với công nghệ.



Với phụ nữ khởi nghiệp, điều cần thiết không chỉ là sự mạnh dạn bước qua cánh cửa doanh nghiệp, mà còn là một hệ sinh thái đủ gần, đủ thiết thực để họ có người đồng hành khi gặp khó khăn. Bởi phía sau mỗi cơ sở kinh doanh nhỏ đôi khi không chỉ là sinh kế của một gia đình, mà còn là công việc và tương lai của rất nhiều phụ nữ khác.

Các thắc mắc của những phụ nữ trong quá trình khởi nghiệp được chuyển tải và các diễn giả trao đổi lại tại tọa đàm - Ảnh: K.ANH