Bà Bùi Mỹ Thuận - Phó Bí thư thường trực UBND xã An Ninh, TP Cần Thơ trao tặng 50 triệu đồng cho Đội trưởng đội ghe Ngo nữ chùa Tum Núp - Ảnh: PHẠM DIỄM

Ngày 29-11, tại chùa Bô Tum Reangsey Tum Núp (chùa Tum Núp), Ban Quản trị nhà chùa phối hợp cùng UBND xã An Ninh, TP Cần Thơ tổ chức lễ mừng công đội ghe Ngo nữ vừa xuất sắc giành giải nhất chung cuộc tại Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, đua ghe Ngo là môn thể thao đòi hỏi sự đồng lòng, kết hợp chặt chẽ của tập thể.

Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm nay vừa diễn ra trong ngày 23 và 24-11 trên sông Maspéro, lập kỷ lục với tổng cộng 84 đội tham gia cùng gần 6.900 vận động viên.

Trong đó có 67 đội ghe Ngo nam tranh tài ở cự ly 1.200m và 17 đội ghe Ngo nữ thi đấu ở cự ly 1.000m. Mùa giải năm nay ghi nhận sự phát triển mạnh ở nội dung nữ khi số lượng góp mặt tăng thêm 9 đội so với năm 2025.

Vượt qua các đối thủ mạnh, 88 tay bơi nữ của chùa Tum Núp đã thi đấu thăng hoa để trở thành những nhà vô địch.

Đáng chú ý, đây là lần thứ tư liên tiếp đội ghe Ngo nữ chùa Tum Núp giữ vững ngôi vô địch giải đấu.

Trước đó, các đội nữ của nhà chùa cũng đã từng hai lần giành giải nhất vào các năm 2018 và 2019, tức đã có tổng 6 lần vô địch.

Đại đức Lâm Hiệp - Trụ trì chùa Bô Tum Reangsey Tum Núp và Trưởng ban trị sự chùa trao tặng giấy khen cho các vận động viên nữ - Ảnh: PHẠM DIỄM

Các vận động viên nữ cùng múa bên chiếc cup vô địch - Ảnh: PHẠM DIỄM

Tại chương trình, lãnh đạo UBND xã An Ninh đã trao tặng giấy khen và phần thưởng 50 triệu đồng cho tập thể đội ghe Ngo nữ chùa Tum Núp.

Ông Lâm Minh - Trưởng Ban trị sự chùa Tum Núp, cho biết để tạo không khi vui tươi, mừng công của đội ghe ngo nữ chiến thắng, nhà chùa đã mời Đoàn nghệ thuật dù kê Rôn Rôn về hát tại khuôn viên chùa, phục vụ bà con địa phương.

Đây là một trong những đoàn nghệ thuật sân khấu truyền thống tư nhân nổi tiếng và lâu đời bậc nhất của đồng bào Khmer Nam Bộ, đặt trụ sở tại khu vực Vũng Thơm (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũ; nay là xã Phú Tân, TP Cần Thơ).

Hát Dù kê là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Nghệ thuật sân khấu Dù kê là loại hình kịch hát truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2014. Nghệ thuật này thường được biểu diễn phục vụ bà con phum sóc vào những dịp lễ hội lớn và sự kiện trọng đại của nhà chùa, trong truyền thống, thường kéo dài từ hôm trước đến sáng hôm sau.

Bếp ăn đặc biệt tiếp sức đội ghe ngo bên sông Maspéro Phía sau những nhịp dầm mạnh mẽ xé nước trên sông Maspéro của đội ghe ngo chùa Khleang là 'bếp ăn dã chiến' đỏ lửa suốt hơn một tháng qua, nơi tình làng nghĩa phum sóc được gói ghém trong từng bữa cơm tiếp sức.



