Kafi Broker Profile trên nền tảng TradingView - Ảnh: Kafi

Thông qua kết nối này, nhà đầu tư có thể liên kết tài khoản Kafi và thực hiện giao dịch cổ phiếu, chứng khoán phái sinh trực tiếp trên nền tảng TradingView, thay vì phải chuyển đổi giữa các nền tảng trong quá trình phân tích và đặt lệnh.



Liền mạch hơn từ phân tích đến giao dịch

Trong giao dịch chứng khoán, đặc biệt với các chiến lược ngắn hạn và phái sinh, việc theo dõi biến động giá và phản ứng kịp thời với tín hiệu thị trường là một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định.

Với việc tích hợp Kafi trên TradingView, nhà đầu tư có thể kết nối tài khoản và thực hiện giao dịch trực tiếp trên nền tảng, tạo sự liền mạch hơn giữa phân tích và đặt lệnh.

Thay vì chuyển đổi giữa các nền tảng, nhà đầu tư có thể theo dõi biểu đồ, phân tích diễn biến thị trường và thực hiện lệnh ngay trên cùng một giao diện. Điều này đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư thường xuyên theo dõi biến động và giao dịch chủ động, khi việc rút ngắn các bước thao tác giúp quá trình từ nhận diện tín hiệu đến thực hiện giao dịch trở nên thuận tiện hơn.

Trải nghiệm phân tích và đặt lệnh nhờ sự tích hợp giữa Kafi và TradingView - Ảnh: Kafi

Bên cạnh khả năng giao dịch trực tiếp, nhà đầu tư còn có thể tận dụng hệ thống công cụ phân tích của TradingView như biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật, công cụ vẽ và các tính năng hỗ trợ theo dõi thị trường để phục vụ quá trình phân tích trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Tăng cường năng lực công nghệ, mở rộng khả năng kết nối

Việc tích hợp TradingView là một bước trong lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ và hệ sinh thái giao dịch số của Chứng khoán Kafi, hướng tới mang đến trải nghiệm đầu tư thuận tiện và liền mạch hơn.

Thông qua kết nối giữa hệ thống giao dịch Kafi và TradingView, nhà đầu tư có thể liên kết tài khoản và thực hiện các thao tác giao dịch trực tiếp trên nền tảng TradingView. Việc kết hợp hệ thống giao dịch của Kafi với nền tảng phân tích biểu đồ của TradingView cũng mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư có nhu cầu theo dõi, phân tích và giao dịch chủ động.

Ở góc độ dài hạn, việc tích hợp TradingView nằm trong định hướng phát triển hệ sinh thái WealthTech của Kafi, trong đó công nghệ và khả năng kết nối đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng trải nghiệm đầu tư. Kafi tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ và khả năng kết nối với các nền tảng tài chính, hướng tới đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng chủ động và số hóa của nhà đầu tư.

Với sự có mặt trên TradingView, Kafi bổ sung thêm một lựa chọn giao dịch cho khách hàng, đồng thời tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và trải nghiệm số trên hành trình phát triển mô hình WealthTech.

Về Kafi Tái cấu trúc từ năm 2022, Công ty CP Chứng khoán Kafi định hướng trở thành nền tảng công nghệ quản trị tài sản toàn diện (Wealthtech Platform), cung cấp hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức và đối tác. Lấy công nghệ làm nền tảng, quản trị làm cốt lõi và khách hàng làm trung tâm, Kafi không ngừng đổi mới nhằm mang đến các giải pháp đầu tư, tích lũy và quản trị tài sản hiệu quả, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo giá trị bền vững. Năm 2025, Kafi cũng nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng trong nước và quốc tế danh giá như Top 5 ASEAN Strong Brands Award, Corporate Excellence Award và Corporate Integrity & Governance Excellence Award (APEA 2026), Thương hiệu mạnh - Doanh nghiệp phát triển ấn tượng.