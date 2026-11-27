Kafi chính thức chào bán cổ phiếu ra công chúng, dự kiến huy động 1.875 tỉ đồng - Ảnh: Kafi

Chứng khoán Kafi cho biết nguồn vốn bổ sung sẽ được tập trung cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh chứng khoán, trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 vượt 3.000 tỉ đồng và tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh theo định hướng nền tảng công nghệ quản trị tài sản toàn diện.

Dự kiến nâng vốn điều lệ lên 8.750 tỉ đồng

Theo phương án chào bán, Kafi phát hành thêm 125 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.875 tỉ đồng.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Kafi sẽ tăng từ 7.500 tỉ đồng lên 8.750 tỉ đồng, đồng thời quy mô vốn chủ sở hữu dự kiến vượt mốc 10.000 tỉ đồng, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nguồn vốn huy động sẽ được bổ sung cho hai hoạt động kinh doanh chủ lực gồm cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và tự doanh chứng khoán. Đây cũng là hai mảng đóng góp tỉ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Kafi.

Đối với hoạt động cho vay ký quỹ, quy mô vốn là yếu tố then chốt quyết định năng lực cung cấp nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư và giao dịch ngày càng đa dạng của khách hàng. Việc tăng vốn sẽ tạo dư địa để Kafi mở rộng thị phần cho vay ký quỹ, gia tăng thị phần giao dịch, đồng thời phát triển danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Ở hoạt động tự doanh, nguồn vốn bổ sung tạo điều kiện để Kafi mở rộng quy mô danh mục, tăng tính linh hoạt trong phân bổ tài sản và khai thác các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược quản trị rủi ro.

Đợt chào bán diễn ra sau hai cột mốc quan trọng của Kafi trong năm 2026: chính thức trở thành công ty đại chúng vào tháng 7 và đưa 750 triệu cổ phiếu KAI vào giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 9-9-2026. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển thị trường vốn, hướng đến nâng cao năng lực tài chính và chuẩn mực quản trị của doanh nghiệp.

Doanh thu 9 tháng vượt 3.000 tỉ đồng, dư nợ margin tăng 15%

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trong bối cảnh Kafi duy trì đà tăng trưởng về doanh thu và quy mô hoạt động.

Theo báo cáo tài chính quý 3-2026, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Kafi đạt gần 3.005 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 541 tỉ đồng, tăng 58%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 431 tỉ đồng.

Kafi ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026 - Dữ liệu: Kafi

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động cho vay tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 863 tỉ đồng trong 9 tháng, tăng 68% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu sử dụng vốn của nhà đầu tư cũng như sự mở rộng quy mô hoạt động của Kafi.

Tính đến ngày 30-9-2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 26.246 tỉ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt khoảng 12.284 tỉ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong khi đó, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 9.596 tỉ đồng, tăng 18% so với thời điểm cuối năm 2025.

Diễn biến này cho thấy sự gia tăng về quy mô sử dụng vốn tại hai mảng kinh doanh trọng tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố nguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động.

Nhìn lại giai đoạn từ năm 2022, Kafi đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô hoạt động, tập trung phát triển phân khúc khách hàng cá nhân, đầu tư hạ tầng công nghệ và đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm tài chính. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tăng vốn gắn với chiến lược phát triển nền tảng quản trị tài sản toàn diện

Trong chiến lược dài hạn, Kafi xác định công nghệ là nền tảng để mở rộng quy mô kinh doanh, tối ưu hóa vận hành và nâng cao khả năng phục vụ nhà đầu tư. Định hướng này được triển khai thông qua việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm tài chính tích hợp, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động môi giới chứng khoán truyền thống.

Với ứng dụng Kafi X, doanh nghiệp từng bước xây dựng trải nghiệm đầu tư trên một nền tảng thống nhất, kết hợp hoạt động giao dịch chứng khoán với các sản phẩm tài chính và giải pháp hỗ trợ quản trị tài sản. Hệ sinh thái này hướng đến đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, từ giao dịch chủ động, tích lũy đến xây dựng danh mục đầu tư dài hạn.

Đối với Kafi, việc phát triển nền tảng công nghệ không chỉ nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn tạo điều kiện chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu suất vận hành và khả năng mở rộng khi quy mô kinh doanh tăng trưởng.

Kafi đẩy mạnh công nghệ, hướng đến quản trị tài sản toàn diện - Ảnh: Kafi

Theo định hướng của doanh nghiệp, mở rộng quy mô tài chính cần đi cùng với nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực quản trị rủi ro. Đây là những yếu tố quan trọng để duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đầu tư.

Việc chào bán thêm 125 triệu cổ phiếu KAI vì vậy không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh hiện hữu, mà còn là một bước trong chiến lược củng cố nội lực của Kafi, hướng đến xây dựng nền tảng công nghệ quản trị tài sản toàn diện, đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình tăng trưởng tài sản bền vững.

Thông tin chi tiết về đợt chào bán cổ phiếu KAI được công bố tại https://ipo.kafi.vn.

Về Kafi Công ty CP Chứng khoán Kafi (Kafi Securities Corporation) là công ty chứng khoán hoạt động tại thị trường Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính trong lĩnh vực môi giới, đầu tư và quản trị tài sản.



Sau khi tái cấu trúc chiến lược từ năm 2022, Kafi vươn lên trở thành một trong những công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam và được ghi nhận với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Top 5 ASEAN Strong Brands Award, Corporate Excellence Award và Corporate Integrity & Governance Excellence Award (APEA 2026), Thương hiệu mạnh - Doanh nghiệp phát triển ấn tượng.