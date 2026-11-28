Ông Niwat Athiwattananont - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh trao Giải nhì cự ly 1.200m nam - Ảnh: DNCC

Tiếp tục đồng hành cùng giải đấu năm thứ hai liên tiếp, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Nam Bộ giàu bản sắc.

Lễ hội đua ghe Ngo giàu bản sắc Tây Nam Bộ

Trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026, giải đấu đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi trên dòng sông Maspéro. Những chiếc ghe Ngo rực rỡ sắc màu cùng sự phối hợp nhịp nhàng của hàng ngàn tay chèo tạo nên không khí hào hứng, thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào văn hóa của đồng bào Khmer.

Không khí tại buổi đua Ghe Ngo - Ảnh: DNCC

Ngay từ ngày thi đấu đầu tiên, giải đấu đã diễn ra trong không khí sôi động với những màn bứt tốc quyết liệt, sự phối hợp đồng lòng của các tay chèo cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo người dân và du khách.

Khép lại giải đấu, đội ghe Ngo chùa Prếk On Đớk 2 xuất sắc giành chức vô địch cự ly 1.200m nam, trong khi đội ghe Ngo chùa Tumnup giành ngôi vô địch cự ly 1.000m nữ.

Đua ghe Ngo không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Mỗi chiếc ghe mang dấu ấn riêng của từng ngôi chùa, thể hiện sự chung sức, đồng lòng và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, giải đấu diễn ra trong hai ngày 23 và 24-11, trong đó ngày tranh tài cuối cùng trùng với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc và khẳng định sự đa dạng, thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam.

Sự kiện đồng thời góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh Cần Thơ - vùng đất giàu bản sắc văn hóa, thân thiện và năng động.

Chung tay gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Sau dấu ấn với vai trò Nhà tài trợ Vàng vào năm 2025, đây là năm thứ hai liên tiếp Nhựa Bình Minh đồng hành cùng Giải đua ghe Ngo TP. Cần Thơ. Doanh nghiệp định hướng trở thành nhà tài trợ truyền thống, gắn bó lâu dài với giải đấu trong những năm tiếp theo.

Gian hàng sắc màu sôi động của Nhựa Bình Minh - Ảnh: DNCC

Đại diện Nhựa Bình Minh cho biết, trước đó, ngày 14-10, và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ đã ký kết hợp tác truyền thông quảng cáo Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026.

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và địa phương được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, sức lan tỏa và hiệu quả truyền thông của lễ hội, qua đó chung tay bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer.

Bên cạnh đường đua, gian hàng Nhựa Bình Minh cũng thu hút khách tham quan với các hoạt động trò chơi tương tác, trải nghiệm và check-in, góp phần tạo thêm không gian giao lưu, kết nối trong khuôn khổ ngày hội văn hóa.

Tại ngày thi đấu cuối cùng 24-11, doanh nghiệp cũng tổ chức hoạt động giao lưu dành cho hệ thống phân phối, tạo dịp để các đối tác gặp gỡ, cổ vũ các đội ghe Ngo và cùng trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống.

Ông Asada Boonsrirat - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Tiếp Thị Công ty CP Nhựa Bình Minh trao tài trợ - Ảnh: DNCC

Mở rộng hành trình kết nối thể thao và cộng đồng

Theo đại diện Nhựa Bình Minh, không chỉ quan tâm đến các hoạt động văn hóa truyền thống, doanh nghiệp còn có hành trình đồng hành lâu dài với thể thao chuyên nghiệp.

Từ năm 2018, doanh nghiệp bắt đầu tài trợ đội đua xe đạp nam Nhựa Bình Minh Bình Dương với nòng cốt là các tuyển thủ của tỉnh Bình Dương. Qua quá trình phát triển, đội đua đổi tên thành Nhựa Bình Minh TP.HCM và tiếp tục tham gia tranh tài tại Cúp Truyền hình TP.HCM.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình "Thương nguồn nước - Yêu tương lai" được triển khai từ năm 2023, tính đến nay, doanh nghiệp đã hỗ trợ 9.400 hộ dân với tổng chiều dài 58.220 mét đường ống dẫn nước sạch.

Những con số này thể hiện sự tận tâm và nỗ lực của doanh nghiệp trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Khách tham quan gian hàng Nhựa Bình Minh - Ảnh: DNCC

Với gần 50 năm phát triển cùng đất nước, Nhựa Bình Minh không chỉ chú trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn kiên trì thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua những chương trình thiết thực.

Từ văn hóa, thể thao đến bảo vệ tài nguyên nước, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục kết nối các giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.