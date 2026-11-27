Chuyển động OCOP TP.HCM | Số 2: Hoa hậu Bảo Ngọc, Dương Cẩm Lynh lan tỏa Festival OCOP

Festival OCOP Việt Nam 2026 đang đến gần. Hoa hậu Bảo Ngọc mang những món quà OCOP Việt đến bạn bè quốc tế; Quách Beem, Dương Cẩm Lynh chung tay lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP đến cộng đồng... Tất cả sẽ được gửi đến quý bạn đọc trong Chuyển động OCOP kỳ này.

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