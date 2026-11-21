Khóc thường được xem là biểu hiện của sự yếu đuối hoặc mất kiểm soát cảm xúc - Ảnh: Health.yahoo

Khi buồn bã, thất vọng, đau đớn hoặc thậm chí quá hạnh phúc, con người có thể bật khóc. Đây là một phản ứng tự nhiên của cơ thể trước những cảm xúc mạnh mẽ.

Không ít người cố gắng kìm nén nước mắt vì cho rằng khóc là biểu hiện của sự yếu đuối. Thế nhưng, dưới góc độ y tế, khóc là một hình thức biểu đạt cảm xúc bình thường và có thể mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe tinh thần.

Các nhà khoa học cũng phát hiện rằng không phải lần khóc nào cũng khiến con người cảm thấy tốt hơn. Tác động của việc khóc phụ thuộc vào hoàn cảnh, trạng thái tâm lý và sự hỗ trợ mà người đó nhận được.

Khóc có thể giúp giải tỏa căng thẳng và cải thiện tâm trạng

Một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của việc khóc là khả năng giúp con người giải tỏa cảm xúc.

Khi đối mặt với những tình huống căng thẳng, cơ thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, tạo ra phản ứng thường được gọi là "chiến đấu hoặc bỏ chạy". Phản ứng này khiến nhịp tim tăng, cơ bắp căng lên và cơ thể trở nên cảnh giác hơn.

Sau khi khóc, một số người cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh phó giao cảm, vốn tham gia đưa cơ thể trở về trạng thái nghỉ ngơi và phục hồi.

Tiến sĩ Grace Tworek, chuyên gia tâm lý sức khỏe tại Cleveland Clinic (Mỹ), giải thích rằng khóc trong môi trường an toàn có thể giúp con người thoát khỏi trạng thái căng thẳng cao độ và cảm thấy dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả này không xuất hiện ở tất cả mọi người. Khóc khi được người thân an ủi có thể mang lại cảm giác khác biệt so với khóc trong tình huống bị chỉ trích, xấu hổ hoặc cô lập.

Các chuyên gia nhắc nhiều đến việc khóc có khả năng giúp con người giải tỏa cảm xúc - Ảnh: TTO

Nước mắt giúp bảo vệ mắt và tăng sự gắn kết với người khác

Bên cạnh tác động đến cảm xúc, nước mắt còn đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe đôi mắt.

Theo Cleveland Clinic, cơ thể con người tạo ra ba loại nước mắt chính, gồm nước mắt nền, nước mắt phản xạ và nước mắt cảm xúc.

Nước mắt nền liên tục được tiết ra với lượng nhỏ để giữ ẩm, nuôi dưỡng và bảo vệ bề mặt giác mạc. Lớp nước mắt này còn giúp duy trì thị lực rõ nét và hạn chế tình trạng khô mắt.

Trong khi đó, nước mắt phản xạ xuất hiện khi mắt tiếp xúc với khói, bụi, hơi hành hoặc những tác nhân gây kích ứng. Chúng giúp rửa trôi các chất lạ và bảo vệ bề mặt mắt khỏi tổn thương.

Nước mắt cảm xúc xuất hiện khi con người trải qua những trạng thái tâm lý mạnh như đau buồn, tức giận, xúc động hoặc hạnh phúc.

Dù cả ba loại nước mắt đều có thành phần cơ bản tương tự nhau, chúng khác nhau về chức năng và một số thành phần hóa học.

Đáng chú ý, khóc còn là một tín hiệu giao tiếp xã hội. Khi nhìn thấy người khác rơi nước mắt, con người thường dễ nhận ra rằng họ đang cần được quan tâm, chia sẻ hoặc giúp đỡ.

Một bài tổng quan khoa học công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology năm 2014 cho thấy cảm giác dễ chịu sau khi khóc có thể đến một phần từ sự an ủi và hỗ trợ của những người xung quanh.

Điều này có nghĩa lợi ích của việc khóc không chỉ nằm ở phản ứng sinh lý mà còn liên quan đến cách con người kết nối với nhau.

Khi một người được lắng nghe, ôm ấp hoặc động viên trong lúc khóc, họ có thể cảm thấy an toàn hơn, bớt cô đơn và dễ vượt qua những cảm xúc tiêu cực.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý bằng chứng về khả năng tự xoa dịu của việc khóc vẫn chưa thống nhất. Không thể khẳng định rằng chỉ cần rơi nước mắt là cơ thể sẽ tự động giảm căng thẳng.

Không nên cố tạo cảm xúc tiêu cực

Mặc dù khóc có thể mang lại một số lợi ích, các chuyên gia không khuyến khích việc cố tình tạo ra cảm xúc tiêu cực chỉ để rơi nước mắt.

Theo Harvard Health Publishing, thuộc Trường Y Harvard (Mỹ), khóc là phản ứng tự nhiên trước những trải nghiệm cảm xúc và có thể giúp con người bộc lộ sự đau buồn, căng thẳng hoặc những cảm xúc bị dồn nén.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người ít khóc sẽ có sức khỏe tinh thần kém hơn. Khả năng biểu đạt cảm xúc của mỗi người chịu ảnh hưởng của tính cách, môi trường sống, văn hóa và những trải nghiệm cá nhân.

Một số người cảm thấy nhẹ nhõm sau khi khóc, trong khi những người khác có thể mệt mỏi, đau đầu hoặc buồn bã hơn.

Đặc biệt, quan niệm cho rằng khóc giúp đào thải đáng kể hormone căng thẳng hoặc độc tố ra khỏi cơ thể hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học vững chắc. Tương tự, việc khóc giúp giảm đau thể chất cũng chưa được xác nhận rõ ràng.

Cleveland Clinic cho biết một số nghiên cứu thực nghiệm thậm chí ghi nhận việc khóc không làm giảm cảm giác đau cấp tính và trong một số trường hợp còn khiến người tham gia nhạy cảm hơn với cơn đau.

Vì vậy, không nên xem khóc là một phương pháp điều trị căng thẳng, trầm cảm hoặc các vấn đề sức khỏe khác.