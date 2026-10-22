Chuyển Bộ Công an điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu trị giá 2.841 tỉ không có chứng từ

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành kết luận thanh tra - Ảnh: TTCP

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Theo kết luận được giải mật và công bố ngày 2-10, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex. Trong đó, hai nhóm vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, kiến nghị xem xét khởi tố, xử lý theo quy định.

Bán 185 triệu lít xăng dầu không có chứng từ chứng minh nguồn gốc

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu do Petimex cung cấp, đoàn thanh tra phát hiện doanh nghiệp đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.841 tỉ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của ba tội danh gồm: trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo các điều 200, 188 và 221 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị xem xét khởi tố, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp có thông báo đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex Đồng Tháp). Ảnh: BTT

Sau đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản thông báo chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết, kết luận nêu.

Petimex là doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 873 tỉ đồng, trong đó Nhà nước chiếm 98,6%. Công ty có 8 chi nhánh, 4 công ty con và 5 công ty liên kết, hoạt động kinh doanh xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, giai đoạn 2022-2025, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petimex đóng góp cho ngân sách nhà nước 7.878 tỉ đồng.

Bán xăng dầu dưới giá thành trước kỳ điều hành giá, nhiều giao dịch gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Một vụ việc khác cũng được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an liên quan đến hoạt động bán xăng dầu trái quy định, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và Nhà nước.

Cụ thể, trong tháng 3-2026, Petimex bán 16,2 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng trước các kỳ điều hành giá xăng dầu với giá thấp hơn giá thành, trái quy định của doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra ước tính hành vi này gây thiệt hại cho Petimex khoảng 58,4 tỉ đồng.

Trong đó, kết luận nêu giao dịch bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm theo đơn hàng ngày 6-3-2026.

Việc bán dầu diesel này trái quy định và trái với hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu cùng biên bản ghi nhớ giữa hai doanh nghiệp. Số tiền thiệt hại đối với Petimex được ước tính khoảng 41,5 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ đánh giá các hành vi trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, Bộ Công an chuyển kiến nghị khởi tố đến Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết.

Ngoài hai nhóm vụ việc đã chuyển hồ sơ, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự khác, đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đáng chú ý, sau khi đoàn thanh tra làm việc với Petimex về đơn hàng 5,9 triệu lít dầu diesel bán cho Công ty Phúc Lâm, tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng Kinh doanh đã bổ sung một biên bản sửa đổi, bổ sung đề ngày 2-3-2026 nhưng được ký lùi ngày để gửi đoàn thanh tra, kết luận nêu.

Thanh tra Chính phủ đánh giá hành vi này vi phạm Luật Thanh tra năm 2025 và có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác.

Đối với hoạt động kinh doanh quốc tế, kết luận xác định Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán, gây thiệt hại ước tính khoảng 322 tỉ đồng.

Doanh nghiệp còn nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng, gây thiệt hại ước tính khoảng 86,1 tỉ đồng.

Hai hành vi này đều được Thanh tra Chính phủ đánh giá có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, hội đồng quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng cho hai công ty con được nợ vượt quá giá trị tài sản bảo đảm, gây thiệt hại ước tính khoảng 1,4 tỉ đồng.

Kết luận cũng chỉ ra những vi phạm trong việc sử dụng, kiểm định hệ thống đo mức bồn xăng dầu tự động và công tác giám sát, đối chiếu số liệu của lực lượng hải quan, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ những phát hiện trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an giải quyết các kiến nghị đã được chuyển hồ sơ, đồng thời tiếp nhận, giải quyết những hành vi có dấu hiệu tội phạm cần tiếp tục làm rõ trong kết luận thanh tra. Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân liên quan; nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Petimex được yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế, chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 20-11-2026.

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