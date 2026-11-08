Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cắt băng khánh thành đường mới, thi công thần tốc ở Tuyên Quang

Tuyến đường Tân Trào - Trung Yên có điểm đầu tại ngã ba khu vực lán Nà Nưa đi Lũng Tẩu (khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào). Đoạn này có gần 4km thiết kế làn đường riêng dành cho xe điện phục phụ khách du lịch.

Đoạn cuối tuyến đường kết nối với đường Hồ Chí Minh, xã Trung Yên, tỉnh Tuyên Quang. Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024. Đây là tuyến đường có thời gian thi công “thần tốc” ở Tuyên Quang.

Đoạn đường có làn dành riêng cho xe điện phục vụ du lịch - Ảnh: TÙNG NGUYỄN

Tuyến đường dài hơn 9km, thời gian thực tế thi công khoảng 10 tháng. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho hay thời gian thi công rất ngắn, vừa giải phóng mặt bằng vừa thi công, thời tiết mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ.

Hơn 500 hộ dân và 6 tổ chức nhường đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Hoàng Văn Xoan ở xã Tân Trào xác nhận gia đình ông tự nguyện bàn giao sớm 600 m2 đất cho đơn vị thi công.

Theo ông Xoan, đường mới to đẹp, đi lại thuận tiện, bộ mặt quê hương ông đổi thay từng ngày. Người dân trong thôn phấn khởi nhường đất mong cho tuyến đường sớm hoàn thành.

Khánh thành bảo tàng 95 tỉ đồng

Cùng với tuyến đường 300 tỉ đồng, tỉnh Tuyên Quang cũng khánh thành công trình Bảo tàng ATK Tân Trào. Đây là nơi trưng bày, giới thiệu có hệ thống những sự kiện, dấu mốc lịch sử của cách mạng Việt Nam gắn với vùng đất Tân Trào, Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm không gian trưng bày bảo tàng ATK Tân Trào - Ảnh: DƯƠNG PHÚC

Bảo tàng có tổng mức đầu tư 95 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Bảo tàng có hệ thống trưng bày, phòng chiếu phim công nghệ cao.

Đây là những phần công trình trong các dự án về bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, bảo đảm sự gắn kết giữa cơ sở vật chất và nội dung giới thiệu lịch sử.

Bảo tàng có 2 tầng, diện tích hơn 3.000 m2, có không gian triển lãm, trưng bày theo chủ đề. Khối kỹ thuật, văn phòng, kho, sảnh phục vụ khách tham quan.

Đặc biệt, bảo tàng có phòng chiếu phim diện tích hơn 500 m2, 150 chỗ ngồi phục vụ giới thiệu phim tư liệu lịch sử, bổ trợ cho hoạt động trưng bày.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm khu trưng bày trong bảo tàng ATK Tân Trào - Ảnh: DƯƠNG PHÚC

Nội dung trưng bày được tổ chức theo 4 chủ đề: “Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”, “Lựa chọn căn cứ Tân Trào”, “Thời cơ và những quyết sách lịch sử”, “Thủ đô kháng chiến”.

Các chủ đề ngày giới thiệu quá trình Nguyễn Ái Quốc về nước, cùng Trung ương Đảng xác định đường hướng cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Giới thiệu sự hình thành Khu giải phóng và việc lựa chọn căn cứ Tân Trào, những quyết định lịch sử tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 và các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương tại căn cứ địa ATK trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Mật mã Ba Đình - Kỳ 2: Ông Ké ở rừng Tân Trào 'Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập!' - câu nói ấy vừa là mệnh lệnh, vừa là lời căn dặn của Bác Hồ với đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một căn lán nhỏ giữa rừng phách Tân Trào, Tuyên Quang.



