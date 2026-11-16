Bệnh nhân trẻ đau hàm kéo dài tưởng đau răng, ngờ đâu do ung thư hàm

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật thành công - Ảnh: TRẦN CHÍNH

Ngày 16-11, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho hay vừa qua, khoa phẫu thuật và tạo hình hàm mặt (B8) đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân L.T.N. (36 tuổi), được chẩn đoán ung thư hàm trên phải xâm lấn rộng.

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện đau kéo dài vùng hàm trên phải, từng được chẩn đoán và điều trị như một bệnh lý răng miệng thông thường tại cơ sở nha khoa, bao gồm nhổ răng và phục hình. Tuy nhiên, triệu chứng đau không thuyên giảm.

Bệnh nhân đi khám tại bệnh viện chuyên sâu, được phát hiện ung thư hàm trên phải và nhập viện khoa B8 của bệnh viện vào ngày 22-6.

Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm, chụp CT, MRI, xạ hình xương, hóa mô miễn dịch và tầm soát toàn thân.

Kết quả cho thấy khối u đã phá hủy rộng xương hàm trên, xương gò má, hốc mũi, sàn ổ mắt, đồng thời xâm lấn một phần xương bướm và xoang sàng, nằm sát nền sọ.

Bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa, chủ trì hội chẩn là TS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, xác định loại ung thư này đáp ứng kém với hóa xạ trị, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính.

Ca mổ được ekip phẫu thuật chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch phẫu thuật giả tưởng và ứng dụng công nghệ in 3D.

Sau hơn 13 giờ, toàn bộ tổn thương tầng giữa mặt được cắt bỏ, bao gồm xương hàm trên phải, sàn ổ mắt, hốc mũi phải, một phần xương bướm và xoang sàng. Các diện cắt được kiểm tra bằng sinh thiết tức thì nhằm bảo đảm loại bỏ tối đa tổn thương, nạo vét hạch cổ phải triệt căn.

Sau mổ, được tiếp tục điều trị theo phác đồ xạ trị tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện và tái khám theo dõi định kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dân - Khoa Phẫu thuật và Tạo hình hàm Mặt, Bệnh viện Quân y 175 - cho hay để phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả ung thư xương hàm nói riêng và các bệnh lý ung thư vùng hàm mặt nói chung người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì vệ sinh răng miệng tốt và khám sức khỏe răng miệng định kỳ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như: loét miệng kéo dài trên 2 tuần không lành; các khối sùi, loét, sưng bất thường trong khoang miệng hoặc vùng mặt.

Đặc biệt là những thay đổi về răng như răng lung lay, lệch trục, trồi răng hoặc xuất hiện khối u vùng nướu không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và đánh giá kịp thời.

Không tự ý dùng thuốc hoặc xử lý tổn thương tại nhà khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Khi được chẩn đoán mắc bệnh lý ác tính vùng hàm mặt, người bệnh cần phối hợp chặt chẽ với bác sĩ chuyên khoa, tuân thủ phác đồ điều trị phù hợp với từng loại tổn thương và giai đoạn bệnh, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn tối đa chức năng và thẩm mỹ.